"Отруйна маскулінність і еротизм". Бенедикт Камбербетч розповів, як це - грати жінконенависника

Емма Джонс

BBC Talking Movies

1 година тому

Автор фото, Netflix Підпис до фото, Філа Бербанка режисерка зобразила брутальним і жорстоким

Бенедикт Камбербетч розповів, що роль харизматичного, але жорстокого власника ранчо у ковбойській сазі Джейн Кемпіон "У руках пса" допомогла йому переглянути свою звичку "догоджати людям".

Режисерка стрічки попросила його запозичити на час зйомок деякі риси його персонажа, Філа Бербанка.

"Я часто вибачаюсь і догоджаю людям, - розповів актор BBC News. - А з Філом доводилось стояти на своєму, просто казати "ні" - і робити це із задоволенням".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Данст, Кемпіон і Камбербетч на Венеційському кінофестивалі

Драма "У руках пса" заснована на однойменному романі 1967 року американського письменника Томаса Севіджа.

Дія відбувається у Монтані у 1925 році.

Брати Бербенк - найбагатші фермери у Монтані. Філ (Бенедикт Камбертбетч) - сильний і міцний чоловік.

Коли його брат Джордж одружується з вдовою на ім'я Роуз (Кірстен Данст), вона разом із сином-підлітком Пітом (Коді Сміт-Макфі) переїздить на ферму до братів.

Філ прагне зробити все, щоб зруйнувати цей шлюб, і розпочинає проти Роуз війну.

Режисерка фільму - уродженка Нової Зеландії Джейн Кемпіон - відома своєю стрічкою "Піаніно", за яку вона 1993 року отримала "Оскар" за найкращий сценарій.

Вона вважає Філа Бербанка одним із "значущих персонажів американської художньої літератури", і пояснює, чому попросила Камбербетча запозичити деякі його риси на знімальному майданчику.

"Знайти Філа й утримати Філа - справжній виклик для будь-якого актора, а без справжнього Філа, з яким було б жахливо працювати, це, ймовірно, неможливо, - каже вона. - Потрібно було знайти механізм, який допоміг би співіснувати з персонажем".

Автор фото, Netflix Підпис до фото, Стосунки між героями стрічки склалися непрості

"Бенедикт - справжній джентльмен, і всі його "даруйте", "пробачте", "будь ласка" зовсім не підходять Філу. Тож просто перед початком репетицій я сказала: ось вам кілька завдань. Я не хочу, щоб ви казали "так". Не погоджуйтесь, не вибачайтесь і не дякуйте".

Автор фото, Netflix Підпис до фото, За сюжетом, герой Камбербетча ненавидить дружину свого брата Роуз, яку грає Данст

Кірстен Данст, що виконала роль Роуз, каже, що на знімальному майданчику майже не спілкувалася з Камбербетчем, щоб вибудувати необхідні стосунки з його персонажем і знайти "свого демона Філа".

"Бенедикт і я не розмовляли під час зйомок. Ми могли повечеряти на вихідні, прогулятися з нашими дітьми, але на знімальному майданчику трималися на відстані. Це допомагало створити необхідну динаміку. Адже в житті Бенедикт - дуже привітна й приємна людина".

Камбербетч вважає жорстокою "отруйну маскулінність" свого персонажа.

Він вважає, що Роуз і Пітер "загрожують його стабільності. І засліплений люттю".

При цьому Бенедикт співчуває Філу.

"Попри свою силу й міць, він - трагічна постать. А його світ - спотворений".

Автор фото, Netflix Підпис до фото, Роль Пітера виконав Коді Сміт-Макфі

"Чуттєвість Камбербетча"

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Режисерка називає Камбербетча "англійським джентльменом", але її інстинкт підказав, що він підійде на роль власника ранчо.

"Якщо ви подивитесь на його роботу в "Шерлоку", то побачите, що він має тілесну енергію, еротизм, але при цьому може розкритися й показати свою вразливість. Не всі актори на це здатні. Я робила ставку саме на цю якість, адже зіграти таке неможливо".

"Один з найкращих моментів у фільмі - це його здатність показати своє горе і чуттєвість. Я подумала, що він може запропонувати нам дуже особливого Філа. Можливо, інші актори вчинили б інакше, але мене цікавило, як Бен розуміє це".

Камбербетч додає, що його повага до Кемпіон і її робота надихали його протягом зйомок.