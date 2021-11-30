Електронна прописка замість штампа у паспорті: як це працюватиме
- Світлана Дорош
- ВВС News Україна
Паперова прописка в Україні може піти у минуле, оскільки уряд запроваджує електронну реєстрацію громадян. Це означає, що штамп у паспорті про реєстрацію людини за певною адресою буде неактуальним.
Закон "Про надання електронних публічних послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні" - починає діяти з 1 грудня.
Спочатку тестування системи запустять на порталі "Дія", а вже за кілька тижнів послуга буде доступною і в додатку на смартфонах, пояснили ВВС News Україна в мінцифри.
Перехід на електронну "прописку" буде добровільним і має багато передумов, але експерти кажуть, що ідеться про вагомий крок у подоланні бюрократичних обмежень навколо реєстрації.
Однак чи захоче нею скористатися більшість українців і що може стати на заваді?
Найпопулярніша послуга
Реєстрація особи, за даними міністерства цифрової трансформації, одна із найпопулярніших державних послуг в Україні. Але сама процедура забюрократизована і непроста.
Як каже міністр Михайло Федоров, головна мета - зробити прописку декларативною, "відв'язати її від багатьох життєвих ситуацій, де вона не потрібна".
З електронною пропискою, незалежно від місця проживання, можна буде звертатися за призначенням та отриманням пенсій, допомоги на дитину, реєструватися як ФОП, а не збирати довідки і стояти у чергах у державні установи.
Мінцифри також каже, що з електронною реєстрацією тим, хто стоїть на обліку у військкоматі, не буде потреби звертатися туди у разі зміни місця проживання.
Як це працюватиме
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Кінець подкаст
Електронну прописку можна буде отримати, маючи застосунок "Дія". Або ж зареєструвати свій профіль на порталі "Дія" з комп'ютера. Аналогічно тому, як генерують ковід-сертифікат без смартфона.
Спочатку систему запускають на порталі, а з середини грудня - і в застосунку на смартфонах.
Фактично, ідеться про додаткову послугу, яку може отримати кожен охочий.
Але ніхто не зобов'язує до цього людину. Як і раніше, можна звертатися до центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП).
Той, хто хоче мати електронну прописку, має зайти на портал "Дія" чи застосунок на смартфоні, у списку послуг обрати зміну реєстрації проживання і заповнити декларацію. Це займе 10-15 хвилин, кажуть у мінцифри.
Прописатись у власній квартирі можна буде автоматично, оскільки після авторизації у "Дії" підтягнуться дані з інших реєстрів про нерухомість.
Якщо ж особа хоче прописатися в помешканні іншої людини, то власнику прийде сповіщення про це. Ви зможете ввести адресу - і власник квартири має підтвердити згоду електронним підписом на порталі "Дія" чи в застосунку на смартфоні.
Наприклад, це допоможе уникнути ситуації, коли власник, який здає квартиру в оренду, має особисто засвідчувати, що він згоден когось прописати, але у цей час перебуває за кордоном чи в іншому регіоні України.
Перешкоди і темпи
Міністерство цифрової трансформації сподівається, що електронна реєстрація стане звичною для всіх. Але виникає багато питань щодо того, як буде насправді.
Значна частина українців не користується смартфонами та інтернетом. І багато людей старшого віку навряд чи ходитимуть на портал "Дії".
Окрім того, багато залежатиме від швидкості наповнення електронних реєстрів в областях.
Раніше міністр Федоров казав, що є проблема відсутності взаємодії даних реєстрів територіальних громад між собою та єдиним державним демографічним реєстром. І загальна кількість реєстрів у країні становила понад сім тисяч, більшість з яких до останнього часу обмінювались даними за допомогою паперових документів.
Але зараз, як твердять розробники, більшість з них вдалось відцифрувати і налагодити взаємодію, а відтак і масштабувати електронну прописку на всю країну.
Мінцифри повідомляла, що у 2021 році пілотні проєкти з електронної реєстрації діяли у семи містах.
В більшості регіонів вони запускатимуться поступово, залежно від швидкості наповнення реєстрів територіальних громад.
Окрім того, для реєстрації потрібно, щоб житло було внесене в реєстри нерухомого майна, а це зробили далеко не всі власники, попри простійні заклики уряду і правоохоронних органів про те, що це убезпечує майно від шахрайств.
Недовіра і незахищеність
Правозахисники визнають важливість запровадження електронної реєстрації, але наголошують на тому, що влада не наважується скасувати реєстрацію взагалі.
"Ми можемо говорити про процедурний прогрес. Це ще один крок у спрощенні адміністрування послуг після того, як були створені центри надання адміністративних послуг - ЦНАПи, де в цивілізованих умовах особа може отримати всі послуги", - каже експерт центру громадянських свобод Володимир Яворський у коментарі ВВС News Україна.
"Але суть лишається тією самою, що і десятиліття тому - без реєстрації людина багато чого не може зробити", - наголошує правозахисник.
Окрім того, чимало людей з обережністю ставляться до потрапляння їхньої персональної інформації у бази даних. Нещодавно стало відомо про створення фейкових копій застосунку "Дія", в якому можна було створювати будь-які підробні документи.
Водночас міністр цифрової трансформації Михайло Федоров каже, що на сьогодні кожен третій українець живе не за місцем своєї реєстрації, а мільйон українців взагалі її не мають.
"Я думаю, ми побачимо цікаву картину - як і де насправді проживають люди в Україні", - оптимістично заявляв він про наслідки запровадження електронної прописки.