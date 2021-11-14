Яким був би світ, якби ним керували підлітки? У Британії вирішили перевірити

Кетрін Летем

Бізнес-кореспондентка

51 хвилин(и) тому

Автор фото, Good Energy

Яким був би світ, якби ним керували підлітки? Одна Британська компанія вирішила це з'ясувати.

У березні британський постачальник відновлюваних джерел енергії Good Energy призначив шістьох молодих людей у віці від 12 до 17 років до складу нової консультативної ради - дорослих там немає.

Рада під назвою "Гарне майбутнє" (Good Future Board) проводить регулярні зустрічі, де її члени мають можливість представити ідеї головному виконавчому директору фірми та іншим керівникам, а також поставити під сумнів бізнес-рішення.

Одна з членів правління - 14-річна мешканка Лондона Шайна Шах. Вона переймається проблемами довкілля і хоче захистити свій світ для майбутніх поколінь.

"Я думаю, що дорослі можуть спочатку думати про гроші, - каже вона. - Вони не завжди вибирають найбільш екологічний варіант".

Автор фото, Shaina Shah Підпис до фото, Шайна Шах хоче захистити довкілля

"А молоді люди виросли у світі, де наслідки зміни клімату чітко помітні", - каже вона.

Шайна додає, що вона та інші п'ять членів консультативної ради не бояться говорити дорослим, коли вони думають, що ті неправі.

Їх обрали з понад 1000 школярів по всій Англії, які взяли участь у конкурсі, організованому екологічною благодійною організацією Eco-Schools.

Учасники мали написати есей на 500 слів, який відповідає на три запитання:

Що надихнуло вас піклуватися про нашу планету?

Які навички чи досвід ви маєте?

Чи є у вас ідея, яким чином компанія з відновлюваної енергетики може збільшити свій вклад у захист планети?

Серед переможців також опинився 13-річний Джек Соллі - до консультативної ради його призначили, коли йому було всього 12 років. Він каже, що скористався шансом, оскільки хотів дізнатися про бізнес та енергетичний ринок. Він також сподівається використати цю можливість, щоб допомогти зберегти дику природу.

"Ця планета дорогоцінна, - каже Джек. - І якщо ми не подбаємо про неї, нам не буде де жити".

Автор фото, Jack Solly Підпис до фото, Джек Соллі цікавиться бізнесом

Він додає, що пріоритети молоді більше зосереджені на майбутньому, ніж у дорослих.

"Дорослі більше зосереджені на сьогоденні, на виконанні своєї роботи - чи буде їхній начальник щасливий? Чи отримають вони підвищення? Замість того, щоб думати наперед і розглядати довгострокові наслідки своїх дій", - каже він.

"Молоді люди не відчувають такого великого тиску та стресів, тому можуть вільно дивитися в майбутнє" - вважає Джек.

Посади в дорадчій раді не оплачуються, але їм оплачують витрати, коли вони відвідують річні загальні збори Good Energy. Також компанія заплатила за їхню участь у конференції молоді ООН зі зміни клімату, яка проходила в Глазго напередодні кліматичного саміту COP26.

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

У компанії Good Energy каже, що наразі консультативна рада допомагала їм переглянути стратегію щодо різноманітності та включення, і що "їхні відгуки про наш бренд і те, як ми себе позиціонуємо, зіграли важливу роль у розробці нового вебсайту, який ми скоро запустимо".

"Ми хотіли дати різноманітній групі молодих людей право голосу у [кліматичній] кризі, яка вплине на них більше, ніж на старші покоління. Вони дають нам нові ідеї та перспективи, яких ми б не отримали від досвідчених керівників бізнесу", - заявив генеральний директор компанії Найджел Поклінгтон.

І Шайна, і Джек є представниками так званого покоління Z - це молоді люди, народжені із середини 1990-х до початку 2010-х років.

Згідно з численними дослідженнями, покоління Z зараз є найбільшим за чисельністю поколінням на Землі. В одному з таких звітів ідеться, що покоління Z наразі налічує 2,5 мільярда людей, або 32% населення планети. На другому місці - міленіали (народжені між 1981 і 1995 роками), які становлять 22%.

Згідно з глобальним опитуванням, проведеним цього року бухгалтерською групою Deloitte, найбільшою проблемою для представників покоління Z є довкілля. Далі йдуть безробіття, охорона здоров'я та освіта.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Studies show that children are more concerned about the environment than adults

Максін Маркус - засновниця компанії The Ambassadors у Сан-Франциско, яка дозволяє брендам опитувати тисячі підлітків у США.

21-річна підприємиця каже, що ідея бізнесу прийшла до неї сама.

"Коли я вчилася у школі, мій тато, венчурний інвестор, забрав мене з уроків на першу в моєму житті ділову нараду.

"Компанії, які презентували проєкти на цій нараді, постійно зверталися до мене, розпитуючи про моє життя та звички. Саме тоді я зрозуміла, наскільки важливий мій голос", - каже Максін.

Тож у 2017 році, у віці 17 років, вона разом зі шкільними друзями заснувала The Ambassadors Company.

"Сподіваюся, що я зможу створити щось значуще, бізнес, який триватиме ще довго після мене, - каже вона. - Я виросла у світі стартапів, тому я ніби запрограмована на створення єдинорога (приватної компанії вартістю понад 1 мільярд доларів. - Ред.)".

Автор фото, Maxine Marcus Підпис до фото, Максін Маркус має амбітні плани щодо своєї компанії

Ще одна тема, яка хвилює багатьох представників покоління Z - питання надмірної кількості харчових відходів. І оскільки Всесвітній фонд дикої природи підрахував, що у світі викидають третину всієї їжі, мабуть, воно має стати серйозною темою обговорення для людей різного віку.

Мешканка американського штату Колорадо Софі Воррен розповідає, що коли її батьки вперше почали займатися бджільництвом, коли вона була маленькою дитиною. Тоді разом зі своїми старшими сестрами, Хлоєю та Лілі, їм було дуже боляче бачити, як після збирання меду зі стільників увесь бджолиний віск іде на смітник.

"Ми бачили, що залишається значна кількість бджолиного воску, - каже 17-річна Софі. - Ми не хотіли його викидати, адже бджоли дуже наполегливо працювали, щоб його зробити. Тому замість того, щоб його викинути, ми зробили з нього бальзам для губ".

У 2009 році, коли Софі було лише п'ять, Хлої - сім, а Лілі - дев'ять, три сестри (за невеликої допомоги мами й тата) заснували косметичну компанію Sweet Bee Sisters, щоб продавати бальзам для губ.

Зараз фірма продає різноманітні засоби по догляду за шкірою, й сестри сподіваються, що їхній приклад надихне інших дітей та молодих людей стати екологічно налаштованими підприємцями.

"Ми хочемо, щоб разом із нами виступили й інші сильні лідери, - каже Софі. - Ми віримо, що наше покоління змінить світ".

Автор фото, Good Energy

Ще одна учасниця консультативної ради Good Energy, 17-річна Махнур Камран, каже, що вони обговорюють "ділову політику, екологічну політику та етику фірми".

"Для нас головне - не короткострокові здобутки й прибуток, - каже вона. - Для молодих людей ідеться про наше майбутнє - хтось живе, а хтось страждає. Я думаю, що ми завжди будемо ставити планету вище прибутку в будь-якій ситуації".