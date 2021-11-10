"Влада змушує незалежну пресу мовчати". Французькі ЗМІ оцінюють закриття Kyiv Post

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Фактичне закриття найстарішого англомовного видання України Kyiv Post не залишилось непоміченим у західній пресі.

Плани одеського бізнесмена Аднана Ківана перезапустити тижневик у новому форматі обговорює французька газета La Croix. У статті йдеться, що "раптове" оголошення "сколихнуло українську медіаспільноту".

Саму подію La Croix описує так: "На сайті видання 8 листопада була опублікована стисла заява: Kyiv Post зачиняє двері "на короткий термін". Одного дня ми сподіваємося знову відкрити більшу та кращу газету", - каже власник Аднан Ківан, не згадуючи про звільнення усієї редакції".

La Croix нагадує, що це близько півсотні журналістів, яким вказали на двері і які не вірять у те, що відбудеться обіцяний перезапуск. У статті наведено цитату заступниці головного редактора Ольги Руденко, яка вбачає у рішенні власника "помсту" і намагання позбавитись "незручних" і "чесних" журналістів.

Автор фото, Facebook Браян Боннер Підпис до фото, Головний редактор Kyiv Post (ліворуч) та останній власник газети Аднан Ківан

У статті також згадується фінансовий стан видання. Мовляв, навіть маючи майже 10 мільйонів переглядів на своєму сайті, в основному з Європи та Сполучених Штатів, Kyiv Post протягом багатьох років не отримував прибутку, а у 2020 році навіть зазнав збитків у розмірі понад 360 000 євро.

Розмірковуючи про можливі причини рішення власника, газета пише, що дехто з журналістів вважає, що закриття Kyiv Post є "результатом тиску на власника з боку президента Володимира Зеленського, якого Kyiv Post дуже сильно критикує і який приділяє чимало уваги власному іміджу за кордоном". "Проте речник глави держави це вже заперечив", - зауважує La Croix.

Інша французька газета Liberation публікує матеріал під гучним заголовком "Україна: коли влада змушує незалежну пресу мовчати".

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Новина про те, що власник Kyiv Post раптово звільнив усю редакцію "викликала справжній шок" серед української медіаспільноти, пише газета. Вона зауважує, що протягом останніх тижнів "тиск з боку влади ослаблював багато ЗМІ, які критично налаштовані до неї".

Коментуючи випадок із Kyiv Post, Liberation пише: "У Києві багато хто вважає, що дим від пострілу пістолета йде з боку оточення Володимира Зеленського".

Огляд підготував Юрій Мартиненко Служба моніторингу BBC.