Немає щеплення - немає зарплати. Чому вчителі не вакцинуються?

37 хвилин(и) тому

В Україні почали відстороняти від роботи людей певних професій, які досі не вакцинувалися від коронавірусу і не планують цього робити.

Серед таких - і вчителі у школах та викладачі у вишах.

Закарпаття - регіон із найменшим відсотком вакцинованих людей. Ми поцікавилися у тамтешніх вчителів про їхні причини відмови від вакцинації.

Як вказує МОЗ, єдиний шлях для уникнення важкого перебігу ковіду - це вакцинація.