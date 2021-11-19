Росія оприлюднила листи з Францією й Німеччиною. Чому це може бути вигідно Україні

1 година тому

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Міністерство закордонних справ Росії опублікувало листування глави відомства Сергія Лаврова з колегами з Німеччини та Франції про переговори щодо ситуації на Донбасі. Такий крок російське МЗС пояснило тим, що позиція Росії щодо цих переговорів "зазнає спотворень".

Міністерство закордонних справ України назвало дії Росії "добиванням "нормандського формату". Зовнішньополітичні відомства Франції та Німеччини те, що трапилося, поки що не прокоментували.

Публікацію вже прокоментували керівник МЗС Франції та лідерка Німеччини. Вони висловили жаль з цього приводу.

ВВС коротко переказує зміст листування та розповідає, як на те, що трапилося, реагує Україна.

Як відреагувала Україна

"Росія своїми діями просто добиває "нормандський формат", демонструє, що вона не зацікавлена в його розвитку. І, безумовно, підриває залишки довіри до себе. Можу сказати одне: ми домовилися з німецькими та французьким колегами, що не подаруємо Росії розкіш знищити "нормандський формат" чужими руками", - заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на пресконференції у четвер.

Він додав, що разом із колегами з Франції та Німеччини продовжить працювати над залученням Росії до переговорного процесу, хоча публікація російською стороною дипломатичного листування, на його думку, безперечно ускладнить цю роботу.

Публікація викликала широкий резонанс в українському суспільстві. Більшість експертів сходяться на тому, що вона так чи інакше вигідна самій Україні.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Лідери країн в "нормандському форматі" збиралися ще в 2019 році. Відтоді відчутного прориву в перемовинах не було

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Костянтин Єлісєєв, який відповідав за зовнішню політику в адміністрації попереднього президента Петра Порошенка, у своєму телеграм-каналі написав, що офіційного підтвердження справжності листування від Франції та Німеччини не варто чекати, але зміст листів все одно дає можливість зробити кілька висновків.

Єлісєєв називає гарною новиною для України те, що, судячи з тексту листів, Париж та Берлін займають чітку проукраїнську позицію щодо ролі Росії у конфлікті на Донбасі. За його словами, позиція Берліна та Парижа ще раз доводить цінність їхніх посередницьких зусиль та допомоги, а також серйозність ризиків будь-яких двосторонніх контактів Києва з Москвою.

Росія ж, вважає Єлісєєв, публікацією листування мала намір вкотре публічно нагадати про свою позицію. На його думку, Росія продовжує розглядати врегулювання конфлікту на Донбасі через призму недопущення інтеграції України ні до ЄС, ні до НАТО, а головна мета Москви - встановлення прямого діалогу між Києвом та самопроголошеними ДНР та ЛНР.

"Крок російського МЗС підводить жирну риску під майже трирічними миротворчими зусиллями президента [Володимира] Зеленського. Його політика умиротворення Росії очікувано провалилася. Москва ні на йоту не змінила своєї позиції", - пише Єлісєєв.

Він прогнозує, що зустрічі в "нормандському форматі" не буде до наступних виборів президента України.

Головний редактор порталу "Європейська правда" Сергій Сидоренко у своєму відеоблозі на YouTube сказав, що радий тому, що сталося.

"Після сьогоднішнього їй [Росії] не віритимуть остаточно. Це означатиме, що з Путіним, з Лавровим не можна ділитися нічим, тому що вони будь-якої миті вважатимуть себе вільними від зобов'язань і публікуватимуть серйозні секретні документи", - зазначив він, додавши, що "втрата довіри до Росії - це однозначно добре".

Сидоренко нагадує, що Ангела Меркель залишає посаду канцлера ФРН, а разом з нею зміниться також керівництво міністерства закордонних справ, після чого світ отримає абсолютно нову Німеччину.

"Після нинішнього скандалу, після того, як Росія показала, що з нею не можна розмовляти, ми можемо розраховувати на те, що і до чотиристороннього "нормандського формату" ставлення буде зовсім інше. Тобто Україна може пояснювати: з Росією так, як раніше, розмовляти не можна", - вважає український експерт.

Святослав Хоменко, кореспондент ВВС у Києві:

"Злив" дипломатичного листування між Москвою, Берліном та Парижем, попри всю небанальність такого кроку російського МЗС, сенсацією в Києві не став.

Суть опублікованого листування у Києві оцінюють неоднозначно. З одного боку, з цих листів зрозуміло, що найближчим часом міністри закордонних справ країн "нормандської четвірки" навряд чи зустрінуться, а це означає, що зрушень у вирішенні конфлікту на Донбасі годі чекати.

Саме це мав на увазі міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, звинувачуючи Росію у "добиванні "нормандського формату".

З іншого боку, офіційний Київ має всі підстави для того, щоб сприймати зміст оприлюднених листів зі стриманим оптимізмом.

Адже з них випливає, що навіть у закритому дипломатичному листуванні з Москвою Берлін та Париж підтримують саме українську точку зору на те, що відбувається на Донбасі, та на способи вирішення цього конфлікту.

У цій картині світу немає місця "внутрішньоукраїнському конфлікту" чи "прямому діалогу Києва з Донецьком та Луганськом", про які протягом останніх семи років твердить Москва.

А це означає, що Київ (принаймні, поки що) може не боятися, що Німеччина та Франція можуть у якийсь момент "здати" українських партнерів на догоду своїм інтересам.

Зрештою, безпрецедентне у дипломатичній практиці рішення російського МЗС оприлюднити конфіденційні документи навряд чи додасть довіри Москві, констатують у Києві. І це також цілком грає на руку українським дипломатам".

Що було в листуванні

Листування Лаврова з міністрами закордонних справ Німеччини та Франції Хайко Маасом та Жан-Івом Ле Дріаном опублікували в середу, 17 листопада. Воно складається з кількох листів.

Перший з них датується 29 жовтня. Його відправили Маасу та Ле Дріану - представників України у списку адресатів не було.

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У листі Лавров пише, що наступна зустріч у "нормандському форматі" (вона була запланована на 11 листопада, але так і не відбулася) має бути добре підготовлена, у тому числі має бути розроблений проєкт підсумкової заяви сторін.

До листа доданий проєкт такої заяви. У ньому серед іншого згадується необхідність налагодження прямого діалогу між Києвом, Донецьком та Луганськом, а сам конфлікт називають внутрішньоукраїнським.

Лист у відповідь датується 4 листопада і є розшифровкою спільної усної заяви Мааса та Ле Дріана.

З листа випливає, що міністри не згодні з низкою тез, які є в російському проєкті підсумкової заяви - у тому числі про внутрішньоукраїнський характер конфлікту та налагодження прямого діалогу між Києвом, Донецьком та Луганськом.

На думку німецької та французької сторони, такі положення "не знайдуть підтримки серед країн "нормандського формату".

Водночас міністри зазначають, що оцінки деяких питань, що підлягають обговоренню, у них збігаються з російськими. Вони пропонують сфокусуватися саме на них і додають текст власного проєкту підсумкової заяви, в якій деякі пропозиції Росії не відображені.

У відповідь 6 листопада Лавров відправив Маасу та Ле Дріану черговий лист. У ньому він називає їхню відповідь такою, що розчаровує і, зокрема, наголошує на твердженні, згідно з яким положення про діалог Києва з Донецьком і Луганськом "напевно не ухвалять" в "нормандському форматі".

Російський міністр посилається на положення мінських угод, у яких закріплено вимогу узгоджувати деякі питання з Донецьком та Луганськом.

Останній з опублікованих листів датується 16 листопада. У ньому Лавров пише, що останнім часом російська сторона все частіше стикається зі "спотворенням позиції Росії" та спотворенням її ролі у врегулюванні конфлікту.

Російський міністр згадує заяву колег з Німеччини та Франції, зроблену в Брюсселі після зустрічі з українським міністром Кулебою, в якій вони "пригрозили наслідками" за спроби підірвати територіальну цілісність України та відмову від зустрічі у "нормандському форматі". У зв'язку з цим Лавров у листі попередив колег про плани опублікувати листування.

У четвер публікацію свого листування з колегами з ФРН та Франції Лавров пояснив словом "дістали".

"Ми всі люди. Можна сказати - дістали, - цитує його ТАСС. - Але ми, природно, не впадаємо в жодну зневіру. Просто самим же моїм колегам не дуже пристойно поводитися таким чином, коли вони щодня... робили не дуже коректні, не дуже етичні заяви: всі готові, Путін доручив, а Лавров не хоче. Приблизно так".