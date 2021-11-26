П'ять нестиковок в іранській версії збиття літака МАУ. Розслідування родин загиблих

1 година тому

Автор фото, GettyImages/SOPA Images Підпис до фото, Стіна пам'яті загиблих пасажирів та екіпажу рейсу МАУ PS752 у Києві. На її місці планують звести меморіал.

Пасажирів збитого літака МАУ під Тегераном могли використати як "живий щит". Саме про таке заявляють родини загиблих. Вони виявили численні нестиковки в офіційній версії розслідування та оприлюднили власний звіт про обставини авіакатастрофи.

Родини жертв рейсу PS752 об'єдналися в асоціацію й залучили до власного розслідування цивільних та військових експертів.

22 листопада в Ірані розпочався судовий процес над обвинуваченими у збитті пасажирського літака МАУ. Про це повідомило "Радіо Свобода" з посиланням на агенцію судової системи Ірану Mizan Online.

Внаслідок катастрофи загинули 176 людей: громадяни Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану, Великої Британії. Цей літак мав український екіпаж із дев'ятьох людей.

У згаданому судовому засіданні взяли участь десятеро військовослужбовців, а також родини загиблих та адвокати з обох сторін. Іранське медіа не розкриває імен підозрюваних. Але зауважує, що в суді їх зачитали вголос.

За версією Ірану, першопричиною збиття літака стала "людська помилка". Іранські військові пояснили це тим, що мобільну систему ППО, звідки стріляли по літаку, рано-вранці 8 січня пересунули на 100 метрів.

Як наслідок, система наведення збилася і сприйняла цивільний літак як крилату ракету, що прямувала з Іраку. Хоча в реальності пасажирський літак рухався зовсім за іншим маршрутом.

Іранська армія та вартові Ісламської Революції, окрема парамілітарна структура, привели свої ППО у повну бойову готовність саме в ніч проти 8 січня.

Це сталося після того, як вони обстріляли авіабази американців на території Іраку. Відповідно, ті могли завдати ударів у відповідь з допомогою крилатих ракет.

Нижче наводимо приклади нестиковок та суперечностей, на які вказують родини загиблих людей.

Вони сумніваються у незалежності та справедливості судового процесу, що стартував в Ірані.

І наполягають, що є чимало прихованих фактів, які важливо врахувати в міжнародних судових інстанціях. У майбутньому до них можуть позиватися держави, чиї громадяни загинули в катастрофі.

Нестандартна затримка

Виліт українського літака з Тегерана затримали на 57 хвилин.

Іранська влада пояснила це тим, що частину валіз довелося перед самим вильотом переоформити й відправити до багажного відсіку. У пасажирському салоні нібито залишили забагато ручного багажу.

Родини загиблих наполягають, що це сильно відрізняється від стандартної практики аеропортів і авіакомпаній. Зазвичай перенесення вантажу займає значно менше часу й не може збивати графік польотів.

Небезпечні повітряні коридори

Український літак рухався з півдня на північ. А іранська система ППО нібито визначила його як ворожу ціль, що пересувалась із заходу на схід.

Влада Ірану в своєму звіті про обставини збиття літака наполягає, що знала про ці небезпеки для літаків. І поступово проводила їхню евакуацію із західних коридорів у своєму повітряному просторі.

Але при цьому досі не зрозуміло, чому іранська влада взагалі не закрила свій повітряний простір в очікуванні американських обстрілів.

Родини загиблих зібрали всі доступні дані щодо того, що ж саме відбувалося в західній частині неба над Іраном. За їхніми даними, евакуація літаків звідти почалася лише за 20 хвилин до збиття українського авіалайнера.

Цього часу було замало, щоб усунути ризики для цивільних.

Підпис до фото, 9 січня, на наступний день після авіакатастрофи, Іран зачистив її місце бульдозерами.

Змінили маршрут іншого літака

Одночасно з авіалайнером МАУ, о 5:15 ранку за іранським часом, мав вилетіти літак турецької авіакомпанії Atlas Global. Жодних затримок із цим не сталося.

Втім, його маршрут, зокрема точку зльоту, змінили перед відправленням. Він відрізнявся від того, яким користувався цей рейс упродовж кількох місяців.

У звіті родин загиблих подається аналіз руху турецького літака. З нього випливає, що він обійшов зону контролю тієї системи ППО, з якої вистрелили по борту МАУ.

Свідчення пасажирів інших рейсів

Родини загиблих посилаються на свідчення пасажирів інших рейсів, що вилітали з аеропорту Тегерана вранці 8 січня 2020 року.

Так, нібито є свідки того, що під час майже годинної затримки українського рейсу з нього зняли окремих пасажирів.

Також автори звіту посилаються на свідчення про те, що в пасажирів МАУ перепитували, чи мають американське громадянство.

Така інформація потребує перевірки та окремого вивчення. Автори звіту переконані, що іранські слідчі цього не робили.

ППО працює інакше

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Іранська сторона досі не надала дані з "чорних скриньок" зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) "Тор-М1", з якого збили літак. Саме вони містять інформацію про перемовини військових і накази командирів.

Дві ракети по цивільній цілі запустив оператор ЗРК із Корпусу вартових ісламської революції. Він багато років керував такими комплексами, отримав бойовий досвід у Сирії.

Іранські військові твердять, що до самого збиття літака цей "Тор" перебував у режимі очікування. У повну бойову готовність його перевели якраз перед катастрофою з українським літаком.

А далі нібито ланцюг нещасливих збігів обставин та людських помилок призвів до трагедії.

Втім, родини загиблих вважають, що це пояснення не відповідає дійсності.

Вони запитують, чому цей комплекс ППО привели у повну бойову готовність лише близько шостої ранку. Адже "помсти" США чекали вже кілька годин поспіль.

До того ж літак та ракета мають зовсім різні параметри, за якими "тори" визначають військовий об'єкт.

Такий пасажирський літак довший, більший, має ширший розмах крил, летить повільніше за будь-яку крилату ракету.

Автор фото, GettyImages/NurPhoto Підпис до фото, Імпровізоване місце вшанування пам'яті загиблих, Тегеран, січень 2020 року.

Україна заявила про цинізм

У березні 2021 року Іран оприлюднив власний остаточний звіт про причини й обставини збиття українського пасажирського літака.

Українська влада вважає, що він не дає відповідей на питання про першопричини та ланцюг подій, які призвели до збиття літака.

"Це - не звіт. Це збірка маніпуляцій, мета якої не з'ясувати істину, а виправдати Ісламську Республіку Іран", - так цей документ оцінив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Канада також наполягає на тому, що іранське слідство не можна вважати легітимним та неупередженим.