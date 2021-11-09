Kyiv Post закрили, Порошенко продав канали. Чому це загрози ринку ЗМІ

Галина Корба

ВВС News Україна

58 хвилин(и) тому

Автор фото, Facebook Анна Миронюк

На українському ринку медіа сталися відразу дві гучні події, які збурили професійну спільноту. Це фактичне закриття найстарішого англомовного видання України Kyiv Post та продаж Петром Порошенком своїх телеканалів.

Журналісти та медіаексперти бачать загрози для ринку в обох подіях. Зокрема, прогнозують менше свободи і прозорості.

Перезапуск чи "розплата"

Про те, що Kyiv Post, англомовне видання з понад 26-річною історією, перестане виходити в попередньому вигляді повідомив власник, одеський бізнесмен Аднан Ківан.

"Газета закривається негайно на короткий час, - йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті Kyiv Post 8 листопада. - Одного дня ми сподіваємося знову відкрити газету більшою і кращою".

Бізнесмен подякував колективу і головному редактору Браяну Боннеру, а також повідомив, що сам Боннер залишає команду та піде на пенсію.

Видання Kyiv Post заснував ще в 1995 році американець Джед Санден. У 2009 році газету за 1,1 млн доларів продали бізнесмену Мохаммаду Захуру, а вже він у 2018-му продав Kyiv Post нинішньому власнику за понад 3,5 млн доларів.

Ківан, відомий одеський забудовник сирійського походження та власник Kadorr Group, отримавши новий актив запевняв, що не буде втручатися в редакційну політику та цінує свободу преси.

Але журналісти видання переконують, що він скаржився на занадто гострі матеріали та надмірну критику влади.

"Жалівся, що ми пишемо, а стріляють по ньому", - розповіла "Детектор Медіа" редакторка фічерів Kyiv Post Тамара Істоміна.

Автор фото, Facebook Браян Боннер Підпис до фото, Головний редактор Kyiv Post (ліворуч) та останній власник газети Аднан Ківан

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Колектив Kyiv Post заявив, що і зараз ні про який мирний перезапуск не йдеться. Журналістка Анна Миронюк поширила заяву редакції, де стверджується - колектив дізнався, що по суті залишився без роботи, лише прийшовши вранці в офіс.

"Ми вважаємо припинення роботи видання та звільнення колективу розплатою Аднана Ківана, - йдеться в заяві. - Ми вважаємо, що таким чином власник позбавляється незручних, чесних та принципових журналістів".

Журналісти запропонували йому продати газету або передати торговельну марку Kyiv Post до рук редакції, але бізнесмен начебто не погодився.

Те, що ситуація в Kyiv Post непроста, стало відомо ще кілька тижнів тому, коли Олена Ротарі, колишня шеф-редакторка новин одеського "7 каналу", який належить Ківану, оголосила про запуск україномовного Kyiv Post та повідомила, що шукає журналістів.

BBC News Україна також відомо, що в нову україномовну редакцію активно шукали журналістів та редакторів на ринку.

Для колективу Kyiv Post тоді це стало сюрпризом, а головний редактор Браян Боннер заявив, що нічого не знає ні про призначення до команди Олени Ротарі, ні про створення нової редакції.

Щодо останньої новини про закриття нинішньої редакції Kyiv Post Боннер публічних коментарів не робив.

Порошенко без каналів

Автор фото, УНІАН

Друга топновина 8 листопада - продаж Петром Порошенком двох своїх телеканалів, це "5 канал" та "Прямий".

І Порошенко, і холдинг "Вільні медіа", який власне придбав телеканали, визнали, що цей крок - наслідок закону про олігархів, який набув чинності 7 листопада.

"Ні для кого не секрет, що цей закон спрямований на боротьбу не з олігархами, а з неугодними ЗМІ та демократичними опозиційними силами, - йдеться в заяві холдингу. - Наша мета - зберегти свободу слова в країні і не допустити репресій проти незалежних ЗМІ".

Відповідно до цієї заяви, холдинг придбав 100% акцій "за ринковою ціною", але "у розстрочку".

Серед нових акціонерів - журналісти та менеджери телеканалів, а також депутати і діячі, близькі до Порошенка. Зокрема, депутати від "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв, Ірина Фріз, Ірина Геращенко, Вікторія Сюмар. Є в переліку і прессекретар Порошенка Святослав Цеголко.

Втім, за даними "Детектор Медіа", 10% акцій оформлені на компанії, кінцевим бенефіціаром яких є сам Порошенко.

Олігархи, Банкова чи редакційні суперечки?

Якщо між рішенням Порошенка продати телеканали та законом про олігархів є прямий зв'язок, який визнають учасники угоди, то щодо продажу Kyiv Post все не так однозначно.

Відразу декілька медіаменеджерів запідозрили, що таке спішне закриття видання невипадкове.

"Чи є зв'язок між цим рішенням та початком дії закону про олігархів, за яким чорну мітку можуть вручити будь-якому грошовитому власнику ЗМІ? Чи це просто збіг?" - цікавиться головний редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко.

Головред Цензор.net Юрій Бутусов звернув увагу, що плани перезапустити видання говорять про те, що гроші на утримання журналістів у Ківана є, а отже справа саме в "невдоволенні політикою видання" та "тиску на свободу слова".

Мовляв, лише місяць тому Kyiv Post писав про причетність президента Зеленського до офшорного скандалу Pandora Papers, і лише чотири дні пройшло після підписання закону про олігархів.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Медіаменеджери підозрюють, що закон про олігархів мав пряме відношення до обох подій

"Під дію закону Ківан може підпадати, він сам оцінює свої статки в 1 млрд доларів, - пише Бутусов. - Утримання видання для Ківана було справою статусу, але щось зараз різко змінилося, і респектабельне видання стало дуже незручним для мільярдера".

Бутусов, а також його колеги головред НВ Віталій Сич та головред "Української правди" Севгіль Мусаєва вважають, що йдеться про конфлікт власника з владою через гострі публікації видання.

За інформацією Мусаєвої та Бутусова, йдеться про тиск з боку офісу президента.

"Kyiv Post - основне джерело інформації про Україну для посольств, міжнародних організацій та експатів. Джерело, яке писало про вагнергейт, офшорний скандал, антикорупційні органи та реформи загалом. Комусь це, напевне, не дуже подобалось. І власнику це дали зрозуміти", - пише Мусаєва в фейсбуці.

"Крок більш ніж логічний. І у стилі раннього Януковича", - іронізує вона.

Такі закиди у Ківана не коментували, а в офісі президента рішуче заперечили.

Автор фото, Президент України

"Неприємно здивовані тим, як окремі політики та медійники заходилися безапеляційно звинувачувати в ситуації офіс президента або навіть його особисто. Для нас сьогоднішні новини стали такою ж несподіванкою, як і для решти", - написав у фейсбуці прессекретар президента Олег Никифоров.

Він закликав не "робити піар на проблемах авторитетного видання", а "будувати собі ім'я щоденною якісною роботою".

Менше свободи та "активи на котів"

Медіаексперти впевнені, що ситуації каналів Порошенка та Kyiv Post зовсім не пов'язані. Але обидві вони - погані передвісники.

"Нічого хорошого в тому, що відбувається, я не бачу. Ані в позірному кроці Порошенка, ані в тому, що відбувається навколо Kyiv Post", - каже медіаекспертка та шеф-редакторка "Детектор Медіа" Наталія Лігачова.

"Все це вказує на те, що, на жаль, зараз в Україні медіа не можуть почуватися вільними. І це дуже сумно".

Автор фото, Facebook Мирослави Барчук Підпис до фото, Лише у жовтні на тиск з боку влади скаржилися журналісти "Суспільного", зокрема, Мирослава Барчук - телеведуча ток-шоу "Зворотний відлік"

Лігачова переконана, що таким "продажем" Порошенко справді реагує на закон про олігархів.

"Хоча ми розуміємо, що не ті люди, які начебто стали головними акціонерами, будуть платити зарплатню журналістам, у них немає на це коштів", - пояснює експертка.

Натомість ситуація з Kyiv Post, на її думку, більше нагадує спробу "викинути з ринку незалежне видання, орієнтоване на закордонну аудиторію".

Особливо зважаючи, що минулого тижня офіс президента гучно запустив власну платформу OPEN Digest для "інформування українців та світу" про дії влади та хід реформ.

Оксана Романюк, виконавча директорка Інституту масової інформації, погоджується, що Ківан не мав би підпадати під закон про олігархів, адже він не виявляв політичних амбіцій.

"Більш ймовірною здається ситуація, що незалежне, якісне медіа стало загрожувати його бізнесу, що був тиск на його бізнес через якісь матеріали в Kyiv Post. І, можливо, це стало причиною, що він різко в один день вирішив позбутися цього незручного медіа", - каже вона.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Медіаекспертка Оксана Романюк вважає, що ситуація на ринку ЗМІ зараз не найкраща

Водночас директорка ІМІ впевнена, що все це - елементи загальної картини, яка складається на ринку в останні місяці.

Вона пригадує відразу кілька подій, що мали ознаки цензури й тиску. Зокрема, пригадала спробу зірвати публічний показ розслідування "Слідство.Інфо" про офшори, пов'язані з президентом Зеленським, та тиск на "Суспільне".

Загалом закон про деолігархізацію, на її думку, з точки зору медіа - "просто популізм", який зовсім не сприяє більшій незалежності медіа, а навіть становить загрозу тим досягненням, що вже є. Наприклад, обов'язку публічно показувати реальних власників ЗМІ.

"Після того, як Порошенко почав скидати свої ресурси, ми розуміємо, що цей закон може навпаки сприяти тінізації ринку, просто олігархи почнуть переоформляти свої медійні активи на котів. Це просто крок назад", - каже Романюк.

За її словами, днями експерти зауважили, що так бізнесмен Ігор Коломойський більше не значиться кінцевим бенефіціаром "Студії 1+1". За даними YouControl, у розділі "учасники та бенефіціари" зараз зазначені кілька компаній та фізичних осіб, в тому числі журналісти "1+1" - Алла Мазур, Лідія Таран та Ольга Кошеленко.

"Є загальна картинка дуже інтенсивної підготовки до виборів, вже зараз ідуть активні спроби контролювати медійний простір, аби зробити його зручним", - вважає Романюк.