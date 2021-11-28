Мовний блог: як правильно - "щепити" чи "щеплювати"

Олександр Скопненко

Заступник директора з наукової роботи Інституту мовознавства ім. О. Потебні

1 година тому

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Кандидат філологічних наук Олександр Скопненко відповідає на запитання читачів.

Надсилайте їх на адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk.

"Чи правильно вживати дуже популярні серед лікарів форми щеплювати, прищеплювати, коли йдеться про вакцинацію? Які з цих форм найліпше вживати: щепити, щеплювати, вакцинувати?" - цікавляться наші читачі.

Дієслова прищепи́ти, прищепля́ти, прищіпа́ти, щепи́ти, іменники прище́па, ще́па, ще́пленє, дієприкметникщепле́ний засвідчені ще в "Малорусько-німецькому словарі" Є. Желехівського та С. Недільського (1886).

Хоч форми деяких із цих слів тут і відрізняються від сучасних, є всі підстави вважати їх давніми елементами нової української літературної мови.

Це також доводить, що українська термінологія розвивалася разом з термінологією інших європейських народів, у яких саме в середині ХІХ ст. з'явилися слова на позначення вакцини та вакцинації.

У цитованому словнику дієслово щепи́ти подане з двома значеннями:

Пересаджувати пагін або бруньку однієї рослини на тканину іншої.

Вводити в організм певний препарат для запобігання захворюванню або задля лікування хвороби.

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Серед прикладів наведено словосполучення щепи́ти ві́спу, ще́пленє ві́спи.

Як бачимо, слово щепи́ти перейшло в медицину із садівництва.

У сучасній українській літературній мові для позначення вакцинації використовують такі дієслова: прище́плювати, прищепля́ти (рідко), прищепи́ти, щепи́ти, ще́плювати (рідко).

Процес вакцинації можна також позначати словосполученнями роби́ти ще́плення, прище́плювати вакци́ну, щепи́ти вакци́ну.

Наприклад: Ви вже зробили щеплення? В університеті щеплення зробили всі викладачі. Ви вже прищепили вакцину? тощо.

Абсолютним відповідником тут може бути дієслово латинського походження вакцинуватися: Ви вже вакцинувалися? В університеті вакцинувалися всі викладачі.

Проте заради розвитку й збереження власне українських мовних засобів варто віддавати перевагу українським формам.

Можна також активно використовувати дієприкметники неще́плений, ще́плений, прище́плений, коли треба позначити, що хтось має щеплення проти захворювання.

Юрій запитує: "Як правильно назвати сферу, яка допомагає економити? Це й не людина, і не пристрій. Коли я кажу або читаю економічний, у мене завжди на думку спливають асоціації, пов'язані з економікою. Як буде правильно: інтернет-магазин економного друку чи інтернет-магазин економічного друку?"

У сучасній українській літературній мові прикметники економі́чний та еконо́мний мають різні значення.

Автор фото, Getty Images

Економічний - це:

Той, що стосується економіки, стану господарства краю, країни; пов'язаний з вивченням економіки. Наприклад: економічна система, економічна криза, економічне життя, економічний часопис .

Вигідний з погляду господарювання; вигідний, зручний в експлуатації. Наприклад: економічний трактор, економічний бетон, економічна лампа, економічне устаткування.

Економний має такі значення:

Який ощадливо витрачає що-небудь, дотримується економії, сприяє економії, ощадливості: економна господиня, економне керівництво, економний шлях, економний метод, економне витрачання, економний засіб .

Стриманий у виявленні чогось, скупий: економні рухи, економні жести, економний виклад, економний вислів, економний опис.

Якщо ми хочемо підкреслити, що головне завдання технології сприяти ощадливості, економії, то називаємо її економною. Тому економний друк.

Економічні технології - це ті, що приносять вигоду під час використання: економічне друкарське обладнання.

Складні іменники зі словом інтернет пишемо з малої літери (крім початку речення) та з дефісом: інтернет-магазин, інтернет-видання, інтернет-послуга.

Бажано замінювати ці форми прикметником інтернетний. Він більше відповідає граматичній структурі української мови: інтернетний зв'язок, інтернетний простір, інтернетний формат, інтернетні ресурси.