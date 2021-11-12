Більшість країн ЄС залишаться відкритими для туристів з України. Які умови

1 година тому

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Більшість країн ЄС вже ухвалили рішення залишити можливість в'їзду туристів з України, але за умови повної вакцинації від коронавірусу.

Наразі в'їзд лишається закритим тільки до Мальти та Болгарії.

9 листопада Євросоюз виключив Україну з "зеленого списку" безпечних з точки зору поширення коронавірусу країн та рекомендував закрити кордони для необов'язкових (туристичних) поїздок.

Але рекомендація ЄС не була обов'язковою до виконання країнами-членами й вони самі мають ухвалювати остаточне рішення.

"Це рішення не позбавляє можливості для країн-членів скасувати тимчасові обмеження на поїздки до ЄС для повністю вакцинованих мандрівників з України", - йдеться в рішенні ЄС.

Станом на зараз вже 15 з 27 країн ЄС чітко підтвердили, що повністю вакциновані туристи з України можуть туди їхати.

За даними МЗС України, свої кордони для мандрівників не стали зачиняти Кіпр, Латвія, Бельгія, Хорватія, Ірландія, Данія, Греція, Нідерланди, Австрія, Іспанія, Словаччина, Швеція, Франція, Чехія і Естонія.

Кіпр та Хорватія навіть досі готові пускати невакцинованих туристів. Щоправда, їм доведеться запастись свіжими негативними тестами - ПЛР або швидкими тестами на антиген.

Міністерство закордонних справ України запевняє, що зробить все, щоб зберегти відкриту Європу для українців й якомога більше країн не зачинились.

Раніше співрозмовники BBC News України у дипломатичних колах припускали, що деякі країни ЄС все ж можуть зачинитись для вакцинованих українців. Але за останні дні жодна з країн ЄС про таке рішення не оголосила.

Серед них і Італія, на офіційному сайті уряду якої Україна перебуває у переліку країн, яким дозволений в'їзд за умови повної вакцинації.

Ще раніше про обмеження в'їзду з України для туристів оголосили Мальта та Болгарія, але то було до рішення ЄС від 9 листопада.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Прикордонники перевірятимуть QR-код у сертифікаті

Правила в'їзду в кожну країну ЄС українці тепер мають особливо ретельно перевіряти перед поїздкою на спеціальній карті МЗС.

Що значить рекомендація ЄС?

Через пандемію у березні 2020 року ЄС закрив кордони для несуттєвих поїздок громадян з третіх країн. Коли ситуація покращилася, а в ЄС запрацювали сертифікати про вакцинацію, європейські країни поступово почали відкриватися.

Це відбувалося не відразу і не всюди. Кожна європейська країна у різний час запроваджувала свої власні правила перетину кордону.

Такі країни як Болгарія та Хорватія відкрилися одними з перших ще в 2020-му - там при в'їзді вимагали лише ПЛР-тести, а згодом і сертифікат про вакцинацію.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Франція вже з середини жовтня пускає тільки вакцинованих українців

Цього літа та осені вакциновані українці могли поїхати майже всюди - Рада ЄС внесла Україну в зелену зону ще 14 липня, рекомендувавши дозволити туристичні подорожі.

Але навіть попри це Італія лише наприкінці літа скасувала обов'язкову самоізоляцію для українців. Також лише у вересні дозволила туристичні поїздки для українців Польща.

Ще в жовтні ЄС почав розглядати можливість прибрати Україну із переліку "зелених" країн через спалах коронавірусу. І вже тоді такі країни, як Франція та Німеччина самостійно обмежили в'їзд українцям тільки за сертифікатами про вакцинацію.

Надія на щеплення

У серпні ЄС визнав українські ковід-сертифікати про вакцинацію. У більшості європейських країн наразі діють правила, коли вакцинованим українцям дозволено в'їзд, якщо вони пред'являть документи про щеплення.

Вже зараз виглядає, що здебільшого ці правила діятимуть і після виключення України з переліку "зелених" країн.

Але вакцинація не вирішує всіх проблем. Китайська вакцина CoronaVac, якою масово щеплюють українців, і яка визнана ВООЗ, залишається невизнаною низкою країн ЄС.

Тому вакциновані нею українці заїхати до частини країн поки що не зможуть. А Pfizer, Jansen, AstraZeneca та Moderna - зможуть.

Автор фото, ВВС

Рада ЄС рекомендує країнам дозволити в'їзд людям, які отримали щеплення вакцинами, схваленими Європейською агенцією лікарських засобів. Там CoronaVac немає.

При цьому радять також пускати подорожуючих зі щепленнями, які були схвалені ВООЗ. Там CoronaVac є.

Спільна вимога - щеплення має бути зроблене за 14 днів до поїздки.

Також низка країн ЄС вимагають документи про вакцинацію для в'їзду дітей з 12 років, а в Україні вакцинація дітей дозволена тільки нещодавно.