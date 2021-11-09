Чому Ющенко опинився у фільмі на прокремлівському телеканалі Russia Today

Світлана Дорош

ВВС News Україна

1 година тому

Інтерв'ю третього президента України Віктора Ющенка у документальному фільмі "Україна - вічне сьогодення", який з'явився на російському державному каналі RT (Russia Today), стало можливим тому, що автори фільму ввели в оману експрезидента і його помічників.

Вони не повідомили про те, хто насправді причетний до створення фільму і де він буде демонструватися. А також сказали неправду про учасників фільму.

Про це ВВС News Україна повідомили джерела, близькі до Віктора Ющенка.

Фільм "Україна - вічне сьогодення" (Ukraine - The Everlasting Present) знімався з нагоди 30-річчя Незалежності. Проте лише 1 листопада він з'явився на каналі документальних фільмів RT.

Окрім Ющенка інтерв'ю давали колишні керівники уряду Юрій Єхануров і Валерій Пустовойтенко та ексголова Верховної Ради Олександр Мороз.

Там також є член Ради від проросійської ОПЗЖ, колишній заступник генпрокурора Ренат Кузьмін, одіозний політик Анатолій Шарій, колишній міністр часів Віктора Януковича і ексдепутат парламенту Віктор Суслов, депутат парламенту Андрій Деркач, якого США визнали російським агентом.

Найбільше збурення в Україні викликала поява у фільмі експрезидента Ющенка, який займає принципову антиросійську позицію й під час президентства мав дуже напружені стосунки з Кремлем.

RT, що раніше називалася Russia Today - російська телекомпанія, яка має мережу в багатьох країнах, фінансується за кошти державного бюджету РФ. Канал часто поширює фейки, через що низка країн заборонили його трансляцію. Серед цих країн також і Україна.

Як зазначає видання "Детектор медіа", фільм "Україна - вічне сьогодення" канал RT не знімав, а лише показав. А створила його продакшн компанія Global Tree Pictures, засновником якої є режисер та продюсер Ігор Лопатьонок. Це його четвертий фільм про Україну, в якому, зазначає видання, він просуває проросійські наративи.

Підпис до фото, Андрій Деркач, якого США визнали російським агентом, один із тих, хто у фільмі дає оцінку подіям в Україні

Це були фільми "Бойня на Майдане", "Украина в огне", "Нерассказанная история Украины". Ігор Лопатьонок також був продюсером "Інтерв'ю з Путіним", яке російський президент дав журналісту Оліверу Стоуну.

"Вони отримали інтерв'ю з Ющенком шляхом обману", - сказав співрозмовник ВВС News Україна, близький до експрезидента. Сам Ющенко коментувати цю ситуацію відмовився.

Офіційний запит на інтерв'ю надійшов від американської компанії, розповів співрозмовник. У цьому листі було детально описано, яким буде фільм, називалися очікувані учасники. Вже після виходу фільму стало зрозуміло, що у запиті були названі не всі герої фільму.

У той самий час, називалися як майбутні співрозмовники експрезиденти Леонід Кравчук і Леонід Кучма. Однак у фільмі їхніх інтерв'ю немає, оскільки Леонід Кравчук на той час вже був на лікуванні, а Леонід Кучма, імовірно, відмовився.

Автор фото, UNIAN

"Це справа журналістів - розповідати, що таке фейки і як підло виглядають подібні ситуації і поведінка тих, хто так вчинив. А не президента", - сказав близький до Віктора Ющенка співрозмовник, пояснюючи, чому третій президент утримується від коментарів з цього приводу.

Слід Пападопулоса

Інтерв'ю у колишніх українських посадовців брала американська журналістка Сімона Манджанте Пападопулос. Вона є дружиною колишнього радника Дональда Трампа з держбезпеки Джорджа Пападопулоса.

У 2018 році його звинувачували у брехливих свідченнях про контакти з представниками Росії. Згодом він визнав, що під час роботи у виборчому штабі Трампа з його відома він зустрічався з росіянами, які нібито мали компромат на Гілларі Клінтон, суперницю Трампа на президентських виборах.

Автор фото, Reuters

Знову тема "failed Ukraine"

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Віктор Ющенко, як і інші учасники, розповідає у фільмі, якою була Україна після розпаду СРСР, перед якими труднощами постала влада, передусім, в економіці. Автори фільму значну увагу приділяють ролі кожного президента за 30 років незалежності України.

Проте у фільмі помітні спроби показати Україну як державу, що не відбулася. Постійно акцентується на темі "несамостійності" української влади, починаючи із 1991 року, залежності її від зовнішнього впливу і передусім США, як в економіці, так і внутрішній політиці.

Зокрема, Андрій Деркач каже про "структури Сороса, які вибудовували мережу м'якого впливу на Україну". А Ренат Кузьмін про те, що "масштабна системна корупція в Україні" є наслідком "системних спроб США взяти під контроль український уряд".

Слова Ющенка про необхідність спільної системи безпеки із Заходом, про перспективи вступу України в НАТО також вмонтовані у той самий контекст фільму - залежності української політики.

"Мені здається, що Захід не може завершити жодної справи. Я це кажу із сумом. Я громадянин Європи. Але я живу в Європі, в якої немає власного безпекового концепту. І якщо у пан-європейській безпековій моделі не буде США, Європа не зможе дати адекватної, симетричної відповіді на політику Путіна", - каже Віктор Ющенко у фільмі.

Співрозмовник ВВС News Україна, близький до Віктора Ющенка, упевнений, що увесь зміст сказаного експрезидентом у фільмі ніяким чином не компрометує його.