American Music Awards. Список переможців і найяскравіші вбрання

27 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Гурт BTS тріумфував на АМА

Головними переможцями American Music Awards стали учасники південнокорейського поп-гурту BTS - вони отримали три нагороди, серед яких звання найкращих артистів року.

Також вони третій рік поспіль стали найкращим поп-гуртом і отримали нагороду за найкращу поп-пісню за свій хіт Butter.

Найкращою поп-виконавицею вшосте стала Тейлор Свіфт. Вона також отримала нагороду за свій Evermore, який визнали найкращим поп-альбомом.

Завдяки цим двом нагорода загальна кількість American Music Awards Свіфт досягла 34, що збільшило її відрив як артистки з найбільшою кількістю нагород цієї премії. Друге місце посідає Майкл Джексон з 26 нагородами.

Найяскравіші виступи та вбрання

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Дженніфер Лопес виконала свій останній сингл у весільній сукні

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ведуча Карді Б була невпізнавана на червоній доріжці у чорній сукні Schiaparelli та золотій масці

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Під час шоу реперка одягала кілька костюмів, зокрема цей приголомшливий ірокез

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Tyler, The Creator виконав свою пісню MASSA серед хуртовини на сцені

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Під час виконання пісні Butter усі учасники гурту BTS одягли жовті костюми

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Найкращий рок-виконавець Machine Gun Kelly вийшов на червону доріжку разом із 12-річною дочкою Кейсі Колсон Бейкер

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Хлоя Бейлі виконувала свій дебютний сольний сингл Have Mercy у повітрі

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Олівія Родріго позувала за лаштунками зі своєю нагородою "Відкриття року"

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Гурт Måneskin став першим переможцем Євробачення, який виступив на AMA

Повний список переможців

Артист року : BTS

: BTS Відкриття року : Олівія Родріго

: Олівія Родріго Співпраця року : Doja Cat ft SZA - Kiss Me More

: Doja Cat ft SZA - Kiss Me More Найкраща трендова пісня : Megan Thee Stallion - Body

: Megan Thee Stallion - Body Найкраще музичне відео : Lil Nas X - Montero (Call Me By Your Name)

: Lil Nas X - Montero (Call Me By Your Name) Найкращий поп-виконавець : Ед Ширан

: Ед Ширан Найкраща поп-виконавиця : Тейлор Свіфт

: Тейлор Свіфт Найкращий поп-дует або г урт : BTS

: BTS Найкращий поп-альбом : Тейлор Свіфт - Evermore

: Тейлор Свіфт - Evermore Найкраща поп-пісня : BTS - Butter

: BTS - Butter Найкращий кантрі- виконавець : Люк Браян

: Люк Браян Найкраща кантрі- виконавиця : Керрі Андервуд

: Керрі Андервуд Найкращий кантрі-дует або г урт : Ден + Шей

: Ден + Шей Найкращий кантрі- альбом : Габбі Барретт - Goldmine

: Габбі Барретт - Goldmine Найкраща кантрі-пісня : Габбі Барретт - The Good Ones

: Габбі Барретт - The Good Ones Найкращий хіп-хоп виконавець : Дрейк

: Дрейк Найкраща хіп-хоп виконавиця : Megan Thee Stallion

: Megan Thee Stallion Найкращий хіп-хоп альбом : Megan Thee Stallion - Good News

: Megan Thee Stallion - Good News Найкраща хіп-хоп пісня : Cardi B - Up

: Cardi B - Up Найкращий виконавець R&B : The Weeknd

: The Weeknd Найкраща виконавиця R&B : Doja Cat

: Doja Cat Найкращий R&B альбом : Doja Cat - Planet Her

: Doja Cat - Planet Her Найкраща пісня R&B : Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson .Paak) - Leave the Door Open

: Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson .Paak) - Leave the Door Open Найкращий латиноамериканський виконавець : Bad Bunny

: Bad Bunny Найкраща латиноамериканська виконавиця : Беккі Джі

: Беккі Джі Найкращий латиноамериканський дует або г урт : Banda MS de Sergio Lizárraga

: Banda MS de Sergio Lizárraga Найкращий латиноамериканський альбом : Bad Bunny - El Último Tour Del Mundo

: Bad Bunny - El Último Tour Del Mundo Найкраща латиноамериканська пісня : Kali Uchis - Telepatía

: Kali Uchis - Telepatía Найкращий рок-виконавець : Machine Gun Kelly

: Machine Gun Kelly Найкраща артистка , яка надихає: Керрі Андервуд

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