Instagram: благословення чи прокляття?

Шіона Маккалум

Кореспондентка з питань технологій

30 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Прокинулися, дістали телефон, відкрили Instagram і почали переглядати стрічку.

Для багатьох із нас це - звична ситуація. Але як ця соцмережа впливає на наше психічне здоров'я?

Колишня працівниця Facebook Френсіс Хоген попередила, що Instagram "небезпечніший, ніж інші форми соціальних мереж", після того, як власне дослідження компанії показало, що він може бути шкідливим.

Поки політики продовжують прискіпливо придивлятись до соцмережі, BBC поговорила з п'ятьма людьми про їхній досвід користування Instagram.

Створення спільноти

Стосунки Дені з Instagram коливаються від любові до ненависті. 29-річна жителька Південного Уельсу заробляє на життя завдяки цій платформі, де вона створила спільноту для спілкування транслюдей.

Але також вона зазнавала знущань через свою зовнішність.

Підпис до фото, Життя Дені дуже тісно пов'язане з Instagram

"Instagram - це найбільше благословення і найбільше прокляття в моєму житті", - каже Дені BBC.

"Якщо ви трансособа та маєте відкритий акаунт, це в будь-якому випадку відкриває дорогу для знущань, але та ненависть, з якою я стикалась онлайн, була просто душозгубною".

"Ненависні коментарі були мерзенними. Хтось навіть надіслав мені посилання на гілку коментарів, де люди викладали мої фото і висміювали мене", - каже дівчина.

Френсіс Хоген сказала під час виступу в Сенаті, що Instagram стимулює порівнювати зовнішній вигляд та спосіб життя людей, і в кінцевому підсумку це шкодить дітям.

Дені, яка подолала алкогольну залежність, каже, що бачить, як соціальні мережі також викликають залежність.

"Я вже кілька років твереза, але я відчуваю, що Instagram шкідливий для людей, які схильні до залежностей. Це те саме відчуття, вам хочеться усе більше й більше".

Сер Нік Клегг, віцепрезидент із глобальних питань материнської компанії Instagram Meta, захищає платформу й каже, що "переважна більшість" дівчат-підлітків користуються нею із задоволенням.

Він заявив, що компанія запровадить інструменти для боротьби зі шкідливим використанням Instagram, включаючи функцію, яка спонукатиме молодих користувачів вийти з системи.

Образ тіла

Ханна проводить у соцмережах, доступ до яких вона мала з підліткового віку, від 6 до 10 годин на день.

24-річна дівчина, яка навчається в Університеті Західної Шотландії в Ері, має акаунти на всіх основних платформах; Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat і TikTok.

"У мене є дуже погана звичка вранці першим ділом перевіряти всі свої сповіщення", - каже вона.

Підпис до фото, Ханна також отримувала злі коментарі в Instagram

"Це також останнє, що я роблю перед сном. Весь мій день обертається навколо моїх соцмереж, - додає дівчина. - Я, безумовно, залежна від TikTok, я можу легко проглядати його кілька годин поспіль. Я знаю, що переважно просто гаю час... іноді я намагаюся його обмежити".

У Instagram Ханна підписувалася на інфлюенсерів, які змушували її погано почуватись через її уявлення про власне тіло.

"Це змушувало мене думати, що моє тіло має бути схожим на їхнє, і в мене почали з'являтися нереальні очікування бути стрункою моделлю. Я зрозуміла, що це дійсно шкодить моєму психічному здоров'ю, тому я зробила крок назад і відмовилась від них".

Натомість вона почала підписуватись на акаунти людей, які пропагують бодипозитив.

"Я зрозуміла, що не всі є суперстрункими моделями, які мають шостий розмір (40 український. - Ред.) і зріст 6 футів (182 см. - Ред.). Я почала підписуватись на людей, які більше схожі на мене, і це підвищило мою впевненість у своєму тілі".

Ханна також отримувала злі коментарі в Instagram.

"Я отримувала коментарі від людей, які казали мені, що мені потрібно схуднути, тому що я надто товста, а в мене лише десятий розмір (44 український. - Ред.). Це спровокувало у мене негативне ставлення щодо власного тіла".

Токсичне середовище

Учениці школи для дівчат у Північному Лондоні Скарлетт і Аніса розповідають BBC, що знають про небезпеку соцмереж.

Скарлетт 15 років, вона користується усіма платформами, крім Facebook, який, на її думку, не для людей її віку.

"Я слідкую за ютуберами, які створюють контент про моду, як-от Емма Чемберлен, яку я обожнюю", - каже вона.

"Але бачити дійсно дуже красиву людину, коли у мене самої щойно закінчився період статевого дозрівання, дуже важко, тому що це змушує мене думати, що я маю виглядати саме так. Це змусило мене почуватися невпевненою, - пояснює дівчина. - Тому я відписалась від багатьох акаунтів".

Підпис до фото, Скарлетт та Аніса також користуються Instagram

Аніса, якій також 15, також міняє акаунти, на які вона підписана, щоб уникнути негативного контенту.

Але вона все одно бачить в інтернеті речі, яких би воліла не бачила.

"Я помітила, що акаунти деяких людей створюють токсичне середовище. Оскільки я підліток, я знаю, що мені потрібно остерігатися промивання мізків", - каже Аніса.

"Як мусульманка я відчуваю, що нас дуже погано зображають... тому, якщо я бачу такий тип контенту, я відписуюсь", - каже вона.

Дівчата кажуть, що вони також мають приємний досвід користування соцмережами, особливо це стосується створення відео разом із друзями.

"Я перепробувала багато кулінарних відео-рецептів і отримала багато навичок із онлайн-відео", - каже Скарлетт.

"Також є акаунти з дивовижними фактами, підказками, рекомендаціями та життєвими порадами - не все погано, хоча негатив, імовірно, таки переважає позитив", - вважає дівчина.

Без соцмереж

Однак не всі в школярки користуються Instagram. 15-річній Лії поки що не дозволили створити акаунт.

"Це все через увесь негатив, який там є, тому я довіряю рішенню моєї мами", - каже вона.

Підпис до фото, Лія не має акаунта в Instagram

"Я дуже хотіла би мати соцмережі, тому що вони є у всіх моїх друзів, і я іноді почуваюся відокремленою, але я також знаю поганий бік цього. Я чула багато історій про своїх друзів, які отримували невідповідні фотографії та жахливі відео - речі, які люди нашого віку не повинні дивитися".

У вересні компанія Meta, яка тоді ще називалася Facebook, призупинила плани створити "дитячий" Instagram для дітей до 13 років.

У компанії заявили, що потрібен час, щоб вислухати "батьків, експертів, політиків і регуляторів", сказав тоді голова Instagram Адам Моссері.