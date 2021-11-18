"Донецький Дахау". Рецензія на моторошну книгу Асєєва про місце знищення і катувань

Олена Литвин

Читачка ВВС News Україна

41 хвилин(и) тому

Читацька рецензія Олени Литвин на книгу "Світлий шлях: історія одного концтабору" Станіслава Асєєва, яка увійшла до Довгого списку Книга року ВВС-Есеїстика-2021.

Готувалася до "Світлого шляху" як марафонець до забігу: прочитала "В ізоляції" - попередню книгу С. Асєєва, подивилася інтерв'ю, сформулювала власні питання, сходила на читацьку зустріч з письменником - промовчала.

Щоб взятися за "Світлий шлях", чекала відпустки, бо знала, що ця книга - спуск під воду без аквалангу. Занурення, що потребуватиме постійних вдихів - підняття на поверхню.

"В ізоляції" - синхронні есеї про життя окупованого Донбасу: виважені, максимально об'єктивні, без афектації. Написані людиною, яка живе, знаючи, що завтра можуть взяти.

І взяли. Тепер оповідач буквально опиняється у "Ізоляції" на вулиці Світлого шляху. З такими назвами не потрібні метафори, з такою реальністю - антиутопії переставляють на поличку казок.

"Ізоляція" для мешканців Донецька - поняття, наповнення якого тричі кардинально змінювалося за останні десятиліття.

В радянські часи це завод ізоляційних матеріалів.

З 2010 "Ізоляція" - артпростір, форпост сучасного українського мистецтва, майданчик для відкритих навколомистецьких дискусій.

У 2014 Світлий шлях веде на закритий об'єкт "Міністерства держбезпеки ДНР" - "Ізоляцію" - місце катувань, знищення людської гідності - в'язницю, концтабір.

Місце, де немає законів: ні юридичних, ні блатних; територія, де відсутня навіть логіка абсурду; явище, що заперечує цивілізацію як таку.

"Ізоляція" - це аномальна зона, порівняно з якою світ Орвелла та Кафки - інтелігентська рефлексія.

Тут утримуються люди різних політичних таборів, ідейні та маргинали, росіяни, "укропи", прибічники "руського миру", жінки та чоловіки, люди і ті, хто себе такими вже не вважають.

Автор фото, DMYTRO SREGEEV Підпис до фото, У 2014 році культурний простір "Ізоляцію" пограбували, арт-об'єкти знищили

"Ізоляція", яку називають "донецьким Дахау", - місце експерименту по знелюдненню. І, найстрашніше, що знищення людського в собі, зміцнює тих, хто на боці сили - живодерів.

Станіслав Асєєв пробув у концтаборі понад два роки. Його книга - це документ епохи, свідчення, яке має бути оприлюднено для того, щоб унеможливити існування табору.

Вона складається з двох частин.

Перша - власне розповідь про перебування в "Ізоляції", переплетена з багатоголоссям історій інших ув'язнених, спроб узагальнити та осягнути страшний досвід.

Очевидним є те, що кожна з думок викристалізована місяцями перебування в катівні.

Недавній в'язень відповідає на всі питання, які ви не наважуєтеся поставити: про тортури, страх, голодування, втечу, Бога за ґратами, можливість бунту, гумор, секс, про божевілля і самогубство у полоні.

Але у вас з'являються нові.

Що страшніше: катування струмом чи те, що заарештовані пересуваються по в'язниці з чорними пакетами на голові, що без пакету їм вже не по собі?

Якщо людина не б'є полонених і вітається з ними, але працює в таборі - вона людина?

На відміну від полоненого, кат завжди має вибір: залишатися катом чи відмовитися і теж стати полоненим. Хто з тих, кого я сьогодні зустрів, за певних умов працюватиме в аналогові "Ізоляції": треба ж виживати, годувати родину та ін. ? А може це я?

За що хапатися в собі, щоб не озвіріти, не знелюднити?

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Стриманість оповідача дає можливість читачеві витримати нелюдськість описуваних подій: садистських катувань, що посилюють приниженням, шантажем, присутністю рідних людей.

"Ізоляційна проза" - друга частина книги - це художні тексти, створені, виплекані в ув'язненні. "Ізоляційна проза" і робить книгу "Світлий шлях": історія одного концтабору." не лише свідченнями очевидця злочинів, а й свідченням сили людського духу. Творити, мислити, щоб залишитися людиною, щоб зберегти себе.

Станіслава Асєєва звільнили по обміну. Психіка людини здатна блокувати спогади про найстрашніше - так легше. Можеш почати нове життя, свідомо чи підсвідомо закресливши найгірше. Але існування "Ізоляції" в Донецьку письменник вважає особистим викликом. І він приймає виклик: свою місію вбачає в розголосі, знищенні концтабору, арешті катів та пасивних спостерігачів тортур.

У полоні письменник формулює свою молитву: "Господи, хай мені буде небайдуже".

І сьогодні знаходить в собі сили говорити про це знову і жити з цим. Заради того, щоб зло було покаране. Бо це свідчить - він не зламався.

Для чого ця книга?

Бо це відбувається зараз у моїй країні. Відбувається з тими, хто "любив морозиво, читав книги, ходив у кіно" (у в'язниці все звичайне набуває категорії минулого часу).

Постійне нагадування - щеплення від збайдужіння. Коли жертва називає зло по імені, вона перестає бути жертвою.

P. S. У Міжнародний день боротьби з фашизмом, 09. 11. 2021 затримано Палича - головного ката "Ізоляції".

Все не даремно, Станіславе.