Зеленський хоче створити державну авіакомпанію разом з Airbus. Чому цю ідею критикують

35 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Україна у партнерстві з європейською компанією Airbus розвиватиме Українські національні авіалінії. Про це повідомив президент Зеленський на форумі "Велике будівництво - авіація і туризм".

"Потрібні проєкти, які зшивають державу Україна. Ми робимо новий крок - це наш національний авіаперевізник, створення його, яке буде офіційно розпочате сьогодні. Ми готові інвестувати у повітряний флот, навантажувати українських виробників та залучати світових лідерів до об'єднаних проєктів в авіабудівництві", - пояснив він.

Президент заявив, що французькі консультанти погодилися з економічною доцільністю проєкту, він сприятиме французько-українському співробітництву.

Після виступу Зеленського міністерство інфраструктури та Airbus, штаб-квартира якої розташована у Франції, підписали меморандум про наміри щодо створення авіаперевізника.

"В Україні - країні, яка має великий потенціал для туризму, для бізнесу й будь-яких нових можливостей, є великий потенціал для створення нового перевізника", - заявив віцепрезидент Airbus Кімон Сотіропулос.

Він зазначив, що оскільки українського національного авіаперевізника створюватимуть з нуля, то можна буде інвестувати в авіафлот, який залишатиме менший вуглецевий слід та споживатиме менше палива.

Автор фото, Офіс президента

Документ передбачає можливість лізингу чи купівлі 22 літаків, повідомляє Інтерфакс Україна.

У ньому згадується лізинг або купівля шести малих вузькофюзеляжних літаків (типу А220); 12 середніх вузькофюзеляжних літаків (типу А320/А321); чотирьох широкофюзеляжних літаків (типу А330/350) виробництва компанії Airbus.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков очікує, що перевізник стане прибутковим за 5 років.

А Зеленський під час виступу також повідомив, що Україна інвестує мільярди в регіональні аеропорти, нові злітно-посадкові смуги та термінали в Чернівцях, Рівному, Житомирі, Кривому Розі, Києві, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, Херсоні, Вінниці, Полтаві та на Одещині. Окрім того, готується будівництво одного аеропорту на сході країни та на одного - на Закарпатті.

У серпні стало відомо, що консультації щодо створення перевізника надає французька компанія Aerogestion.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Володимир Зеленський вважає взірцем національної авіакомпанії Turkish Airlines, але в цієї авіакомпанії десятки років досвіду, значна державна підтримка, понад 300 літаків та понад 300 напрямків, що дозволяє конкурувати з гігантами

Ідею про створення націоналного авіаперевізника Зеленський озвучив ще навесні 2020 року у фільмі "Рік президента". Тоді він казав, що взірцем має бути Turkish Airlines.

Що кажуть експерти з галузі

Ексміністр інфраструктури Володимир Омелян цю ідею називає "кроком на межі з безумством".

Автор фото, УНІАН

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"Це або просто голий піар, або дуже непродумана сира ідея, яка завдасть більше шкоди, ніж принесе користь".

"Досвід Європи свідчить про чіткий тренд - всі державні авіакомпанії або збанкрутували, або на межі банкрутства. Лише деякі з них тримаються на плаву, але переважно це головний біль національних урядів, а не привід для гордощів чи надходжень до бюджету", - каже Володимир Омелян.

Він зазначає, що варто сконцентрувати зусилля на підтримці існуючих українських авіакомпаній, які важко пережили пандемію. А запуск угоди про спільне небо ще більше посилює конкуренцію для них.

"Українські авіакомпанії, які присутні на ринку, відверто стурбовані. Можуть бути перекоси, дискримінація на користь національного авіаперевізника, і в підсумку ми отримаємо дорогі ціни та низьку якість послуг".

Також компанії, для якої запланували придбати або взяти в лізинг 22 літаки, буде важко вижити.

"Європейська практика свідчить, що лише авіакомпанії, які мають флот понад 100 одиниць, можуть належним чином конкурувати і зростати. Менші компанії мають сумні перспективи. Замість того, щоб допомогти існуючим авіакомпаніям, ми зараз створюємо ще одну маленьку", - пояснює він.

Омелян нагадує, що Turkish Airlines, яку вважає взірцем Зеленський, отримувала великі вливання з турецького бюджету, щоб втриматися на плаву, і Україна до таких вливань не готова.

Експерт з галузі авіації, засновник компанії "Авіаплан" Євген Трескунов, який відвідав форум, у коментарі BBC News Україна твердить, що не почув переконливих аргументів на користь національного авіаперевізника ані від українських чиновників, ані від французьких консультантів.

Він вважає, що ця ідея взагалі суперечить підписаній Україною угоді про "спільне небо" з ЄС.

"Речі несумісні юридично. Якщо Україна каже, що спільний авіаційний простір - це досягнення, то вона бере на себе зобов'язання впроваджувати європейське законодавство, яке передбачає рівні умови і жодна країна-учасниця САП не може створювати державні авіакомпанії, коли на ринку є учасники, бо це спотворює конкуренцію, а по-друге, це суперечить настановам Єврокомісії щодо держдопомоги".

Він зазначає, що держава планує виділяти гроші на національного перевізника, але досі не допомогла українським авіакомпаніям, які постраждали минулого року, але повертали туристів, які застрягли в інших країнах. Тільки зараз обговорюється невелика сума компенсації для них у 104 млн грн (понад 3 млн євро) на всіх.

Чому це не дуже вигідно для "Антонова"

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Про "Антонов" не подумали?

Експерти також не погоджуються з урядовим підходом до авіабудівного підприємства "Антонов", адже всі літаки для національного авіаперевізника хочуть взяти у лізинг або купити в Airbus.

"Свого часу президент, анонсуючи ідею створення національного перевізника, розповідав, що це для підтримки "Антонов". Я радий за колег з Airbus, але в мене питання: для чого ми все це робимо", - нагадує Омелян.

Євгена Трескунов вважає, що для "Антонова" була б вигідною виробнича співпраця з Airbus.

Як приклад він наводить співпрацю Airbus з канадською компанією Bombardier у виробництві літаків CSeries, які зараз виробляють під назвою A220, оскільки це дозволило задіяти канадські виробничі потужності.

"Ан-148, Ан-158 ідеально доповнюють в менших сегментах пасажиромісткості - 80-110 пасажирів", - каже Трескунов про українські літаки, які могли би бути цікаві для Airbus.

На його думку, акцентувати у співпраці з європейською компанією треба було саме на підтримці авіапромисловості, а не створенні "необгрунтованого нового державного авіаперевізника". Якби Україна запропонувала вкласти 100 млн євро в проєкти цих двох літаків і залучити європейців, Airbus могла буспішно сприяти їх реалізації.

"А якщо створюємо можливість для продажу вже існуючих літаків Airbus, то єдина сфера для "Антонова" - це те, що йому можуть довірити технічне обслуговування цих літаків тут в Україні. Але "Антонов" - виробник, він має заходити на ринок і розробляти перспективні моделі", - наголошує Трескунов.

На його думку, технічне обслуговування теж цікава, але досить маленька ніша.

Аеропорти: на часі, але багато слів та мало справ?

Автор фото, УНІАН

Експерти зазначають, що потреба в будівництві та ремонті аеропортів, про яку заявив Зеленський, дійсно існує, але поки що дії влади на цьому напрямку не дуже помітні.

Володимир Омелян нагадує, що раніше президент обіцяв збудувати 16 аеропортів до кінця каденції.

"За два з половиною роки не збудовано жодного. Почалися якісь кроки по ремонту, наскільки він якісним буде, чи завершать його - це величезне запитання", - каже він.

"Ryanair оголосила про бажання літати з 12 аеропортів, а їх фактично немає. В проєкті бюджету на 2022 рік взагалі не передбачено фінансування на будівництво летовищ", - зазначає ексміністр інфраструктури.

На його думку, без державного фінансування побудувати злітно-посадкові смуги не вдасться, оскільки кожна приблизно коштує 100 млн - жодна приватна компанія не візьме на себе такі інвестиції, які не окупляться.

Євген Трескунов каже, що підписання угоди про спільний авіапростір з ЄС цього року дало шанс на відкриття українських регіонів для світу - за умови будівництва там міжнародних аеропортів.

"Це буде новий рівень для регіонів. Але сьогодні ми можемо говорити з понад 20 аеропортів про сучасний стан тільки у 5", - каже експерт.

Він пояснює, що більшість аеропортів/аеродромів побудовані в радянські часи і не готові приймати ані літаки Airbus, ані літаки Boeing, популярні серед лоукостів.

Це важливе питання і для української військової авіації, адже деякі аеродроми/аеропорти використовуються ЗСУ.

"Вінницький аеродром - він спільного базування. Це не тільки для комерційних потреб, але й для Міноборони", - наводить він приклад.

Тому логічно було б ті гроші, які держава збирається виділити на національного перевізника, спрямувати саме на будівництво аеропортів.