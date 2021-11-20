Як на Закарпатті вакцинують з фейковим ковід-сертифікатом, віруючих і антивакцинаторів

Катерина Паллаг

для ВВС News Україна

30 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Противники вакцинації влаштовують акції протесту, зокрема, в Києві

На Закарпатті відкрили перші в Україні анонімні пункти вакцинації. Жодних персональних даних надавати не потрібно - у графі з ім'ям та прізвищем дозволяється вказати будь-який псевдонім.

За перші дні роботи до пункту звернулися 80 людей. Десятеро з них повністю відмовилися вносити свої дані до електронної системи, щоб про їхнє щеплення не дізнався ніхто з друзів чи знайомих.

Ініціатором створення анонімного пункту вакцинації є завідувач кафедри соціології та соціальної роботи Ужгородського університету Федір Шандор. Він також є депутатом обласної ради від президентської партії "Слуга народу".

Під час соціологічного дослідження виявили, що близько 4 000 ковід-сертифікатів на Закарпатті є підробленими. А 30% з тих, хто придбав фейкову довідку, зазначили, що зараз готові були б вакцинуватися.

Закарпаття - аутсайдер за темпами вакцинації серед регіонів Україні і входить до п'ятірки найгірших. Тут повністю вакциновані всього 15% населення.

Щодо фейкових документів і цієї проблеми забили на сполох словаки - потік людей до них з підробленими сертифікатами зашкалював.

Проте ініціативу негативно сприйняли в міністерстві охорони здоров'я, адже там розробляють свою схему ковід амністії, яка не передбачає анонімності. Міністр Ляшко вже погрожує ініціаторам щеплень, а ті запрошують його подивитись на все власними очима і на келих вина.

ВВС News Україна розбиралась, як це працює і кому потрібне.

Автор фото, УНІАН

Лікарі не питатимуть зайвого

Кабінет анонімної вакцинації працює цілодобово за адресою м. Ужгород, вулиця Східна 4/1, зробити щеплення може кожен охочий. Медики не питатимуть зайвого, обіцяє головний лікар медичного центру Віктор Петров.

Для отримання щеплення необхідно заповнити інформовану згоду. У ній необхідно вказати лише ім'я та прізвище (або псевдонім) та реальну дату народження.

Цього достатньо, аби ідентифікувати людину в системі охорони здоров'я. Наразі доступні чотири види вакцини: Pfizer, Moderna, AstraZeneca і CoronaVaс.

Лікар Петров додає: переважна більшість осіб, які приходили до кабінету анонімної вакцинації, мали лише фейкову паперову довідку. До електронної бази їх не вносили, коли продавали підробний сертифікат.

Автор фото, Віктор Петров Підпис до фото, Віктор Петров

"Вони не розуміли механізму електронної системи та боялися звертатися, а виявилося, що вони придбали нічим не підкріплений папірець", - розповідає лікар.

В Україні є два найпоширеніших види підроблених сертифікатів - дешевші, без внесення в базу та можливості підтягнути в "Дії", та дорожчі - з внесенням в базу з можливістю мати довідку в "Дії".

Показово, що серед восьми десятків щеплених у кабінеті анонімної вакцинації десятеро не погодилися вносити свої дані до електронної системи.

Тобто вони анонімно отримали вакцину, але документу про вакцинацію не матимуть. Не хочуть, щоб хтось дізнався про їхнє щеплення.

Їдуть вночі за 100 кілометрів - бояться

Більшість щеплених в анонімному кабінеті - молодь до п'ятдесяти років. Лікар Петров виділяє три основні чинники, які спонукали людей щепитися за десятки чи навіть сотні кілометрів від дому:

релігійні утиски у громадах (баптисти, адвентисти чи інші конфесії)

сімейні утиски (коли члени родини категорично проти вакцинації)

хибні переконання щодо вакцинації (коли людина змінила позицію стосовно щеплень, але вже встигла "придбати" сертифікат)

Перша категорія, яка боїться осуду з боку релігійної громади, до якої належить, частіше за все приїздить до кабінету щеплень пізно вночі, розповідає Віктор Петров.

Людей змотивували смерть або тяжкий перебіг хвороби їхніх близьких. Щепитися інкогніто в місцевій амбулаторії вони не зможуть, тому долають сотні кілометрів й приїздять до Ужгорода.

Автор фото, УНІАН

За словами професора Федора Шандора, до анонімного пункту вакцинації з'їжджаються цілими автобусами: днями отримати щеплення приїхало сімнадцять жителів одного з сіл Мукачівщини. Станом на 19 листопада, таким чином першу дозу вакцини проти COVID-19 отримали 78 людей.

"До нас почали звертатися учасники релігійних громад, жителі сіл та члени родин, де спостерігаються антивакцинальні настрої. Люди хочуть отримати щеплення, але не бажають потрапити в "Дію", щоб не натрапити на осуд", - розповів у коментарі ВВС News Україна Федір Шандор

"Я придбав фальшивий сертифікат"

Коментар для ВВС News Україна погодився дати закарпатець, який днями щепився в пункті анонімної вакцинації.

Чоловік розповів, що його підроблений сертифікат про повну вакцинацію внесений до електронної системи, проте жодної дози щеплення він не отримав.

"Коли можна було вакцинуватися, я боявся, спирався на неперевірену інформацію про біочіпи та інші вигадки. Коли побачив, як помирають мої знайомі, було вже запізно: в мене на руках був придбаний сертифікат", - розповідає закарпатець Микола (ім'я змінене - Ред.).

Він радіє, що тепер матиме імунітет і буде більш захищеними від хвороби.

"Я щепився пізно ввечері, під псевдонімом, жодних своїх даних не вносив. Мої побоювання не підтвердилися, щеплення я переніс добре", - додав чоловік.

"Цифри - це від диявола"

"Ми йдемо за принципом анонімного лікарського кабінету, у правовому полі це поки що ніяк не улагоджено", - додає професор Федір Шандор.

Влада ще тільки розробляє механізми ковідної амністії людей з підробленими сертифікатами.

Шандор каже, що у правовому полі на Закарпатті амністію складно зробити, адже багато жителів області навіть паспорт чи ідентифікаційний код отримувати не хочуть.

"Вони вважають, що цифри - це від диявола", - розповів Шандор.

За словами Федора Шандора та Віктора Петрова, інші лікарі та клініки поки що до цієї ініціативи не долучаються.

"Вони хочуть подивитися, чи "зайде" такий метод", - додає Шандор.

Автор фото, УНІАН

Тим часом лікар Петров каже, що у міністерстві охорони здоров'я появу пункту анонімної вакцинації сприйняли негативно.

"Вакцина - це державний ресурс, нам необхідно відзвітувати, куди ми цей ресурс використали. Коли ж людина вакцинується під псевдонімом, або ж відмовляється реєструватися, цієї можливості у нас немає", - розповідає Петров про реакцію МОЗ.

Але чи погрожують і як саме - не каже.

"Їх цікавило, наскільки це велика "бульбашка"

За словами Федора Шандора, соціологічне дослідження щодо вакцинації проводили на замовлення словацької громадської організації.

Великий потік українців їхав закордон з підробленими ПЛР-тестами та сертифікатами про вакцинацію. "Їх цікавило, наскільки це велика "бульбашка", виявилося, що надзвичайно велика", - додає Шандор.

Професор навів приклад, коли із 44 людей, які вийшли з автобуса на українсько-словацькому кордоні, лише в одного був справжній тест. Українці їхали на заробітки у Прагу через КПП "Ужгород".

Дослідження проводили за класичною вибіркою, дані збирали рівномірно з усіх шести районів Закарпаття.

"Дослідження для загалу поки не публікувалося, ми підписали договір про нерозголошення, однак його результати підштовхнули до дій", - розповів Федір Шандор.

Шандор проти Ляшка

Автор фото, УНІАН

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

За статистикою, 95-97% тих, хто був госпіталізований з ускладненнями внаслідок коронавірусу, були без щеплення. При цьому часто невакциновані пацієнти, потрапляючи до лікарень, самі зізнаються медикам про фальшивість своєї довідки.

На початку листопада міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко анонсував так звану "ковідну амністію". У міністерстві розробляють модель, завдяки якій це стане можливим.

Амністія передбачає дозвіл на щеплення тим, хто раніше вже отримав фейкову довідку про вакцинацію та повідомив про це правоохоронців.

"Ми відпрацьовуємо зараз можливість так званої ковідної амністії, як ми її називаємо", - заявив Віктор Ляшко.

Зараз в Україні людина не може вакцинуватися від ковіду, якщо її дані вже є у базі про щеплення. Якщо навіть самого щеплення не було.

З початку року в Україні порушено близько тисячі кримінальних проваджень щодо підробки тестів та сертифікатів вакцинації. І за це передбачений штраф чи навіть в'язниця.

Після появи інформації про анонімне щеплення на Закарпатті міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко засудив цю ініціативу.

"Ми розбираємося, що там відкрили на Закарпатті", - заявив Ляшко.

Автор фото, Федір Шандор Підпис до фото, Федір Шандор

Він каже, що, за планом влади, людина з купленим сертифікатом має зізнатись сімейному лікарю, а далі суд амністує її за купівлю сертифікату.

Федір Шандор, який запустив анонімну вакцинацію на Закарпатті, вважає, що Ляшко помиляється, засуджуючи його ініціативу.

"Чоловік не розібрався. Жодного порушення законодавства немає, якби він спробував розібратися, цієї ситуації не виникло б. З нами ніхто не зв'язувався: ні з лікарями, ні зі мною особисто", - пояснив ВВС News Україна він.

І додав, що 19 листопада відкрили вже другий пункт анонімної вакцинації. Не в Ужгороді, а іншому районі області.

"Я, Федір Шандор, запрошую міністра Ляшка на Закарпаття, щоб він особисто переконався, що в нас усе гаразд. Хай приїде, ми йому все розповімо і покажемо. Тим паче, що на Закарпатті розпочинається сезон винних фестивалів. Чекаємо на нього з нетерпінням", - додав Шандор.