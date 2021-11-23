Вперше в Україні судять мерію. Чому справа Труханова важлива для України

Жанна Безп'ятчук

BBC News Україна

1 година тому

Автор фото, Unian/Olga Prosanyuk/ Підпис до фото, Володимира Галантерника слідство називає організатором злочинного угруповання, а Геннадія Труханова - співучасником. Обидва називають цю справу політично мотивованою.

Одеська забудова потрапила у фокус уваги НАБУ, САП та антикорсуду. Вони підозрюють бізнесмена Володимира Галантерника та топчиновників мерії в 2016-2019 роках в незаконних оборудках із землею.

Вперше правоохоронці прагнуть довести, що ціла міська рада стала місцем, де свої інтереси реалізувала мафія.

Фігуранти справи все спростовують і заявляють про політичні мотиви переслідування.

ВВС News Україна розповідає, в чому унікальність цього антикорупційного розслідування для України та що про нього думають в самій Одесі.

Справа в антикорсуді мала б дати відповіді на питання, як саме функціонував ринок забудови у цьому місті, як ділили його частки та отримували надприбутки.

І вона, по суті, має два виміри: один стосується можливої великої корупції, інший - благоустрою. Почнімо з останнього, щоб пояснити ймовірність першого.

Жодної школи

"Куди ви дивилися, коли купували квартиру? Тільки на квартиру?" - так у мер 2018 році Геннадій Труханов відреагував на невдоволення одеситів щільною забудовою.

Ці слова йому пригадують із сарказмом.

Наталя Невинська, Марія Мостовчук та Олег Ніколін, вибираючи свої квартири, дивилися на детальний план забудови кварталу. Вони придбали житло на вулиці Гагарінське плато в Аркадії, за пів кілометра до моря.

Підпис до фото, Художниця Марія Мостовчук та юрист Олег Ніколін об'єдналися з іншими мешканцями, щоб відстояти будівництво школи та садочка. Суди із забудовником тривають.

На плані, що має узгоджуватися з генпланом розвитку міста, був чітко виведений квадратик для будівництва дитсадочка чи школи.

На місці обіцяної школи котлован під будинок ЖК Unity Towers. Забудовник ТОВ "Камертон" планує звести в дворі їхньої багатоповерхівки ще три будинки по 25-поверхів.

"У наших дітей вкрали садочок і школу. При цьому нас називають проплаченими активістами", - кажуть вони й пішли до суду.

Судові засідання тривають три роки, а їхні діти вчаться в три зміни, бо місць у місцевій школі на всіх не вистачає.

Ольга Квасніцька, місцева депутатка від "Слуги народу", розповідає, що Одесі бракує 35 дитсадочків та дев'ять шкіл.

"Ми постійно в пожежах, але не можемо побудувати мобільні ДЕПО, бо немає де", - скаржиться депутатка.

Підпис до фото, Замість обіцяної школи місцеві жителі побачили будівництво багатоповерхівки.

Земля біля моря дорога й затребувана. Раніше вона мала статус рекреаційної зони міста й імунітет від забудови.

Міській владі довелося це або змінювати, або знаходити схеми, як обійти певні обмеження для будівництва поруч із морем.

Курортний готель є об'єктом рекреації, а житлова багатоповерхівка - ні. Як наслідок, в Одесі постають будинки готельного типу з "номерами", хоч функціонально це будинки з квартирами.

Один із таких проєктів - "Морська резиденція" компанії-підрядника "Будова" - фігурує в розслідуванні НАБУ.

Їхні мешканці не туристи, що привозять гроші, а постійні жителі, яким потрібна адекватна міська інфраструктура.

І ось на цьому етапі варто перенестися до Києва, у залу судового засідання антикорупційного суду, щоб побачити можливі зв'язки між благоустроєм та корупцією.

Фабула та дійові особи

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"Спочатку змовники виявляли цікаві для забудови шматки міста, а далі обирали процедуру і реалізували схему. Злочинна організація була впевнена в успіху своїх починань", - заявив у суді прокурор САП Максим Кравченко.

Загалом ідеться про 16 га землі. Частина ділянок розташована у приморському районі Одеси.

Організація, на думку слідства, діяла в інтересах Галантерника, а депутати міськради отримували за це гроші.

Навколо Володимира Галантерника сформувався ореол таємничості "смотрящего" за містом. Він не давав інтерв'ю, не обіймав жодних посад.

У 2019 році в інтерв'ю ВВС Труханов підтвердив, що вирішував із Галантерником питання з облаштування вулиць, прилеглих до "Привозу". "Якщо у "Привоза" є власник, з ним теж потрібно зустрітися й вирішити, як ми наведемо порядок", - сказав мер.

У 2021 році помічниця Галантерника повідомила виданню Forbes, що її шеф має частки розміром близько 50% у багатьох активах на території міста. Це ринок "Привоз", ринок "7-й кілометр", ТРЦ City Center, курортна зона Аркадія Сіті та інші.

Підпис до фото, Ці висотки на Гагарінському плато, 4, на думку слідства, будуються на землі, яку в територіальної громади забрали незаконно. Багатоповерхівки зводить компанія "Будова". НАБУ вказує на її зв'язки з Галантерником.

За версією правоохоронців, діяльність злочинної організації загалом завдала Одесі шкоди на 689 мільйонів гривень. Це майже 7% від розміру бюджету Одеси в 2021 році.

Комунальне майно і туалети

Ключовою ланкою у схемах із землею є комунальна нерухомість. Українське законодавство не вимагає проводити торги, якщо на земельній ділянці розташовані комунальні об'єкти.

Слідство наполягає на тому, що встановлена ним злочинна організація маніпулювала комунальною власністю.

Найчастіше майно комунального підприємства, за яким була закріплена ділянка землі, передавали в оренду приватній компанії. Вона мала б його обслуговувати та поліпшувати.

Згодом майно викупала приватна фірма, вклавши кошти в ремонт приміщень. Й отримувала в оренду землю.

Подібні схеми могли реалізовуватися не лише навколо великих комунальних об'єктів, як-от санаторії чи підприємства благоустрою. Це стосувалося навіть комунальних туалетів. В Одесі пожартували, назвавши це "туалетною приватизацією".

Галантерник і "Будова"

"Одеська" злочинна організація, за версією детективів та прокурорів, включала 16 людей і виглядала так:

керівник організації бізнесмен Володимир Галантерник;

мер Одеси Геннадій Труханов;

ексголова постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міської ради (ОМР) Василь Шкрябай;

ексголова земельної комісії ОМР, а нині в.о. заступника мера Олег Бриндак;

керівник юридичного департаменту ОМР Інна Поповська (далі обіймає цю посаду);

екскерівник департаменту комунальної власності ОМР Олексій Спектор;

ексзаступник керівника департаменту комунальної власності ОМР Володимир Радіонов;

помічниця Володимира Галантерника, а в минулому консультантка Труханова Альона Попова;

власники та топменеджери компанії "Будова", зокрема її бенефіціар Дмитро Дімарський;

експрокурор Одеської області Олег Жученко.

Судовий процес є публічним, імена більшості підозрюваних уже були оприлюднені, як і їхні свідчення в суді.

Слідство наполягає, що Галантерник та ексголова департаменту з питань комунальної власності Шкрябай були бізнес-партнерами в проєкті ЖК Greenwood. Кожному належало по 8%.

У контактах керівниці юрдепартаменту Інни Поповської детективи виявили ініціали В. І, а також "юриста Альону". Вони кажуть, що йдеться про Володимира Ілліча Галантерника та його помічницю Альону Попову.

"Так, я знаю пана Галантерніка, але я не виконую його вказівки, у мене є своє розуміння, як діяти по закону... Знайомство з ним не каже, що я є членом організації", - відповіла Інна Поповська на висунуті проти неї обвинувачення в суді.

Матір Інни Поповської володіє квартирою на 164 кв. м у згаданому ЖК Greenwood вартістю близько 10 мільйонів гривень. За версією доньки, мати купила нерухомість за кошти, які заробила, торгуючи на "7 кілометрі".

Слідство стверджує, що квартиру могли дати як матеріальну винагороду за співучасть у злочинній організації.

На їхню думку, начальниця юрдепартаменту створювала "ілюзію законності" рішень міської ради.

Альона Попова, помічниця Володимира Галантерника, нібито давала вказівки від його імені чиновникам у мерії.

Автор фото, Youtube-канал "Недвижимость Одессы" Підпис до фото, Деякі з фігурантів справи НАБУ та САП щодо злочинної організації отримали квартири в елітному ЖК Greenwood, до будівництва якого, за версією слідства, причетний Галантерник.

Геннадій Труханов наполягає, що всі рішення щодо скандальних 16 га землі ухвалювали колегіально, тобто всім депутатським корпусом.

Депутатка Ольга Квасніцька з цим не погоджується. На її думку, за цим стояли конкретні посадовці.

"Умовне море"

Геннадій Труханов вважає, що його обвинувачують у тому, чого насправді не відбулося, адже землею ніхто просто так не заволодів.

Він вважає, що ініціаторами його переслідування є експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі та відомий одеський бізнесмен Аднан Ківан. З обома в нього давній конфлікт.

Аднан Ківан володіє інвестиційною компанією Kadorr Group, що будує житлові комплекси в Одесі. Він також відомий як власник KyivPost.

Ківан назвав слова Труханова брехнею і пообіцяв подати на нього до суду.

Одеський міський голова пояснює, що земельні ділянки під ЖК залишаються у власності міста. Щороку місто отримує від орендарів гроші в міський бюджет.

Одеський опозиційний активіст Михайло Кузаконь наполягає, що ця земля залишається у міської громади суто формально: "Вони побудували будинок, продали квартири. Земля забудовнику більше не потрібна. Їхній цикл закінчився. Вони не будуть більше платити за цю землю".

Підпис до фото, "Аркадію закатали під бетон" - так одесити іноді описують забудову чорноморського узбережжя. Курортний район міста перетворився на густі "кам'яні джунглі".

Кузаконь пояснює, що одеська рада змінювала зонінг міста під інтереси конкретних забудовників: межі історичних територій міста, а також берегову лінію й зони, де не можна зводити багатоповерхівки.

"Їх цікавили певні земельні ділянки - вони вносили в зонінг корективи, щоб задовольнити свої забаганки. Формально це було законно, хоч і цинічно", - каже Михайло Кузаконь.

Так вони змогли будувати біля моря.

Де Галантерник?

8 листопада Ольга Просянюк, адвокат Володимира Галантерника, оприлюднила на своїй сторінці у фейсбуку лист від його імені до суддів антикорсуду.

Він вказав у ньому дві свої адреси: одну в Ізраїлі, де стоїть на консульському обліку з 1 жовтня 2021 року, та іншу в Лондоні.

В документах, направлених НАБУ, Галантерник заявив, що з 2019 року з родиною мешкає в Лондоні.

МВС оголосило його в міжнародний розшук.

Автор фото, МВС України

Ольга Просянюк озвучила, що Галантерник думає про нинішню справу в антикорсуді: "Клієнт наполягає, що всі претензії кримінально-процесуального характеру мають під собою виключно політичне підґрунтя".

Геннадій Труханов свою особливу співпрацю з Галантерником заперечує. Каже, що вже чотири роки з ним не спілкувався.

"У мене є контакти з усіма, хто має якісь об'єкти в Одесі. Галантерник - не виняток, як і всі інші. Не більше й не менше", - казав Геннадій Труханов ВВС News Україна в 2019 році.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Ліворуч - новобудова Kadorr Group Аднана Ківана. Праворуч - багатоповерхівка, яку зводить "Будова". Компанію пов'язують із Галантерником та Трухановим. Ці компанії - сусіди по будмайданчиках. У публічній площині - в Труханова та Ківана конфлікт.

"Місцеві чудово розуміють, що в зв'язку з цими розслідуваннями виникає питання, чи піде Труханов. Якщо піде, то хто буде в. о. міського голови. Це максимум, на який сподіваються", - пояснює Анатолій Бойко, керівник регіональної організації "Комітету виборців України" та координатор "Опори" на Одещині.

Місцеві активісти кажуть, якщо суд доведе справу до вироку, то це був би унікальний прецедент для всієї України.

Геннадій Труханов виконує обов'язки міського голови. Він зумів заплатити 30,2 мільйона гривень застави, яку призначив суд.