Книга року ВВС. "Тадуш" - роман-прихисток для травмованих душ

Сабріна Вайзер

Читачка ВВС News Україна

18 хвилин(и) тому

Читацька рецензія Сабріни Вайзер на книгу "Тадуш" Артема Поспєлова, яка увійшла до Довгого списку в категорії "Книга року ВВС-2021".

Нещодавно виданий дебютний роман Артема Поспєлова "Тадуш" ексцентрично вирізняється на книжковому ринку та пропонує простір для поліінтерпретативності. Глибинний онтологічний підтекст на різних рівнях і самобутній філософській струмінь у притчевості тексту викликали шквал зацікавлення. Низка рецензенток - Ганна Гнедкова, Вікторія Смерека, Юлія Толстих, Оксана Мілкевич, Юлія Говзан, Вікторія Серко, Євгенія Столяр, Мирослава Тимінська - висловила свої неоднозначні міркування щодо тексту.

Оповідь від першої особи, переплетення часових і просторових пластів, гра на контрастах із образним рядом, змалювання подій крізь погляд дитини - усе це стало приводом для дискусій. І не дивно, бо роман-пазл, роман-бібліотека, витворений на основі досвіду попередників і об'єднаний в історію, не має аналогів в українській літературі.

Смерть породила цей текст і пронизала його сюжет. Уже з перших слів він поглинає читачів і лоскоче нерви до останньої літери. Завдяки прийому потоку свідомості, що яскраво виражений у ще несформованої особистості віком понад чотири тисячі триста сімдесят п'ять днів, торкається розмаїття ран, що болять людям.

Крізь історію маленького хлопчика Зоїка та його сім'ї митець порушує всеохопний спектр проблем. Плинність часу, тягар хвороб, залежність від алкоголю, неможливість мати дітей, страх довіритися та відкритися, усезнищенність війн, трагедія фатуму, неминучість смерті, сенс буття… Автор спершу наголошує на деталях, але далі розвиває їх до всесвітніх масштабів. Він піддає сумніву поняття стилю, дому, сім'ї, рідні, дружби, суму, смерті.

Письменник щоразу по-новому вичленовує сенси з виразу: "Любов не означає жити довго і щасливо". Цей вислів автор тонко розкриває тонко через образ померлого Діда, що тримав довкола себе всю сім'ю. Саме фінальна версія подібної фрази вносить усі корективи в закладені автором сенси.

Загибель провокує страх, а його можна заспокоїти тільки контролем часу. Герої роману вважають, що його краще самостійно рахувати, аніж довіряти годинникам або календарям. Хлопчик сприймає дні через кількість хвилин, а роки - днями.

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Своїми чарівними "один, два, три…" він підтверджує плинність, що не піддається перфекціонізму людей. Вони видаються маленькими піщинками зі своїм короткочасними життями у порівнянні з Сонцем і планетами. Від них нічого не залежить, а тому ця думка гріє головного героя. Хіба настільки невелика істота здатна вплинути на існування Всесвіту? Страх завжди поруч, ховається в натовпі та чатує на поранені душі. Тільки сміливі мають щастя, саме ті, хто вирішив поборотися з фатумом.

Автор по-модерному уникає називати імена. У "Тадуші" персонажами постали Мама, Дід, Ба, Дядько, Малюк, Свин, Велика Жінка, Гарбуз, Молода, Нога, Лиса голова, Повариха, Вожата та інші. Жодних імен. Люди запам'ятовуються за тим, чим вирізняються.

Ледь не найяскравішим постає товариш головного героя - Малюк. Він постійно наголошує на тому, що потрібно відчувати вібрації, вбирати світ, менше думати та простіше ставитися до життя. Найкращий друг у зображенні романіста доповнює хлопчика, розкриває його найтонші порухи душі, підтримує, а Зоїк надихає його та створює простір для вільного існування.

Часом може лише озватися своїм понівеченим голос, а, буває, показує себе повністю та демонструє неконтрольовану поведінку, висовуючи язик, смачно облизуючися, тупаючи ногами. Його мова насичена нецензурною лайкою, агресією, нестримними емоціями, ненавистю. Яскравою деталлю є і те, що хвороба хлопчика - біль у животі - проявляється саме тоді, коли поруч Малюк.

Автор повторює образи в одному реченні, переплітає між собою, проводить між ними паралелі, увиразнюючи цим зображення ситуації: "Ти блукаєш кімнатами, а кімнати блукають тобою". Не називаючи всім знайомих речей, змальовує їх настільки точно, що читач може легко та швидко розкодувати підтексти. Інтермедіальні посилання вказують на серіал "Один удома", музичну групу "Отпетые мошенники", розповіді "Вечори на хуторі поблизу Диканьки" Миколи Гоголя, новорічний виступ студії "Кварталу 95" тощо.

Прозаїк грається в тексті метафорами, епітетами, порівняннями, оксюморонами, алегоріями, паралелізмами, алітераціями та асонансами. Міркування дитини видаються спочатку парадоксальними, а потім глибоко іронічними, часом навіть саркастичними.

Зоїк мислить усеохопно та бачить найтонші порухи людського існування. Програє бій емоціям і в надії вистрілює риторичними окликами та запитаннями. Герої Артема Поспєлова промовляють до читачів. Їх мова жива, хоч і не пестить вуха. Вона містить росіянізми, нецензурну лайку, просторіччя, жаргонізми та інші слова, але вони настільки частовживані у побутовому реальному щоденні, що не привертають особливої уваги.

Митець уникає точних географічних назв, а тільки окреслює локації такими поняттями, як Ліс, Село, Велике місто, Велика лікарня, Великий кінотеатр, Великий цирк. Таким постав у тексті й Тадуш - вороже місце для загиблих і втрачених душ, за словами Малюка. Це - простір ініціації героя, завдяки якому він зміг відповісти на десятки щемких питань.

Він - Зоїк, бо увиразнює голосний, несамовитий крик, що вирвався з металевої клітки правил? Що необхідно для щасливого існування? Чи родина є цінністю, що завжди супроводжуватиме на шляху? Якими є сімейні цінності? У чому полягає воля людини? Чи здатні жителі планети протистояти фатуму? Який сенс існування кожного з нас?

Отже, низка позитивних рис вирізняє цей текст із-поміж інших: особлива оповідна манера, уповільнене розгортання подій на початку, провокативне змалювання образного ряду, тонке відтворення мовних особливостей потоку. Роман, що заполонить душу близькими моментами, знайомими кожному. Вмирає все, але тільки не любов. Маленький герой Зоїк зміг розпалити вогнище та зібрати сім'ю, хоч багато хто покинув цей світ, родину чи домівку. Його серце завжди знайде прихисток для пам'яті, як і "Тадуш" - для понівечених душ.