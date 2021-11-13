Як у Карпатах ведмедів лікують від стресу

23 хвилин(и) тому

Ведмеді у реабілітаційному центрі на Закарпатті готуються до зимової сплячки. Це дуже гарний знак, адже він означає, що тварини відходять від стресу.

До Центру реабілітації бурого ведмедя у селі Синевир вони потрапляють із цирків, маєтків та приватних колекцій - часто у поганому емоційному та фізичному стані через неналежне утримування.

Тут вони повертаються до нормального життя, а коли стають готовими - їх відпускають до лісу.

Як працюють із травмованими ведмедями - у матеріалі Тетяни Шімон та Романа Лебедя.