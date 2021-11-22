American Music Awards. Список переможців і найяскравіші вбрання
Головними переможцями American Music Awards стали учасники південнокорейського поп-гурту BTS - вони отримали три нагороди, серед яких звання найкращих артистів року.
Також вони третій рік поспіль стали найкращим поп-гуртом і отримали нагороду за найкращу поп-пісню за свій хіт Butter.
Найкращою поп-виконавицею вшосте стала Тейлор Свіфт. Вона також отримала нагороду за свій Evermore, який визнали найкращим поп-альбомом.
Завдяки цим двом нагорода загальна кількість American Music Awards Свіфт досягла 34, що збільшило її відрив як артистки з найбільшою кількістю нагород цієї премії. Друге місце посідає Майкл Джексон з 26 нагородами.
Найяскравіші виступи та вбрання
Повний список переможців
- Артист року: BTS
- Відкриття року: Олівія Родріго
- Співпраця року: Doja Cat ft SZA - Kiss Me More
- Найкраща трендова пісня: Megan Thee Stallion - Body
- Найкраще музичне відео: Lil Nas X - Montero (Call Me By Your Name)
- Найкращий поп-виконавець: Ед Ширан
- Найкраща поп-виконавиця: Тейлор Свіфт
- Найкращий поп-дует або гурт: BTS
- Найкращий поп-альбом: Тейлор Свіфт - Evermore
- Найкраща поп-пісня: BTS - Butter
- Найкращий кантрі-виконавець: Люк Браян
- Найкраща кантрі-виконавиця: Керрі Андервуд
- Найкращий кантрі-дует або гурт: Ден + Шей
- Найкращий кантрі-альбом: Габбі Барретт - Goldmine
- Найкраща кантрі-пісня: Габбі Барретт - The Good Ones
- Найкращий хіп-хоп виконавець: Дрейк
- Найкраща хіп-хоп виконавиця: Megan Thee Stallion
- Найкращий хіп-хоп альбом: Megan Thee Stallion - Good News
- Найкраща хіп-хоп пісня: Cardi B - Up
- Найкращий виконавець R&B: The Weeknd
- Найкраща виконавиця R&B: Doja Cat
- Найкращий R&B альбом: Doja Cat - Planet Her
- Найкраща пісня R&B: Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson .Paak) - Leave the Door Open
- Найкращий латиноамериканський виконавець: Bad Bunny
- Найкраща латиноамериканська виконавиця: Беккі Джі
- Найкращий латиноамериканський дует або гурт: Banda MS de Sergio Lizárraga
- Найкращий латиноамериканський альбом: Bad Bunny - El Último Tour Del Mundo
- Найкраща латиноамериканська пісня: Kali Uchis - Telepatía
- Найкращий рок-виконавець: Machine Gun Kelly
- Найкращаартистка, яка надихає: Керрі Андервуд
- Найкращий госпел-виконавець: Каньє Вест
- Найкращий танцювальний/електронний виконавець: Marshmello