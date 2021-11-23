Дім жіночої сили. Амурні пригоди сестер у романі Євгенії Кузнєцової "Спитайте Мієчку"

Євгеній Литвак

Читач ВВС News Україна

24 хвилин(и) тому

Читацька рецензія Євгенія Литвака на книгу "Спитайте Мієчку" Євгенії Кузнєцової, яка увійшла до Довгого списку дорослих книжок Книги року ВВС 2021.

"Жіноча література" як окремий напрям на вітчизняному просторі вже давно сформувалася та виділилася в окремий острівець, на якому, напевно, чоловікові-читачеві/рецензенту робити нема чого. Пригадаймо творчість Лесі Українки та Ольги Кобилянської (яка мудро зауважила, що "жінка призначена чоловікові, як смерть від Бога").

Та й по всьому український літературний фемінізм - це окрема інтерпретанта ніцшеанства, бо жінка в творах Лесі Українки, "єдиного мужчини в українському письменстві" за словами Івана Франка, - це митець та надлюдина. Це без перебільшень феєрична істота, особистість високого ґатунку.

Маючи на думці ці високі установки наших класиків фемінізму (тут же не тільки Леся та Кобилянська, тут ж й Ліна Костенко - "моя любов чолом сягала неба, а ти ходив ногами по землі"), прочитав роман Євгенії Кузнєцової "Спитайте Мієчку".

На перший погляд, дуже атмосферний твір про родинні стосунки. Три сестри їдуть до бабусі в старий будиночок з яблуневим садочком (ну ледь не Бунін з його антонівськими яблуками).

Сюжет роману розгортається навколо особистого життя Лілічки, Марти та Мієчки, які блукають в амурних перипетіях у пошуку сенсу буття. Що б з ними не траплялося - вони підтримують одна одну, бо "кров людська - не водиця". Авторка досить майстерно володіє художнім наративом, в якому багато гумору та самоіронії.

Дуже тепла історія, яка продукує широкий спектр позитивних емоцій.

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І серед емоцій ˗ відчуття дежавю. Особливо якщо читав (і навіть не соромно як чоловіку визнавати!) "Маленькі жінки" Луїзи Мей Олкотт.

Отже, почнімо з фонетичної схожості імен: Марія, Марта, Ліля, Мія (Соломія) (це пані Євгенія); Мармі, Маргарет, Єлізабет, Джо (Джозефіна), Емі (це пані Луїза). Бабусю українських дівчат звати так, як бой-френда Джо - Теодора (добре, що не Лоренс, бо гумору б було значно більше).

Далі схожість творів наростає з геометричною прогресію: героїні українського роману мають абсолютно різний характер, який оприявнюється в стосунках з чоловіками. Це й три одруження Лілічки, дивні стосунки Мії та її чоловіка законного і "незаконного" Устима, втеча від стосунків (а не з Індії) Марти…

Абсолютно ідентичну характеротворчу стратегію обрала пані Олкотт, але значно раніше за пані Кузнєцову, та й час подій і загальний національний колорит американського роману детермінує розкриття жінки через стосунки з чоловіком.

Але ж у вітчизняній літературі маємо зовсім іншу (читайте - кращу) традицію, традицію жінки-ілюмінати, яка виявилася, на мій читацький погляд, українській авторці не по зубах.

Із чоловічими образами зовсім не довелося напружуватися: броунівський рух іноземців в цьому романі свідчить про бурхливу фантазію пані Євгенії, але ж українська література - це не інтернет-антропологія (хто не знає - це коло наукових інтересів авторки), а жінка-ілюміната - не "білка-дайвер, яка піде на все"!

Заради справедливості варто зазначити, що все ж таки пані Кузнєцова опиралася на надбання українських письменників.

А саме: жінки приїхали до бабці Теодори в старенький дім. А дім у неї особливий - дім жіночої сили. Такий самий дім можна побачити у Валерія Шевчука в романі "Дім на горі", та й бабуся там розповідає онучці, що "дім, у якому вони живуть, — особливий. Тут споконвіку володарювали одні жінки".

Чоловіки там довго не затримувалися, бо пускалися в мандри. Тут саркастично можна було б зауважити: в мандри з роману Шевчука в роман Кузнєцової.

Але читач не буде поспішати з такими гучними заявами, можливо, це наслідок перебування авторки в культурному розчині, себто, така неоригінальна подібність до чужих творів - авторський "задум", який просто поки що незрозумілий для читача, чий літературний смак формувався на творах білки-дайвера класиків про жінку-феєрію.