"Немає уколу - немає роботи". Чи ефективна примусова вакцинація від ковіду?

Пітер Болл

Всесвітня служба ВВС

49 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Сполучені Штати, можливо, відіграли ключову роль у розробці першої вакцини проти Covid-19, але наразі країна має дилему щодо її використання.

Постало питання: чи потрібно змушувати людей робити щеплення?

Від заборони на відвідування ресторанів та спортивних заходів до втрати роботи - влада США зіткнулася з потужним протистоянням у суспільстві щодо вакцинації.

І те, що там відбувається, може вплинути на весь світ, оскільки показники вакцинації зростають, а решта країн намагаються знайти кращі способи боротьби з пандемією.

Недовіра

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Медики протестують проти обов'язкової вакцинації

"Я не проти вакцини загалом, - каже Крисліді Кастільо. - Я просто не хочу робити це саме зараз, бо годую грудьми".

27-річна вчителька працювала в одній зі шкіл Нью-Йорка.

Але кілька тижнів тому Департамент освіти відправив у неоплачувану відпустку її та тисячі інших працівників, що не отримали хоча б одну дозу вакцини проти Covid-19.

Автор фото, Criseidly Costello Підпис до фото, Крисліді звернулася із проханням виключити її з мандату на обов'язкову вакцинацію, але отримала відмову

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Мандат на обов'язкову вакцинацію, який запровадила влада штату Нью-Йорк, стосується усіх міських держслужбовців - вони або мають зробити щеплення, або їх усувають від роботи.

"Я просто не думаю, що вакцина безпечна, адже не було достатньо досліджень", - каже Крисліді, хоча вакцини від ковіду пройшли клінічні випробування, їх схвалили США та десятки інших країн.

Зараз вона не отримує платню і каже, що, якщо піде до приватної школи, то їй знизять зарплатню на 60% і позбавлять медичного страхування.

Жінка звернулася із проханням виключити її з мандату на обов'язкову вакцинацію, але отримала відмову.

Перелік медичних протипоказань до щеплень визначають Центри контролю та профілактики захворювань у США (CDC). Там рекомендують вакцинувати матерів-годувальниць і стверджують, що медичних доказів того, що це небезпечно, немає.

Однак Крисліді все одно не хоче робити щеплення і вважає, що її "карають не за егоїзм, а за те, що я хочу захистити свою доньку".

У міністерстві освіти США кажуть: "Щеплення - наш найсильніший інструмент у боротьбі з Covid-19, воно захистить наших студентів і працівників".

А у департаменті освіти додали, що невакциновані вчителі не мають права викладати. "Мандат на вакцинацію - це найважливіший інструмент у сфері охорони здоров'я".

Ефективна політика?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Влада Нью-Йорка стверджує, що обов'язкова вакцинація не призвела до дифіциту кадрів і не вплинула на роботу ключових служб міста

Майже 10 тисяч робітників Нью-Йорка мають ті ж проблеми, що й Крисліді, але міська влада стверджує, що після запровадження мандатів показники вакцинації різко пішли вгору.

Кількість щеплених працівників "швидкої" збільшилась з 74% до 87%, а пожежників - з 64% до 77%.

Оскільки невакцинованих працівників відправляли в неоплачувані відпустки, профспілки попереджали про можливий дефіцит персоналу. Однак мер Нью-Йорка Білл де Блазіо заявив, що на роботі міських служб це жодним чином не позначилося.

"Кожен мер в Америці, кожен губернатор в Америці, кожен генеральний директор в Америці, запроваджуйте обов'язкову вакцинацію, ви убезпечите нас і допоможете покласти край епосі ковіду раз і назавжди", - сказав він.

Релігійний аспект

Автор фото, Douglas Kariman/Hanout Підпис до фото, Дуглас ризикує втратити роботу через відмову вакцинуватися

Дуглас Каріман - ще один противник обов'язкової вакцинації, яку запровадила влада штату Нью-Йорк для усіх медпрацівників.

"Я - не антивакс, - пояснює він. - І не з тих, хто каже, що вірус - це фейк. Я бачив його, бачив, як від нього вмирають люди".

Дуглас живе у Ланкастері на заході штату Нью-Йорк і працює медбратом у місцевому відділенні інтенсивної терапії.

"Я проти примусової вакцинації, - каже він. - Хоч вони кажуть, що вивчили це питання, і я їм вірю, але довгострокових досліджень немає".

Наразі суд розглядає позов медиків з проханням виключити їх із загальнодержавного мандату на вакцинацію через релігійні переконання.

Дуглас - християнин-баптист, тому проти вакцин, під час виготовлення яких застосовували абортовані клітини ембріона людини.

Однак жодна з нинішніх вакцин не містить таких клітин. А багато великих релігійних груп, що виступають проти абортів, як, приміром, католицька церква, рекомендують своїм вірянам вакцинуватися.

Якщо суд відмовить Дугласу, він, ймовірно, більше не зможе працювати у штаті Нью-Йорк.

"У мене дружина з обмеженими можливостями, вона не працює, все на мені".

"Якщо я втрачу роботу, то можу втратити усі засоби до існування".

Єдиний вихід - шукати роботу у сусідній Пенсільванії, там поки що не діє мандат на вакцинацію для медпрацівників.

"Після всього цього я дійсно замислююсь про переїзд. Важко про це говорити, адже моя родина й батьки тут, але що робити?"

Однак губернатор Нью-Йорка Кеті Гокул підтримує політику обов'язкової вакцинації:

"Ми вважаємо, що це спрацювало, допомогло захистити людей, особливо медичних працівників".

А юристи штату неодноразово виступали проти спроб додати до мандату про вакцинацію винятки з релігійних мотивів.

Підтримка влади

Автор фото, Dr Calvin Sun/Handout

Але є медики, які мають іншу думку щодо обов'язкової вакцинації.

Серед них - лікар "швидкої" у Нью-Йорку Клавін Сан.

Він каже, що у розпал пандемії "бачив стільки, що решту життя страждатиме від кошмарів".

На його думку, переваги вакцин значно переважають пов'язані з ними ризики.

"Усі важкі ковідні випадки, які я бачив, були у нещеплених пацієнтів".

Це означає, що влада мала рацію, запровадивши обов'язкову вакцинацію, вважає доктор Сан.

"Сумно, що ми дійшли до того, що знадобився мандат, адже медики завжди хочуть направити пацієнта, щоб він сам прийняв рішення на благо суспільства і близьких", - каже він.

При цьому лікар вважає, що "ми маємо частково відмовитися від свободи заради безпеки".

Це як пристебнути ремінь чи не писати повідомлення за кермом. Під час пандемії обов'язкова вакцинація допомагає розвантажити систему охорони здоров'я і забезпечує місця у лікарнях для вразливих пацієнтів.

Приклад Нью-Йорка, на його думку, можуть наслідувати інші: "Ми можемо показати світу, що це не так страшно, як вважали люди".

У багатьох інших країнах також запроваджують жорсткі правила щодо вакцинації проти коронавірусу.

У Латвії роботодавцям дозволили звільняти працівників, які відмовляються щеплюватися або працювати віддалено.

У деяких регіонах Індонезії запровадили обов'язкову загальну вакцинацію, а Коста-Рика стала однією з перших країн Латинської Америки, де вимога про вакцинацію поширюється на всіх держслужбовців.

В Україні щеплення від коронавірусу є обов'язковим для освітян, держслужбовців, працівників сфери обслуговування, закладів соціального захисту, а також стратегічних підприємств.

Щотижня у світі від Covid-19 помирають десятки тисяч людей, тому багатьом країнам доведеться пройти через складні рішення, щоб подолати "вакцинну нерішучість", навіть якщо це буде жорстка позиція: "немає уколу - немає роботи".