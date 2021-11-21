"Я отримав чорний пояс з карате у 74 роки"
- Енджі Браун
- BBC Scotland News
Коли Майк Мітчелл розпочав свою подорож у світі карате у віці 69 років, він зрозумів, що йому доведеться брати участь у змаганнях, де повно дітей.
Він був на багато десятків років старшим за інших учнів, і під час однієї кваліфікації навіть думав полишити цю справу.
"Мене оточували діти, які мали вищі оцінки за мене, і 50 батьків, які дивилися з балкона, і мені хотілося втекти", - каже він.
Але Майк змусив себе подолати сором - і став найстаршим чоловіком, який отримав чорний пояс Японської асоціації карате (JKA) у Шотландії.
"На кваліфікаціях не було нікого такого віку, як я", - розповідає колишній вчитель фізкультури.
"Мені було соромно, що люди дивляться на мене, але не знають, хто я і чому я там", - додає він.
Тепер, після п'яти років і тисяч годин тренувань, 74-річний чоловік отримав перший дан.
Чорні пояси мають люди і старшого віку, але вони отримали їх, коли були на десятки років молодшими. Приміром, у Шотландії більше немає нікого, хто б отримав чорний пояс JKA у віці понад 70 років.
Майк, який має трьох дітей і двох онуків, живе в Геддінгтоні, Східний Лотіан, зі своєю 52-річною дружиною Глорією.
Він каже, що був у "нескінченних пошуках себе" і мав різні інтереси, зокрема альпінізм і бадмінтон.
"Я думав, що наступним моїм шедевром стане сходження на гору або змагання з бадмінтону, - каже він. - Але тільки після того, як я отримав чорний пояс, я зрозумів, що ось він - мій шедевр".
"Я все життя боровся, щоб показати, на що я здатний. Тоді я не знав, чому я це роблю, але тепер я відчуваю себе натхненням для своєї сім'ї - і відчуваю полегшення", - додає Майк Мітчелл.
Майку було вже за 70, коли він почав тренуватися з власниками коричневих і чорних поясів.
"Під час одного із занять я боровся з чорним поясом і раптом опинився на підлозі, не міг дихати, - згадує він. - Мені так не перехоплювало подих із дитинства. Він зачепив мою передню ногу своєю і кинув мене на підлогу - кінець бою".
"Після цього я почав змінювати свій стиль бою", - додає Майк.
Коли минулого місяця він мав отримувати чорний пояс, Майку сказали, що йому, можливо, не дозволять виконувати бойову частину кваліфікації.
"Вони боялися, що через мій вік у мене може статися серцевий напад чи мене сильно поб'ють", - каже він.
Однак він попросив свою інструкторку запитати, чи зможе він битися, і йому дозволили це зробити - проти суперника, який був приблизно вдвічі молодший за нього.
Майк сказав, що його стиль еволюціонував після попереднього бою, коли він не міг дихати.
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Кінець подкаст
Коли змагання завершилося, Майк отримав свій чорний пояс - він назвав це "надзвичайним моментом".
Тепер він планує наступні два роки готуватися до свого другого дану.
Його інструкторка Паола Барровз каже, що Майк - "великий боєць і натхненник".
"Люди думають, що якщо відвідати достатню кількість уроків, то отримаєш чорний пояс, але насправді це не так просто", - каже вона.
"Ви повинні довести, що гідні отримати чорний пояс, і Майк зробив навіть більше під час кваліфікації на свій перший дан", - додає інструкторка.