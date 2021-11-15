Кращий кухар, ніж економіст: як нобелівський лауреат написав кулінарну книгу

Апарна Аллурі

BBC News, Делі

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Абхіджиту Банерджі було 15 років, коли він приготував свою першу страву.

Якщо ви упізнали його ім'я, то, мабуть, знаєте, що та перша страва не стала початком грандіозної кулінарної кар'єри - натомість Банерджі став відомим економістом і 2019 року отримав Нобелівську премію.

Але, за його власними словами, це була перша з "багатьох тисяч страв", які він приготував протягом наступних чотирьох десятиліть. І ці експерименти на кухні тепер втілилися у дивовижну кулінарну книгу.

"Жарт у тому, що Абхіджит кращий кухар, ніж економіст", - каже його видавчиня Чікі Саркар.

Книга під назвою "Готувати, щоб урятувати своє життя" (Cooking to Save Your Life), яка виходить цього тижня - зухвала та чарівна, вона розповість вам не тільки про те, як приготувати малинове севіче або мисочку далу, а й про те, коли це потрібно зробити. Малинове севіче створено для того, щоб вразити інших вашим вишуканим смаком; а дал чудово підійде, коли ви хочете, щоб "зимового дня вас огорнула м'яка шаль", пише Банерджі.

Книгу починали як збірку рецептів, яку економіст планував подарувати своєму шурину на Різдво, але, складаючи їх докупи, він подумав, що його кухарські інстинкти та інтуїція вартують чогось більшого.

"Приготування їжі - це соціальний акт, - каже він. - Воно відбувається в контексті. Іноді їжа - це подарунок вашій родині, іноді це акт спокуси, а іноді - самовираження".

І в його книзі є рецепти для усіх цих моментів і не тільки. Іспанський нутовий суп, який може надихнути на пропозицію одружитися; "надзвичайно смачне" і легке бенгальське рибне рагу, яке здивує вашого самовдоволеного друга; марокканський салат, який може стати чудовим предметом для бесіди зі свекрами, які завітали в гості; а насичений бір'яні стане спасінням після ночі рясної випивки.

Автор фото, Juggernaut Books Підпис до фото, Книга містить оригінальні ілюстрації замість фотографій

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Замість звичайних глянцевих фотографій страв книга Банерджі наповнена яскравими геометричними ілюстраціями Шаєн Олівер, хатньої помічниці в родині Банерджі, яка часто готувала разом з ним.

"Ми хотіли змусити людей зосередитися на смаках, які вони хочуть отримати, а не на тому, як має виглядати блюдо", - каже вона.

Книга Банерджі досліджує різні почуття та стимули, які спонукають нас готувати, зокрема заздрість, гордість і необхідність. Він чітко дає зрозуміти, що його книга може бути не дуже корисною для досвідчених кухарів, але вона пропонує уроки, які виходять за межі власне рецепту.

Абхіджит Банерджі значну частину свого професійного життя займався економікою, намагаючись зрозуміти, як живуть бідні і який вибір вони роблять - визначна робота, яка принесла йому та його колегам Нобелівську премію.

Одна з речей, яку він виявив, полягала в тому, що всупереч поширеній думці багатий ти чи бідний, радість від смачної їжі важливіша за її поживні якості.

І це саме те, що він пропонує: невибагливі рецепти зі свідомим вибором продуктів і без надмірної кількості інгредієнтів. Ідея, за його словами, полягає в тому, щоб допомогти вам приготувати ідеальну їжу, навіть якщо вам не вистачає часу чи ресурсів - або того й іншого.

Наприклад: як створити страву, в якій головну роль гратимуть овочі, а м'ясо лише їх доповнюватиме; як приготувати курку як овоч, щоб переконати любителів червоного м'яса її спробувати (саме так він вчинив зі своєю дружиною); як приготувати десерт менш ніж за 15 хвилин, коли у вас закінчився цукор.

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Книжку Банерджі не можна віднести до якоїсь окремої кухні - у ній є рецепти від Непалу до Сицилії, але достатньо уваги приділено індійському, а особливо бенгальському корінню автора. Тут є багато основних продуктів бенгальської кухні, від креветок, тушкованих у кокосовому молоці, до ситної місцевої версії кічді (рис, сочевиця та овочі, приготовані разом).

Розділ про закуски сповнений індійської вуличної їжі, від масали або пряного арахісу до гострої кислої картоплі (яка, до речі, ідеально поєднується з охолодженим джином або горілкою, за словами друга Банерджі). Рецепт севіче з манго передбачає бангінапаллі, улюблене індійське манго, яке не є типовим для південноамериканської страви.

Йому також вдалося вмістити три різні рецепти далів, які він оголошує "найбільшим внеском Індії в людську цивілізацію". Банерджі каже, що може придумати ще 20 рецептів далу, але сподівається, що достатньо буде й цих трьох.