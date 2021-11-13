"Легені розсипалися, як пісок". Що відбувається всередині ковідної лікарні

Діана Куришко

BBC News Україна

23 хвилин(и) тому

Автор фото, лікарня швидкої медичної допомоги Львова Підпис до фото, Наталя Матолінець 25 років працює лікарем. Щодня вона бачить, як люди помирають від ковіду

"У молодого хлопця фактично не було легень. Вони розсипалися в руках, як пісок", - розповідає Наталія Матолінець, завідувачка інтенсивної терапії лікарні швидкої медичної допомоги Львова.

Таких смертей лікарі зараз бачать багато.

11 листопада у цій лікарні було 450 пацієнтів з ковідом. За добу привезли 56 людей. З них 14 відразу потрапили до реанімації.

У найважчі дні надходило до 100 людей, кажуть лікарі. Зараз трохи легше, людей менше.

Але щодня медики цієї лікарні мають виходити до сімей пацієнтів, щоб повідомити про смерть.

Наталія Матолінець працювала під час всіх трьох хвиль ковіду.

Ось її розповідь ВВС News Україна про те, що відбувається всередині ковідної лікарні, і як медики дають собі раду з цим.

Згорають молоді

Останнім часом пацієнтів привозять менше, однак серед них збільшується частка "важких". Все більше надходить людей, які потребують штучної вентиляції легень, людей у важкому стані.

Раніше у нашій реанімації було 50 місць. Але цього не вистачало. Зараз ми розширилися до ста.

Лякає те, що все частіше хворіють молоді люди. Під час попередніх хвиль у нас не було жодної смерті від коронавірусу людини до 40 років. Якщо траплялися такі смерті, то ці люди мали якісь супутні важкі хвороби.

Автор фото, Reuters

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Зараз хворіють і помирають молоді люди без жодних супутніх патологій. Дельта - це дуже агресивний штам.

На жаль, молоді люди зазвичай нехтують своїм здоров'ям, не звертаються вчасно до лікаря.

Коли потрапляють до нас, то їхній стан вже вкрай важкий, виражена дихальна недостатність. Вони виснажені тривалою інтоксикацією, тривалою температурою.

У такому стані їм важко надавати допомогу.

У більшості випадків у світі молодь легше переносить ковід. 80% випадків одужують. Але все одно молодим людям треба дотримуватися певних рекомендацій під час хвороби — більше пити води, дихати свіжим повітрям, бути під наглядом.

На жаль, ця Дельта-хвиля виглядає дещо інакше. Хворіють більше та важче молоді люди, діти та вагітні.

У нас в реанімації помер молодий хлопець. Це трагедія, тому що він був здоровий та без супутніх проблем, але Дельта-штам в рази агресивніший та "спалив" його легені.

Лікарі довго боролися за його життя. Робили все, що могли, але він не вижив.

Я була на розтині - це страшна картина. Його легені стали чорними, розсипалися в руках, як пісок. У молодого хлопця фактично не було легень. Ось, що ковід робить з організмом.

"Вагітні у важкому стані"

Також зараз багато вагітних жінок у важкому стані. На минулому тижні було чотири вагітних пацієнтки.

Одна - на 13 тижні вагітності. Її вже зняли з неінвазійної вентиляції легень і перевели з реанімації. Вона видужує. Друга - на 18 тижні вагітності. Все ще у реанімації, але має позитивну динаміку.

Третя вагітна жінка - у тяжкому стані з 60% ураженням легень і діабетом.

Найстрашніший випадок був, коли кілька днів тому померла 23-річна вагітна жінка. Без супутніх хвороб, але мала важке ожиріння. Звернулася у лікарню, на жаль, дуже пізно. Важко дихала, непритомніла. За тиждень її не стало.

Розтин показав, що жінка мала чорні нежиттєздатні легені.

Автор фото, Фейсбук Наталії Матолінець

"Цих людей можна врятувати"

Нас лікарів важко вразити, але те, що відбувається зараз - просто нестерпно. У нас в реанімації немає жодної вакцинованої людини. А всіх цих людей можна було врятувати.

Час від часу до нас потрапляють люди з однією чи двома дозами, але лікуються не через ковід, а через загострення своїх хвороб.

Було кілька випадків підроблених сертифікатів. Вже коли стан ставав критичним, то людина зізнавалася, що вакцинації не було.

За день у лікарні швидкої медичної допомоги Львова від ковіду помирає від трьох до десяти людей.

Минулого тижня до реанімації надійшло одночасно 14 людей. Тільки вісім пережили першу добу. Уявіть, у якому важкому стані їх привезли.

Ми маємо щодня виходити до родичів, щоб повідомляти про смерть. Це один з найважчих моментів у роботі лікарів.

Іноді, коли я говорю з рідними, у мене в голові виринає питання: "Чому ви не захищалися, чому ви не вакцинувалися, чому не скористалися тим шансом?" Але люди, які втратили близьку людину, не хочуть цього чути.

Кілька тижнів тому померла молода жінка - мама трьох діток. Невакцинована. Всіх цих людей дуже шкода.

Також була жахлива історія, коли в одній сім'ї за кілька днів померли троє людей - два брати й дядько. Вони були дуже агресивними антивакцинаторами, не вірили ні в ковід, ні у медицину.

Як все це витримати?

Найважче зараз у нашій роботі - це, напевно, відсутність солідарності між людьми. Нам було б легше, якби ми бачили розуміння в очах людей. Що нам довіряють і готові допомогти.

На вихідних я їхала у громадському транспорті. Проїхала одну зупинку і вийшла. Я не могла це слухати. Від таких розмов просто опускаються руки.

Люди не вірять у ковід, не вірять медикам, кажуть, що ми спекулюємо, що п'ємо каву замість того, щоб лікувати. Закликають на наших дітях випробовувати вакцину, і хай діти медиків родяться мутантами. Ці жахіття слухати неможливо. Це найтяжче.

Автор фото, facebook.com/emergencyhospitall Підпис до фото, Лікарня швидкої медичної допомоги Львова - одна з найбільших у західній Україні

Ми лікарі звикли до тяжкої роботи, ми бачили й не таке. Ми працюємо з ДТП, з інсультами, інфарктами, сепсисами, ми весь час у важкому психологічному стані, але такого нерозуміння ніколи не мали.

Така величезна кількість хворих, яка помирає у тебе на руках, і кожного з них був шанс врятувати, якби вони були вакциновані й дотримувалися карантину.

А сили ми беремо з історій зі щасливим фіналом - минулого року врятували багатодітну маму, дружину священника. Вона була вагітна і мала 100% ураження легень. Це була велика радість для нас всіх, коли вона повернулася додому до дітей.

Також вдалося врятувати молодого хлопця, який приїхав з заробітків і захворів. Його привезли непритомним. Він мав тотальне ураження легень, а потім у нього стався інсульт. За кілька тижнів тяжкої боротьби його вдалося повернути до життя.

Тепер він час від часу приходить до нас в гості, провідує і надихає.

Україна перебуває на піку третьої хвилі коронавірусу. І хоча кількість нових випадків і госпіталізацій перестали зростати, а виписок стає більше, смертність від ковіду продовжує бити рекорди.

На минулому тижні протягом одного дня зафіксували 833 смерті від Covid-19. З початку пандемії, жертвами інфекції стали майже 75 тисяч людей. Але, за прогнозами, вже незабаром ця цифра може сягнути 100 тисяч.

91% госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня - невакциновані. Проте темпи вакцинації в Україні зараз на історичному максимумі - 250-300 тисяч щеплень щодня. Повністю щеплено від ковіду понад 8 млн людей.

Цього вкрай мало для досягнення колективного імунітету. Лікарні у багатьох областях все ще переповнені. Більшість регіонів України перебувають у червоній зоні з суворими карантинними обмеженнями.

Понад 56% українців, опитаних соціологами у серпні, не мають наміру робити щеплення від коронавірусу.