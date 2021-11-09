Немає щеплення - немає зарплати. Чому вчителі не вакцинуються?
В Україні почали відстороняти від роботи людей певних професій, які досі не вакцинувалися від коронавірусу і не планують цього робити.
Серед таких - і вчителі у школах та викладачі у вишах.
Закарпаття - регіон із найменшим відсотком вакцинованих людей. Ми поцікавилися у тамтешніх вчителів про їхні причини відмови від вакцинації.
Як вказує МОЗ, єдиний шлях для уникнення важкого перебігу ковіду - це вакцинація.
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