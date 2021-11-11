Як мігранти потрапляють до Білорусі

Reality Check

BBC News

45 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Поляки укріплюють сухопутний кордон з Білоруссю

Кілька тисяч мігрантів застрягли на кордоні між Польщею і Білоруссю. В ЄС обговорюють створення "чорного списку" авіакомпаній, які, на їхню думку, активно сприяють нелегальному міграційному руху.

ВВС вивчала, як мігранти з-за меж Європи потрапляють до Білорусі та як ЄС планує реагувати на це.

Звідки прибувають мігранти?

В останні місяці більшість з тих, хто перетинає кордон Білорусі, а потім намагається потрапити до ЄС, прибули з Близького Сходу й Афганістану, менша кількість - з більш віддалених країн, зокрема з Африки.

За даними європейської прикордонної служби Frontex, у вересні (це останні наявні дані) основними "постачальниками" мігрантів, що перетинають кордон ЄС зі східного напрямку, були:

Ірак

Сирія

Афганістан

Туреччина

Іран

З літа кількість мігрантів неухильно зростає, і це лише ті дані, які зафіксували й повідомили у Frontex.

Мінськ має регулярне авіасполучення з містами Близького Сходу, серед яких - Стамбул, Бейрут, Дубай і Багдад.

Державна авіакомпанія "Белавіа" виконує щоденні рейси зі Стамбула. А російський "Аерофлот" і "Турецькі авіалінії" регулярно літають до Мінська.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Курдська родина з Іраку поблизу польсько-білоруського кордону

За даними вебсервісу FlightRadar24, що відстежує рух літаків у режимі реального часу, цього тижня низка приватних авіакомпаній пропонувала рейси до Мінська з Багдада і Дубаю.

Нещодавнє розслідування ВВС показало, що мережа туристичних фірм і контрабандисти, які часто працюють через соцмережі, організовують переліт і візи до Білорусі в рамках пакетних турів.

Крім того, Білорусь запровадила безвізовий в'їзд терміном на 30 діб для 76 країн, за винятком Іраку й Афганістану.

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький поклав провину за міграційну кризу на кордоні на президента Росії Володимира Путіна, назвавши Олександра Лукашенка лише виконавцем його волі. У Кремлі назвали таку заяву безвідповідальною та неприйнятною.

У Євросоюзі звинувачують Білорусь у тому, що вона створила хаос поблизу кордонів ЄС.

Реакція ЄС

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Щоб припинити скупчення на кордонах з Польщею та Литвою, Євросоюз обговорює створення "чорного списку" авіакомпаній, що беруть участь у транзиті мігрантів.

Представник Єврокомісії Петер Стано повідомив ВВС, що Євросоюз стежить не лише за державними авіалініями і приватними операторами, а й за чартерними компаніями, які іноді пропонують рейси в останню хвилину.

Поки що немає подробиць щодо кроків ЄС, але там заявили, що вже ведуть переговори з десятьма країнами з цього питання.

Це переважно країни Африки та Близького Сходу - саме звідти прибула значна кількість мігрантів чи виконувались рейси до Білорусі.

ЄС також має список з близько 20 країн, через які мігранти потенційно можуть потрапити до Білорусі, а згодом до ЄС.

До цього списку входить і Росія, звідки здійснюють регулярні щоденні рейси до Білорусі.

У серпні ЄС попросив іракську владу призупинити всі польоти з Багдада до Білорусі, на що Ірак погодився на обмежений період.

Але в серпні з'ясувалося, що деякі рейси не припинялись, а квитки на рейси "Іракських авіаліній" з Багдада до Мінська майже повністю розпродані.

Однак, за даними Frontex, у вересні кількість іракців на східних сухопутних кордонах з ЄС різко зменшилася у порівнянні з серпнем - з 1345 до 181.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У червні ЄС закрив небо для білоруської "Белавії"

Даних за жовтень поки що немає, тому невідомо, чи збереглася ця тенденція.

Але приватні оператори, як і раніше, виконують рейси з Іраку до Мінська, наприклад, у найближчий четвер запланований рейс з Багдада.

Є також ознаки того, що навіть якщо прямих рейсів з Іраку до Білорусі поменшало, мігранти знаходять маршрути через сусідні країни, такі як Туреччина чи Ліван.

У червні ЄС закрив небо для білоруської державної авіакомпанії "Белавіа" через інцидент з літаком Ryanair, внаслідок якого затримали відомого білоруського блогера Романа Протасевича.

Повідомляють, що наразі обговорюють подовження санкцій, щоб "Белавіа" не орендувала літаки у компаній, що базуються в ЄС, - переважно ірландських, данський та румунських лізингових фірм.

Ірландія зазначила, що, хоч вона підтримує подальші санкції, але можуть виникнути юридичні проблеми щодо чинних лізингових контрактів з "Белавіа", які необхідно виконувати.