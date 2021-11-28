Як уникнути викидня на ранніх термінах вагітності - вчені знайшли вихід

Т'юліп Мазумдар

Кореспондентка ВВС з питань охорони здоров'я

1 година тому

Автор фото, Getty Images

В Англії Національна служба охорони здоров'я схвалила прогестерон - препарат, що допомагає запобігти ризику викидня.

Британський Національний інститут охорони здоров'я та передового досвіду (NICE) рекомендував прогестерон жінкам, що страждають від кровотечі на ранніх термінах вагітності та мали в минулому хоча б один викидень.

Вчені стверджують, що лікування цим гормональним препаратом може підвищити народжуваність у Великій Британії - на 8 450 дітей щороку.

Дослідження виявило: чим більше у жінки було викиднів, тим ефективніше працює прогестерон.

Цей природний гормон допомагає утримувати плід у порожнині матки.

Джозі - одна з жінок, які випробували на собі його дію.

У неї було п'ять викиднів.

Зараз жінка - на 15 тижні вагітності. І це найтриваліша її вагітність.

Неможливо точно стверджувати, що це стовідсоткова заслуга прогестерону, але Джозі відчуває значні позитивні зміни.

"Якщо це те, що нам допоможе, то це просто диво, - каже вона. - Все, чого ми завжди хотіли, - це стати батьками".

Підпис до фото, "Батьківство - наша давня мрія", - кажуть Джозі й Девід

Кров'янисті виділення

Протягом перших трьох місяців вагітності кожна п'ята жінка стикається із проблемою вагінальної кровотечі - від коричневих чи червоних крапель до згустків крові.

У більшості випадків кровотеча минає, і вагітність закінчується народженням здорової дитини. Але якщо жінку непокоять виділення, то краще зв'язатися з акушеркою або лікарем, оскільки це може вказувати на ризик викидня.

Більшість вагітних з таким діагнозом відправляють додому і радять спостерігати за своїм станом.

Але нещодавно британський Національний інститут охорони здоров'я та передового досвіду (NICE) рекомендував вводити таким вагітним прогестерон у піхву двічі на день.

Тому лікарі Бірмінгемської жіночої лікарні прописали його і Джозі.

Однак вчені з національного центру дослідження викиднів Томмі виявили, що прогестерон ефективний для жінок, що мали не просто кровотечі, а викидні в минулому.

Чим більше викиднів пережила жінка, тим ефективніше діяв прогестерон.

Найкращі методи лікування

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"Це дуже важливий момент, - заявив один з авторів дослідження Аррі Кумарасамі з Університету Бірмінгема. - Ми маємо дієвий інструмент, що може зупинити викидень. Це дає надію тисячам пар по всій Британії".

"Але важливо розуміти, що прогестерон не може запобігти всім викидням. Є й інші причини спонтанного переривання вагітності. І нам ще належить їх вивчити і знайти ефективне лікування".

Приблизно кожна четверта вагітність закінчується викиднем, переважна більшість - у перші кілька місяців.

"Цілком очевидно, що NICE визнав останні дані", - сказав доктор Едвард Морріс, президент Королівського коледжу акушерів та гінекологів.

"Однак нам ще доведеться пройти довгий шлях, перш ніж ми зрозуміємо, як краще лікувати жінок, що пережили викидень".

Джилліан Ленг, виконавча директорка NICE, заявила, що дані дослідження "ясно показують, що прогестерон не зможе запобігти кожному викидню".

Але уточнила, що "деяким жінкам препарат допоможе".