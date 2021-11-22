Гаррі Поттеру - 20. Ким стали виконавці головних ролей фільму

Алекс Тейлор

Кореспондент з питань шоубізу

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Зірки фільмів про Гаррі Поттера - Емма Вотсон, Деніел Редкліфф і Руперт Грінт у 2000 році

Тримайте сортувальний капелюх: актори фільмів про Гаррі Поттера знову зустрінуться на екрані, щоби відсвяткувати 20-ту річницю виходу першої частини франшизи "Гаррі Поттер і філософський камінь".

Спецепізод "Повернення до Гоґвортсу" вийде на стримінговій платформі HBO Max 1 січня.

Зірки Деніел Редкліфф, Руперт Грінт та Емма Вотсон, а також їхні товариші по серіалу разом із режисером першого фільму Крісом Коламбусом детально обговорять усі вісім частин франшизи.

Ролі маленьких чаклунів змінили життя дітей-акторів, які зіграли головних персонажів Гаррі Поттера (Редкліфф), Рона Візлі (Грінт) та Герміони Ґрейнджер (Вотсон) в екранізації надзвичайно успішної серії фантастичних книжок Дж. К. Роулінг.

Утім, самої авторки в списку учасників спецвипуску немає.

Прем'єру стрічки анонсували 16 листопада - рівно через 20 років після виходу першої частини "Гаррі Поттера" у 2001-му. Прем'єра останньої серії франшизи "Дари смерті: Частина 2" відбулася 2011 року.

Дивіться, як розвивалася акторська кар'єра виконавців головних ролей фільму.

1. Деніел Редкліфф - Гаррі Поттер

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Деніел вперше з'явився на великому екрані у 12 років, виконавши головну роль у фільмі. Його обличчя зі шрамом на лобі й круглими окулярами мало разючу схожість з героєм романів Роулінг і стало одразу впізнаваним.

Юного Редкліффа почали асоціювати з Гаррі Поттером, і, як центральна фігура франшизи, він незабаром опинився серед найбільш високооплачуваних акторів до 30 років.

Редкліфф посміявся з цієї ситуації, зігравши самого себе, незграбного підлітка-суперзірку, в епізоді британського ситкому про відомих акторів "Масовка" 2006 року. Пізніше він зіграв чимало серйозних ролей як у кіно, так і в театрі.

Серед них роль Алана Стренга у п'єсі Пітера Шаффера "Еквус", поставленої у Вест-Енді 2007 року. У деяких сценах актору довелося грати оголеним, а також імітувати секс із конем.

"Для 17-річного актора це дуже ризикована роль", - зазначив британський актор Річард Е. Грант. Після виходу п'єси багато батьків вимагали припинити в ній участь Деніела, пригрозивши заборонити дітям дивитися "Гаррі Поттера".

Після останнього фільму про Гаррі Поттера, який вийшов 2011 року, Редкліфф продовжив зніматися у кіно, зігравши у фільмі жахів "Жінка у чорному" та біографічній драмі "Вбити своїх коханих".

У 2015 році він знявся у фільмі молодого амбіційного режисера Шейна Каррута "Сучасний океан", а його партнерами по знімальному майданчику стали Енн Хетеуей та Кіану Рівз.

Редкліфф також знявся у трилері "Стволи Акімбо" та фільмі жахів "Віктор Франкенштейн".

Актор, якому зараз 32 роки, насправді не любить бути в центрі уваги.

2. Емма Вотсон - Герміона Грейнджер

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З трьох головних акторів "Гаррі Поттера" Емма Вотсон була наймолодшою. Коли вона вперше з'явилася на екрані у ролі подруги Гаррі Герміони, їй було лише 11 років.

Крім "Гаррі Поттера" Вотсон знялася у багатьох дуже різних фільмах: від романтичної драми "Переваги скромників" до екранізації "Маленьких жінок" 2019 року та рімейку діснеївського мультфільму "Красуня й чудовисько" 2017 року, в якому вона виконала роль Бель.

Утім, Вотсон потрапляла у заголовки газет не лише як акторка.

2009 року вона вступила на курс англійської літератури в один з університетів Ліги плюща, назвавши себе "справжнім ботаном".

У розмові з Interview Magazine акторка частково пояснила своє рішення тим, що хотіла компенсувати шкільне життя, якого їй бракувало в дитинстві.

Розповідаючи про своє студентське життя The Sunday Times, Вотсон згадала, як першого дня у їдальні всі замовкли й дивилися на неї. "Мені довелося сказати собі "Оk, ти з цим впораєшся".

Акторка зробила перерву у навчанні для завершення зйомок "Дарів Смерті" й отримала диплом у 2014 році.

Вотсон - пристрасна активістка, ставши послом доброї волі ООН Жінки, вона потрапила до списку 100 найвпливовіших людей журналу Time у 2015 році.

В інтерв'ю британському Vogue 2019 року 30-річна акторка виступила за право жінки бути самотньою й не зазнавати "впливу підсвідомих повідомлень", які суспільство нав'язує жінкам.

Минулого року вона заперечила чутки про плани завершити акторську кар'єру.

3. Руперт Грінт - Рон Візлі

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Роль симпатяги Рона принесла Грінту любов глядача, однак перший час після завершення серіалу актор практично не знімався.

У 2011 році він з'явився у кліпі на пісню Еда Ширана "Будинок Лего" і повернувся на великий екран, зігравши у стрічках "У сніжному полоні" та "Місячна афера" 2015 року.

Грінт відзначився й на театральній сцені, здобувши головну роль у бродвейській постановці 2014 року "Це лише гра" разом із Меттью Бродеріком та Натаном Лейном.

Але крім епізодичних ролей у серіалах "Великий куш", "Вбивства за абеткою" та "Дім з прислугою" він більше ніде знімався. А більшу частину своїх заощаджень у 24 млн фунтів, за оцінками HELLO! вклав у нерухомість.

Минулого року Грінт потрапив у заголовки, несподівано заявивши, що став батьком. Він опублікував фото своєї доньки в акаунті Instagram, який щойно почав вести.

Назвавши себе Grint on the Gram, він пожартував, що з реєстрацією у соцмережі "запізнився лише на 10 років".

4. Том Фелтон - Драко Мелфой

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Після ролі головного хулігана Фелтон одразу потрапив до іншої високобюджетної постановки - "Планети мавп" 2011 року. У фільмі йому також дісталася роль негідника Доджа Лендона.

З того часу він брав участь переважно у телевізійних проєктах. Він знявся у серіалах "Вбивство у першому", "Флеш" та науково-фантастичній драмі виробництва YouTube Premium "Походження".

Фелтон також присвячує чимало часу своїй іншій мистецькій пристрасті - музиці. 2018 року він знявся у кліпі на пісню Empty Space Джеймса Артура, а з 2008 року випустив декілька власних записів, зокрема YoOHoO на початку цього року.

34-річний актор продовжує підтримувати своє "гарріпоттерське" минуле, відповідаючи шанувальникам як Драко у соціальних мережах. А минулого місяця він навіть зрадив рідний Слизерин, вдягнувшись у костюм Гаррі на Гелловін.

"Це ж як вечір зустрічі випускників?" - написав він у Twitter після оголошення про вихід спецепізоду.

5. Метью Льюїс - Невілл Лонгботтом

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Після ролі незграбного й наївного Невілла Лонгботтома, який став улюбленцем фанів, Льюїс знімався на телебаченні, у кіно і грав у театрі.

Він з'являвся у серіалах BBC "Щаслива долина" та "Смерть у раю", а 2016 року - у романтичній драмі "Я перед тобою". Наразі він грає у телевізійному шоу Chanel 5 "Всі істоти: великі та малі".

Франшиза про Гаррі Поттера позитивно вплинула на його життя. 2018 року він одружився зі своєю давньою подругою Анджелою Джонс, з якою познайомився на події, присвяченій "Гаррі Поттеру" на студії Universal в Орландо, де працювала Джонс.

Наразі актор, якому виповнилося 32 роки, веде подкаст на сайті футбольного клубу Leeds United разом із колишнім нападником клубу Джермейном Бекфордом.

Щодо виходу нового епізоду про Гаррі Поттера актор написав: "Зберемось старою бандою… на Новий рік".