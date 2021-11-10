Підводне землеробство і левеня на гачку: переможці конкурсу екологічного фото

19 хвилин(и) тому

Іспанський фотограф Антоніо Арагон Ренунсіо переміг у конкурсі"Фотограф довкілля 2021 року" з фотографією дитини, яка спить у будинку, зруйнованому береговою ерозією на пляжі в Гані.

Автор фото, Antonio Aragon Renuncio

Фото під назвою "Сини припливу" (The Rising Tide Sons) привертає увагу до підвищення рівня моря в країнах Західної Африки, що змушує тисячі людей залишати свої домівки.

Переможець отримає винагороду в розмірі 10 тисяч фунтів стерлінгів.

Він демонструє здатність людства виживати та впроваджувати інновації та підтримує цілі у сфері сталого розвитку Організації об'єднаних націй (ООН).

Переможців цьогорічного конкурсу визначили на Конференції ООН щодо зміни клімату (COP26) у Глазго.

Ось інші фотографії-переможці з конкурсу з коментарями авторів.

Номінація "Молодий фотограф довкілля року": "Інферно", автор Амаан Алі, фото зроблене в Ямуна-Гат, Нью-Делі

Автор фото, Amaan Ali

"Хлопчик гасить пожежі в лісі поблизу свого будинку в Ямуна-Гат, Нью-Делі, Індія".

Номінація "Витривалість": "Вижити заради життя", автор Ашрафул Іслам, фото зроблене в Ноахалі, Бангладеш

Автор фото, Ashraful Islam

"Отара овець шукає траву серед потрісканого ґрунту.

Екстремальні посухи в Бангладеш створили труднощі для всіх живих істот".

Номінація "Сталі міста": "Перехід до нульових викидів - Фотобіореактор", автор Сімоне Трамонте, фото зроблене в Рейкьянесбері, Ісландія

Автор фото, Simone Tramonte

"Фотобіореактор у Рейкьянесбаері, Ісландія, виробляє стійкий астаксантин, використовуючи чисту геотермальну енергію.

Ісландія перейшла від викопного палива до електроенергії та опалення з відновлюваних джерел".

Номінація "Кліматична дія": "Останній подих", автор Кевін Очієнг Оньянго, фото зроблене у Найробі, Кенія

Автор фото, Kevin Ochieng Onyango

"Хлопчик вдихає повітря від рослини, а на задньому плані назріває піщана буря - художнє зображення майбутніх змін".

Номінація"Вода та безпека": "Зелений бар'єр", автор Сандіпані Чаттопадхьяй, фото зроблене на річці Дамодар, Західна Бенгалія, Індія

Автор фото, Sandipani Chattopadhyay

"Нерегулярні сезони мусонів і посухи викликають цвітіння водоростей на річці Дамодар, Індія.

Цвітіння водоростей перешкоджає проникненню світла та перешкоджають поглинанню кисню організмами, що живуть під ними, що впливає на здоров'я людей та довкілля в цьому районі".

Номінація"Довкілля майбутнього": "Повінь", автор Мікеле Лапіні, фото зроблене на річці Панаро, Нонантола, Модена, Італія

Автор фото, Michele Lapini

"Будинок затоплений внаслідок повені на річці Панаро в долині По через сильні дощі та танення снігу".

Ось деякі фотографії-фіналісти конкурсу.

"Риболовля на річці", автор Ашрафул Іслам, фото зроблене у Сіраджгоні, Бангладеш

Автор фото, Ashraful Islam

"Водорості накопичуються і заповнюють усю річку, тоді багато човнярів приїздять сюди рибалити.

Річка повна зеленого моху".

"Сушіння ладану", автор Азім Хан Ронні, фото зроблене у Ханої, В'єтнам

Автор фото, Azim Khan Ronnie

"В'єтнамські робітники сидять в оточенні тисяч ароматних паличок, у Куанг Фу Кау, селі в Ханої, В'єтнам, де традиційно виготовляють такі палички протягом сотень років.

Пахощі відіграють важливу роль у духовному житті в'єтнамців".

"Цуценя на гачку", авторка Селія Куджала, фото зроблене біля островів Коронадо, Нижня Каліфорнія, Мексика

Автор фото, Celia Kujala

"Я побачила це цуценя каліфорнійського морського лева з гачком у роті.

Під час занурення він залишався біля мене і, здавалося, просив по допомогу".

"Сад Немо", автор Джакомо д'Орландо, фото зроблене у Нолі, Італія

Автор фото, Giacomo d`Orlando

"Сад Немо являє собою альтернативну систему сільського господарства, особливо призначену для районів, де умови довкілля надзвичайно ускладнюють вирощування рослин.

Цей самодостатній проєкт має на меті зробити підводне землеробство життєздатним екологічно чистим рішенням для протидії зростаючому тиску зміни клімату на наше майбутнє".

"Довкілля у пластику", автор Субрата Дей, фото зроблене в Читтагонзі, Бангладеш

Автор фото, Subrata Dey

"Я зробив цю фотографію на заводі з переробки пластику в Читтагонзі, Бангладеш.

Переробка пластику допомагає захистити довкілля від забруднення пластиком та викидів парникових газів".

"Чиста енергія", автор Педро де Олівейра Сімоеш Естевес, фото зроблене у Серра-де-Сан-Макаріу, Португалія

Автор фото, Pedro de Oliveira Simões Esteves

"Вітрогенератори за хвилини до заходу сонця над горами в похмурий день".

"Полігональний ліс", автор Роберто Буено, фото зроблене у Сьєрра-де-Бехар, Саламанка, Іспанія

Автор фото, Roberto Bueno

"Належне ставлення до лісів є основоположним для стримування зміни клімату.

Це каштановий ліс, яким власники керують в екологічний спосіб.

Вони рубають дерева на полігональних ділянках, а посередині залишають менші ділянки з деревами, які допомагають природному лісовідновленню".

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