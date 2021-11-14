Що таке діабет і як не захворіти

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Цукровий діабет 1 типу зазвичай розвивається у дитинстві або підлітковому віці. Іноді він має генетичні причини або може бути спричинений вірусною інфекцією

Цукровий діабет - серйозне захворювання, від якого щороку помирає понад мільйон людей, і захворіти на нього може кожен.

Діабет виникає, коли наш організм не може впоратися з рівнем цукру (глюкози) у крові. Кров стає густою, і згодом це може призвести до інфаркту, інсульту, сліпоти, ниркової недостатності та гангрени нижніх кінцівок.

Поширеність цукрового діабету зростає. За даними ВООЗ, на сьогодні у світі близько 420 мільйонів хворих на діабет. Це майже вчетверо більше, ніж 40 років тому.

Однак, попри серйозну загрозу, яку діабет становить для здоров'я, половина діабетиків навіть не підозрюють про свою хворобу.

При цьому часто, щоб уникнути цукрового діабету, достатньо просто змінити свої звички та відкоригувати стиль життя.

Ось як це зробити.

Причини діабету

Коли ми їмо, наш організм переробляє вуглеводи, що містяться в їжі, на цукор (глюкозу). За його засвоєння відповідає інсулін - гормон підшлункової залози, який дає клітинам сигнал поглинати розчинену в крові глюкозу та використовувати її як джерело енергії.

Діабет виникає тоді, коли виробництво інсуліну припиняється або гормон не може нормально виконувати свою функцію, внаслідок чого цукор починає накопичуватися в крові.

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Типи діабету

Цукровий діабет буває кількох типів.

При діабеті 1 типу підшлункова залоза припиняє виробляти інсулін і цукор починає накопичуватися в крові.

Найчастіше це трапляється досить рано - у дитячому чи підлітковому віці.

Вчені досі не знають, з якої саме причини це відбувається, однак, вважають, що тут свою роль може грати генетична схильність або вірусна інфекція, що пошкоджує клітини підшлункової, відповідальні за виробництво інсуліну.

Приблизно 10% діабетиків страждають саме на діабет 1 типу.

При діабеті 2 типу виробництво інсуліну не припиняється повністю, однак його недостатньо, або щось заважає йому ефективно працювати.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Інсулін, що дозволяє нашому організму переробляти цукор, виробляє підшлункова залоза

Це зазвичай відбувається в середньому віці або ближче до старості, однак діабет другого типу зустрічається і у молодих, якщо вони страждають на ожиріння чи ведуть малорухливий спосіб життя.

До нього також більш схильні представники окремих народів - особливо вихідці з Південної Азії.

Діагноз "гестаційний діабет" іноді ставлять вагітним жінкам - це означає, що їхній організм виробляє мало інсуліну, щоб вистачило і їм самим, і ще не народженій дитині.

Залежно від критеріїв оцінки, на такий тип діабету хворіють від 6 до 16% всіх вагітних - їм необхідно стежити за рівнем цукру в крові, підтримуючи його в нормі за допомогою дієти, фізичних вправ та ін'єкцій інсуліну, щоб не розвинувся діабет 2 типу.

Розрізняють і так званий предіабет - підвищений рівень глюкози у крові, що також може призвести до розвитку повноцінного захворювання.

Симптоми діабету

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Підвищена стомлюваність, постійна спрага та надто часте сечовипускання можуть бути першими ознаками діабету

Серед найпоширеніших симптомів:

постійна спрага

часте сечовипускання, особливо в нічний час

підвищена втомлюваність

втрата ваги без причини

погіршення зору

порізи і подряпини, які довго загоюються

Симптоми діабету 1 типу найчастіше розвиваються у дитинстві або підлітковому віці та виражені значно сильніше.

До групи ризику діабету 2 типу зазвичай входять люди старші 40 років (вихідці з Південної Азії - старші 25), а також родичі діабетиків (брати, сестри, діти) та люди із зайвою вагою.

Чи можна запобігти захворюванню?

Ризик захворіти на діабет залежить від генетичних чинників та умов життя, однак, ви можете підтримувати концентрацію цукру в крові на нормальному рівні за допомогою здорової дієти та активного способу життя.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Один зі способів знизити ризик діабету - замінити рафінований цукор та вироби з білого борошна на фрукти і неочищені злаки

Для початку можна скоротити споживання кондитерських виробів та солодких напоїв, а білий хліб і макаронні вироби замінити їжею з борошна грубого помелу.

Продукти з рафінованого цукру і очищених злаків бідні на поживні речовини, оскільки вітаміни й волокна містяться переважно в оболонці зерен.

Це біле борошно, білий хліб, білий рис, біла паста, випічка, газовані напої, цукерки та пластівці з додаванням цукру.

Здоровий раціон містить овочі, фрукти, бобові й цілозернові продукти, а також корисні рослинні олії, горіхи й сорти риби, багаті на омега-3-ненасичені жирні кислоти, як-от сардина, лосось чи макрель.

Важливо їсти з регулярними інтервалами, щоб уникнути переїдання.

Зменшити вміст цукру в крові допомагають і фізичні вправи. Лікарі рекомендують приділяти щонайменше дві з половиною години на тиждень аеробним навантаженням - наприклад, ходінню чи підйомам сходами.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Важливо уникати сидячого способу життя і приділяти спорту щонайменше дві з половиною години на тиждень

Організму легше підтримувати нормальний рівень цукру в крові, якщо ви не маєте зайвої ваги. Але якщо вам потрібно схуднути, краще це робити повільно, втрачаючи не більше 0,5-1 кг на тиждень.

Щоб знизити ризик серцевих захворювань, відмовтесь від куріння та стежте за рівнем холестерину.

Які ускладнення дає діабет?

Високий рівень цукру в крові може дуже пошкодити судини.

Коли кров густішає, їй стає важче рухатися тілом - до деяких клітин вона може не доходити зовсім, що підвищує ризик ушкодження нервів (це призводить до втрати чутливості й больових відчуттів), втрати зору та розвитку інфекційних захворювань ступнів.

За даними ВООЗ, цукровий діабет є однією з основних причин розвитку сліпоти, ниркової недостатності, інфаркту, інсульту та гангрени нижніх кінцівок, що призводить до ампутації ніг.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Інфаркт - одне з можливих ускладнень діабету

Тільки у 2016 році від прямих наслідків діабету померло близько 1,6 млн людей.

Скільки людей хворіють на діабет?

За даними ВООЗ, з 1980 по 2014 рік кількість діабетиків у світі зросла зі 108 млн до 422 млн людей.

У 1980 році на діабет страждали менш як 5% дорослого населення планети. 2014-го цей показник становив вже 8,5%.

80% діабетиків живуть у країнах з низьким або середнім рівнем доходів, свідчать дані Міжнародної федерації діабету.

У розвинених країнах на діабет частіше хворіють люди, що живуть за межею бідності та/або їдять дешеві напівфабрикати.