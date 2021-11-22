American Music Awards. Список переможців і найяскравіші вбрання

BTS

Автор фото, Reuters

Підпис до фото,

Гурт BTS тріумфував на АМА

Головними переможцями American Music Awards стали учасники південнокорейського поп-гурту BTS - вони отримали три нагороди, серед яких звання найкращих артистів року.

Також вони третій рік поспіль стали найкращим поп-гуртом і отримали нагороду за найкращу поп-пісню за свій хіт Butter.

Найкращою поп-виконавицею вшосте стала Тейлор Свіфт. Вона також отримала нагороду за свій Evermore, який визнали найкращим поп-альбомом.

Завдяки цим двом нагорода загальна кількість American Music Awards Свіфт досягла 34, що збільшило її відрив як артистки з найбільшою кількістю нагород цієї премії. Друге місце посідає Майкл Джексон з 26 нагородами.

Найяскравіші виступи та вбрання

Автор фото, Getty Images

Підпис до фото,

Дженніфер Лопес виконала свій останній сингл у весільній сукні

Автор фото, Getty Images

Підпис до фото,

Ведуча Карді Б була невпізнавана на червоній доріжці у чорній сукні Schiaparelli та золотій масці

Автор фото, Getty Images

Підпис до фото,

Під час шоу реперка одягала кілька костюмів, зокрема цей приголомшливий ірокез

Автор фото, Reuters

Підпис до фото,

Tyler, The Creator виконав свою пісню MASSA серед хуртовини на сцені

Автор фото, Reuters

Підпис до фото,

Під час виконання пісні Butter усі учасники гурту BTS одягли жовті костюми

Автор фото, Getty Images

Підпис до фото,

Найкращий рок-виконавець Machine Gun Kelly вийшов на червону доріжку разом із 12-річною дочкою Кейсі Колсон Бейкер

Автор фото, Reuters

Підпис до фото,

Хлоя Бейлі виконувала свій дебютний сольний сингл Have Mercy у повітрі

Автор фото, Reuters

Підпис до фото,

Олівія Родріго позувала за лаштунками зі своєю нагородою "Відкриття року"

Автор фото, Getty Images

Підпис до фото,

Гурт Måneskin став першим переможцем Євробачення, який виступив на AMA

Повний список переможців

  • Артист року: BTS
  • Відкриття року: Олівія Родріго
  • Співпраця року: Doja Cat ft SZA - Kiss Me More
  • Найкраща трендова пісня: Megan Thee Stallion - Body
  • Найкраще музичне відео: Lil Nas X - Montero (Call Me By Your Name)
  • Найкращий поп-виконавець: Ед Ширан
  • Найкраща поп-виконавиця: Тейлор Свіфт
  • Найкращий поп-дует або гурт: BTS
  • Найкращий поп-альбом: Тейлор Свіфт - Evermore
  • Найкраща поп-пісня: BTS - Butter
  • Найкращий кантрі-виконавець: Люк Браян
  • Найкраща кантрі-виконавиця: Керрі Андервуд
  • Найкращий кантрі-дует або гурт: Ден + Шей
  • Найкращий кантрі-альбом: Габбі Барретт - Goldmine
  • Найкраща кантрі-пісня: Габбі Барретт - The Good Ones
  • Найкращий хіп-хоп виконавець: Дрейк
  • Найкраща хіп-хоп виконавиця: Megan Thee Stallion
  • Найкращий хіп-хоп альбом: Megan Thee Stallion - Good News
  • Найкраща хіп-хоп пісня: Cardi B - Up
  • Найкращий виконавець R&B: The Weeknd
  • Найкраща виконавиця R&B: Doja Cat
  • Найкращий R&B альбом: Doja Cat - Planet Her
  • Найкраща пісня R&B: Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson .Paak) - Leave the Door Open
  • Найкращий латиноамериканський виконавець: Bad Bunny
  • Найкраща латиноамериканська виконавиця: Беккі Джі
  • Найкращий латиноамериканський дует або гурт: Banda MS de Sergio Lizárraga
  • Найкращий латиноамериканський альбом: Bad Bunny - El Último Tour Del Mundo
  • Найкраща латиноамериканська пісня: Kali Uchis - Telepatía
  • Найкращий рок-виконавець: Machine Gun Kelly
  • Найкращаартистка, яка надихає: Керрі Андервуд
  • Найкращий госпел-виконавець: Каньє Вест
  • Найкращий танцювальний/електронний виконавець: Marshmello

Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!