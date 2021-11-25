ВВС News Україна шукає журналіста/ку для роботи в Києві

21 хвилин(и) тому

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Команда ВВС News Україна відкриває вакансію журналіста в київській редакції.

Ідеальний кандидат/ка має блискуче володіти українською мовою та добре - англійською.

Має впевнено почуватись у всіх журналістських жанрах - від оперативного та якісного написання новин до серйозної аналітики та ексклюзивних авторських матеріалів у стилістиці ВВС News Україна.

Бажаний також досвід роботи з соцмережами та відео, зокрема, готовність до телевізійних включень.

Ми очікуємо від кандидатів ініціативності, готовності пропонувати нові кути, знаходити яскраві історії, а також беззаперечно дотримуватись найвищих журналістських стандартів, зокрема, редакційних стандартів ВВС.

Робота передбачається як в офісі, так і віддалено. У залежності від епідеміологічної ситуації в Україні та виробничих потреб.

Умови роботи: 40-годинний робочий тиждень, частково позмінна робота.

Дізнатися більше про вакансію та подати резюме можна тут.‎

Охочі приєднатися до команди ВВС News Україна мають подати свою кандидатуру до 5 грудня 2021 року.‎

ВВС зв'яжеться лише з тими кандидатами, яких вирішать запросити на співбесіду.