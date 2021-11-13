У США жінку посадили до в'язниці через викидень. Чому так сталося?

Робін Левінсон-Кінг

BBC News

32 хвилин(и) тому

Автор фото, State of Oklahoma Підпис до фото, Бріттні Пуло отримала чотири роки в'язниці

У США, в штаті Оклахома, 21-річну місцеву мешканку Бріттні Пуло засудили до чотирьох років в'язниці за ненавмисне вбивство своєї ненародженої дитини внаслідок викидня.

Бріттні була приблизно на четвертому місяці вагітності, коли втратила дитину у січні 2020 року.

У жовтні цього року її визнали винною та засудили до чотирьох років в'язниці за ненавмисне вбивство її ненародженого сина.

Інцидент викликав широкий суспільний резонанс.

Одні відзначили, що жінку засудили під час так званого "місяця поінформованості про вагітність та втрату немовлят". Інші порівнювали цей випадок із романом-антиутопією Маргарет Етвуд "Оповідання служниці".

Викидень класифікували як ненавмисне вбивство після того, як Пуло зізналася в лікарні, що вживала під час вагітності важкі наркотики. Судмедекспертиза виявила у печінці та мозку її ненародженої дитини сліди метамфетаміну.

Експерти не визначили причину смерті плоду, однак зазначили, що факторами, що сприяли передчасній смерті, могли бути генетична аномалія, відшарування плаценти чи вживання матір'ю метамфетаміну.

Адвокати Пуло оскаржуватимуть її вирок. Прокурор, який передав справу до суду, відмовився від коментарів, оскільки триває судовий процес.

При цьому заступник виконавчого директора Національної асоціації вагітних жінок США Дана Сассман заявила, що випадок Бріттні Пуло не є унікальним — з 1973 по 2020 рік у США зареєстрували 1600 таких судових рішень, 1200 з яких - лише за останні 15 років.

"Випадок Бріттні справді зачепив нерв, - сказала Сассман. - Такі речі відбуваються не так рідко, як здається".

Переважна більшість викиднів були пов'язані з вживанням наркотиків. Але деякі засуджені жінки втратили дитину внаслідок падіння чи під час домашніх пологів.

Найбільший відсоток серед засуджених становлять "кольорові жінки".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Protesters on both sides held rallies outside the court on Monday

Що таке людина?

Питання впливу наркотиків на плід активно обговорювали ще у 1980-х роках, коли для опису дітей, народжених від матерів із залежністю, почали вживати термін "крек-немовля".

Вживання наркотиків під час вагітності пов'язане з багатьма негативними наслідками, серед яких - підвищений ризик викидня та мертвонародження, але фактичний вплив наркотиків на плід істотно відрізняється.

Дослідження 1980-х років, які стверджували, що діти матерів з кокаїновою залежністю мають серйозні вади розвитку, були пізніше спростовані.

Відтоді тема наркотиків і вагітності - у центрі уваги широкогої загалу.

Кілька штатів США ухвалили закони, що обмежують штучне переривання вагітності.

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Люди не підтримують аборти з різних причин, часто моральних чи релігійних, одна частина аргументів пов'язана з поняттям особистості.

"Концепція особистості насправді досить проста", - каже Сара Куел, президентка організації Personhood Alliance Education, що виступає за право на життя.

"Люди є люди, і наша рівність ґрунтується на нашій людяності. Біологічно ми люди від самого початку і до кінця. Це науковий факт. Тому як люди ми заслуговуємо на рівний захист за законом".

Personhood Alliance Education також проти евтаназії, досліджень, що вбивають ембріон, та торгівлі людьми.

Організація не має чіткої позиції щодо кримінальної відповідальності матерів, які вживають наркотики, але Куел каже, що особисто підтримує заходи, що "захищають ненароджених дітей від шкоди, яка завдається, коли мати вживає наркотики під час вагітності".

"При цьому наша правова система не повинна обмежуватись питанням відповідальності, вона також має зосередитись на лікуванні наркозалежних", - додала вона.

Захист чи шкода?

За даними Інституту Гуттмахера, у 23 американських штатах вживання психоактивних речовин під час вагітності вважають жорстоким поводженням з дітьми.

У половині всіх штатів США медичні працівники зобов'язані повідомляти про вагітних жінок, яких підозрюють у вживанні наркотиків.

У Каліфорнії дві жінки, чиї діти померли під час пологів, опинились за ґратами за нібито вбивство своїх дітей після позитивного тесту на наркотики.

Обох жінок притягнули до відповідальності на підставі так званих "законів про напад на плід", які діють у щонайменше 38 штатах.

Ці закони покликані карати ґвалтівників, які завдають шкоди вагітним жінкам.

Але багато з них - неоднозначні і дозволяють прокурорам звинувачувати жінок, поведінка яких могла сприяти викидню чи мертвонародженню.

Одні штати мають чіткі норми того, скільки тижнів має бути плоду, щоб він вважався життєздатним, інші - ні. Більшість лікарів вважають життєздатним плід, що досяг терміну вагітності 20-24 тижні.

За словами Сассман, Бріттні Пуло була на 16-17 тижні вагітності, коли втратила дитину. На цьому терміні близько 10-15% вагітностей закінчуються викиднем.

Далі гірше?

Якби Пуло зробила аборт, вона б не опинилась за ґратами, оскільки аборт в Оклахомі дозволений законом.

Але з огляду на те, що в Техасі (другому за чисельністю американському штаті) наразі вирішується питання про практично повну заборону абортів, захисники репродуктивного правосуддя побоюються, що далі буде лише гірше.

У країнах, де аборти заборонені, жінок заарештовують та звинувачують у вбивстві через викидень. Місцева влада може звинуватити їх у навмисному перериванні вагітності.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У Сальвадорі жінку через викидень засудили за незаконний аборт, вона померла у в'язниці

Одна така справа у Сальвадорі, де діє одна з найсуворіших заборон на аборти у світі, дійшла до Міжамериканського суду з прав людини, рішення якого очікують до кінця цього року.

33-річна Мануела звернулася за медичною допомогою до лікарні після викидня і була засуджена до 30 років ув'язнення за вбивство. У 2010 році вона померла у в'язниці.

Її юристи заявляють, що закони Сальвадора, що вимагають від лікарів повідомляти про жінок, яких підозрюють в аборті, є порушенням прав людини.

"В основі цих випадків лежить ідея про те, що жінки, ставши матерями, повинні ставити свій плід на перше місце попри все", - каже Емма Мілн, юристка з гендерних питань та злочинності з Даремського університету (Велика Британія).

Але реальність значно складніша, вважає вона. Часто жінки - вразливі та потребують допомоги і підтримки.

"Те, що держава не підтримала їх під час вагітності та до вагітності, є провиною держави", - каже юристка.

Згідно з опитуванням 2012 року, близько 6% вагітних жінок в Америці зізналися у вживанні заборонених наркотиків, 8,5% вживають алкоголь і 16% курять цигарки.

Медичні асоціації США виступають проти того, щоб вживання наркотиків під час вагітності вважали жорстоким поводженням з дітьми. Вони стверджують, що жінки, які мають проблеми із залежністю, мають отримувати лікування, а не тюремне ув'язнення.

"Наркоманія - це хвороба, яку можна лікувати, а не злочин", - стверджує Американська медична асоціація, що представляє американських лікарів.

Захисники прав жінок також побоюються, що це "слизька доріжка", яка може призвести до позбавлення вагітних жінок їхньої автономії.

Жінку можуть заарештувати за завдання шкоди своєму плоду через вживання наркотиків. А якщо вона вип'є пива чи перевищить швидкість за кермом?

"Якщо ми робимо це через наркотики, то виникає питання: що далі?" - запитує юристка Емма Мілн.