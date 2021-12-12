Як писати "інтернет": з великої чи малої, в лапках чи ні

Олександр Скопненко

Заступник директора з наукової роботи Інституту мовознавства ім. О. Потебні

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Кандидат філологічних наук Олександр Скопненко відповідає на запитання читачів. Надсилайте їх на адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk.

"Відповідно до нового правопису назви сайтів пишемо з малої букви (твітер, гугл), а назви сайтів з родовим словом пишемо з великої букви та в лапках (мережа "Фейсбук", енциклопедія "Вікіпедія"). Чи потрібно тепер писати мережа "Інтернет" за аналогією?" - цікавиться Ганна з Києва.

Передусім треба зробити одне застереження: останню редакцію "Українського правопису" не варто називати новим правописом.

Це видання містить зміни лише в окремих частинах приписів, кардинально ж нічого не змінює в нашій орфографії та пунктуації. Тому коректно йменувати його "редакція "Українського правописуˮ 2019 р.".

Так, за аналогією словосполучення мережа "Інтернет" пишемо з великої літери та в лапках, адже в правилі сказано, що так оформлюємо "назви сайтів, мереж, пошукових систем тощо" (§ 55).

В інших випадках елемент інтернет пишемо з малої та без лапок: шукати в інтернеті.

У складних словах частину інтернет пишемо з дефісом: інтернет-портал, інтернет-провайдер, інтернет-технологія та ін.

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Запозичені з англійської мови компоненти інтернет, бізнес, медіа, онлайн і т. ін. у складних словах часом кваліфікують як "означальні" іменники.

Проте слова з такими іменниками не варто вживати часто. Чому? Тому що вони неадаптовані до граматичної структури української мови та порушують її традиції словотворення.

В українській мові роль "означальних" іменників виконують прикметники. Наприклад: інтернетні ресурси, онлайновий режим, медійний простір.

Порівняйте: бізнес-справа, бізнесова справа та комерційна справа. Просто неможливо собі уявити використання "комерція-справа".

Аліса запитує: "Чи можливе в українській мові подвійне заперечення: не небезпечно? Чи краще вживати безпечно - небезпечно?"

Конструкція не небезпечно гіпотетично можлива, але її варто визнати недоречною, небажаною, неприйнятною в літературній мові. Таких важких для вимови й сприйняття збігів потрібно уникати.

Антонімом до слова небезпечний буде одиниця безпечний.

"Хотіла б зрозуміти, як потрібно писати слово ґінкго згідно з новим правописом. У вимові більшість людей спрощують і, у найкращому разі, кажуть "ґінко", - запитує Надія.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Дерево гінко (Ginkgo biloba) - одне з найбільш архаїчних на нашій планеті. Препарати на основі його листя використовують у медицині.

У нашій мові чітка та однозначна тенденція - адаптувати запозичені загальні назви до української фонетики. Тому більшість запозичень не зберігають у своєму складі вибухового ґ, що наявне в мові-джерелі: авангард, агресор, блогер, генерал, гламур, маркетинг, серфінг тощо ("Український правопис", редакція 2019 р., § 122).

Літерою ґ передаємо звук ґ тільки в давнозапозичених загальних назвах, як-от: ґанок, ґатунок, ґвалт, ґрати, ґрунт, ґонта і т. ін. Певна річ, це правило застосовуємо й щодо похідних: ґанковий, ґратчастий, ґрунтовий тощо.

Оскільки іменник гінкго - це загальна назва, яка з'явилася в українській мові відносно недавно, то її варто писати з двома літерами г і вимовляти відповідно.