Як у Карпатах ведмедів лікують від стресу
Ведмеді у реабілітаційному центрі на Закарпатті готуються до зимової сплячки. Це дуже гарний знак, адже він означає, що тварини відходять від стресу.
До Центру реабілітації бурого ведмедя у селі Синевир вони потрапляють із цирків, маєтків та приватних колекцій - часто у поганому емоційному та фізичному стані через неналежне утримування.
Тут вони повертаються до нормального життя, а коли стають готовими - їх відпускають до лісу.
Як працюють із травмованими ведмедями - у матеріалі Тетяни Шімон та Романа Лебедя.
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