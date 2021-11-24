Чи потрібне щеплення тим, хто перехворів? Пояснення імунолога

Діана Куришко

BBC News Україна

13 хвилин(и) тому

Автор фото, unian

На посаді спікера Верховної Ради Дмитро Разумков відмовився вакцинуватися від ковіду, аргументуючи свою позицію тим, що він на ковід вже хворів і антитіла його захищають.

А потім пан Разумков вдруге захворів на коронавірус.

На одному з ефірів та телебаченні Юлія Тимошенко також сказала, що в неї сильні антитіла, а гості студії її закликали все ж вакцинуватися попри те, що перехворіла.

Деякі лікарі відмовляють від щеплення людей, які перехворіли на ковід, або відправляють перед щепленням здавати різні аналізи. Чи праві вони?

Що кажуть останні дослідження про такі щеплення? Чи треба вакцинуватися перехворілим? Коли? І скільки разів?

На ці питання відповідає Федір Лапій, імунолог і голова національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики. Ця група дає рекомендації МОЗ щодо щеплення.

Автор фото, unian Підпис до фото, Імунолог Федір Лапій: вакцинуватися тим, хто перехворів, потрібно

Чи потрібні після хвороби робити щеплення?

На сьогодні всі дослідження говорять, що всім, хто перехворів і не був щеплений, потрібно пройти вакцинацію.

Дискусії ведуться про те, чи потрібно відтермінувати щеплення і яку кількість доз вводити.

Ще на початку кампанії з вакцинації ВООЗ радило відтермінувати на шість місяців щеплення тим, хто перехворів. Але остання рекомендація від ВООЗ, яку опублікували у вересні, говорить, що можна відтермінувати лише на три місяці.

В Україні, як і у Великій Британії, дозволяють проводити щеплення вже через 28 днів після появи перших симптомів Covid-19. Це безпечно.

Автор фото, unian

Тобто людина може отримати довідку, що перехворіла, і тому вакцинація може бути відтермінована на три місяці. Але, за бажанням, щеплення можна отримати й раніше - через 28 днів після початку хвороби.

У деяких європейських країнах радять після хвороби зробити одну дозу.

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

ВООЗ рекомендує дві дози. США і приблизно половина країн Європи ухвалили рішення робити дві дози людям, які вже мали ковід.

В Україні тим, хто перехворів, також роблять дві дози.

Навіщо щеплення - розповідь імунолога

Формування імунної відповіді, імунної пам'яті можна пояснити на такому прикладі.

Якби вам один раз дали прочитати вірш, то ви б його прочитали й зрозуміли, про що йдеться, але навряд чи ви могли б його відтворити без зупинки та без помилок.

Для того, щоб вірш відтворити і його процитувати, коли ви втомлені, сонні, після тривалої перерви, вам його треба прочитати кілька разів.

Так працює й імунна система. Коли людина вперше хворіє - це можна назвати первинною імунною відповіддю. Подальша зустріч зі збудником дозволяє сформулювати кращу імунну пам'ять і вже говорити не про кількість, а про якість цієї пам'яті.

Для тих, хто перехворів, вакцинація - це додаткове тренування їхньої імунної системи. Це навчання призводить до кращого реагування у випадку вторгнення збудника. Навіть, якщо цей збудник дещо інший. Йдеться про мутовані віруси.

Дослідженнями доведено, що вакцинувати тих, хто перехворів, потрібно для більш тривалого і кращого захисту.

Автор фото, unian

Також вакцина може допомогти хворим з постковідними синдромами позбутися цих станів. Наприклад, втоми, сонливості, апатії.

У мене була знайома, у якої був цей довгий ковід, який давався їй дуже нелегко. У неї зовсім не було сил, мала велику сонливість, втому. А зазвичай це була дуже енергійна жінка. Вона вирішила не відкладати щеплення на пів року, вакцинувалися швидше і всі постковідні симптоми після щеплення минули.

Ми спочатку поставилися до цього з гумором. Але навесні 2021 року почали з'являтися перші наукові публікації про те, що вакцинація людей, які мають довгий ковід, справді дозволяє позбутися цих станів.

Якщо я не знав, що хворий і вакцинувався, чи погіршить вакцина стан людини?

Вакцинацію не розглядають як екстрену профілактику Covid-19. Потрібен час і дві дози, щоб розвинути імунну відповідь і захист від тяжкого перебігу ковід.

Але, якщо вакцинувати людину в інкубаційному періоді, тобто, коли хвороба є, але ще немає симптомів, це не зашкодить і не буде сприяти більш тяжкому перебігу Covid-19.

Якщо людина двічі перехворіла на ковід, чи потрібне щеплення?

Наразі вчені не мають єдиної відповіді на це питання.

Чи потрібно здавати аналізи перед щепленнями?

Вакцина проти Covid-19 не містить живого організму. Введення цих вакцин - безпечне.

Аналізи перед вакцинацією нічого не дадуть. Якщо потрібно здавати якісь тести, як частина лікування, моніторингу якогось основного захворювання, то робіть ці аналізи, але до вакцинації це не має жодного стосунку.

Від початку вакцинації 13 млн людей в Україні отримали одну дозу щеплення, повністю вакциновані - 10 млн людей.

За весь час пандемії на ковід захворіли 3,3 млн людей, а померли - 82 тисячі. На піку третьої хвилі щодня помирало по 800 людей.

Вакциновані люди теж хворіють на ковід, але переносять його значно легше. Близько 95% пацієнтів ковідних лікарень - це невакциновані люди.

Лікарі і МОЗ закликають людей зробити щеплення, щоб отримати захист від тяжкої форми ковіду.