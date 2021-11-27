"CoronaVac переноситься легше". Питання і відповіді про щеплення від ковіду

1 година тому

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Чи "садить" щеплення імунітет, у якої вакцини більше побічних ефектів? Чи потрібно щеплювати дітей, а здорових дорослих? І чи поширюють вірус вакциновані?

Понад 10 млн українців вже пройшли повний курс щеплення від Covid-19. До кінця року у МОЗ обіцяють вакцинувати ще 7 млн.

До процесу вакцинації є багато питань.

Ми поставили їх Федору Лапію, імунологу і голові національної групи експертів з імунопрофілактики. Ця група дає рекомендації МОЗ щодо щеплення.

Чи потрібне щеплення всім?

Є занепокоєння щодо вакцин, а водночас сотні людей помирають від ковіду щодня. І цих людей щеплення могло врятувати. Covid-19 вбиває.

Особливо це актуально для тих людей, які мають тяжкі супутні захворювання. Саме для них є ризик важкого ковіду.

"Я перехворію і матиму імунітет, а щеплення імунітет "садить"?

Часто такі твердження поширюють, на жаль, самі лікарі. Вони переконують людей, що вакцинація зробить їх більш чутливими.

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Це стереотип. Насправді вакцинація не знижує імунітет і не робить вас чутливими.

Зараз вчені вивчають, чому молоді і здорові люди, які не мають супутні захворювання, так важко переносять ковід.

Очевидно, є певні генетичні особливості - мати схильність до тяжкого ковіду. Чи можна сказати комусь з впевненістю, що ковід пройде легко? Ні.

Ковід - це лотерея. Когось вразить, він перенесе тяжко, а когось - ні.

Ми можемо лише сказати, що старші люди більш схильні до тяжкого перебігу, а молодші люди - менш схильні. Але тяжкий ковід буває і серед дітей.

Щеплення від ковіду безпечні для дітей?

Вакцина для дітей безпечна, перевірена та ефективна. Але діти не є пріоритетною групою для вакцинації, за винятком тих, хто має супутні захворювання. Ми закликаємо вакцинуватися пріоритетну групу - дітей з супутніми патологіями.

В Україні є достатня кількість доз Pfizer, якою щеплюють дітей, та інших вакцин, щоб вакцинувати всіх бажаючих і не забирати дози у пріоритетних груп.

Моя думка така: дітей потрібно захищати від ковіду. Бо, хоча у них рідше трапляється тяжкий перебіг Covid-19, проте на фоні ковіду іноді розвивається мультисистемний запальний синдром. Це досить тяжка хвороба.

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Ми не робимо акцент на дітях, як на групі ризику, але краще дитині зробити щеплення від Covid-19.

Коли у США дискутували, чи треба щеплювати від ковіду дітей, то одним з аргументів був такий - від правця і від дифтерії помирає набагато менше дітей, ніж від Covid-19, але ми робимо щеплення від цих хвороб дітям.

У деяких країнах проводять щеплення малюкам від 5 років. Але для цього використовують іншу вакцину Pfizer - з меншим дозуванням, ніж для дорослих та для дітей від 12 років.

В Україні збираються зареєструвати й завезти ці вакцини на початку 2022 року.

Тобто орієнтовно з січня можуть почати вакцинацію дітей від 5 років.

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Яка вакцина переноситься легше? Чи правда, що це CoronaVac?

Вакцини з інактивованим вірусом, класичною технологією виготовлення вакцин, мають менше побічних реакцій.

За моїми спостереженнями за пацієнтами, за спостереженнями моїх колег і згідно з дослідженнями, які публікуються, на вакцину CoronaVac справді менше всього нарікань.

На другому місці AstraZeneca, а далі йдуть Pfizer і Moderna. Ці вакцини можуть викликати більше побічних реакцій, ніж CoronaVac.

Але Moderna і Pfizer, як мРНК вакцини, мають вищу ефективність у порівняні з AstraZeneca та CoronaVac.

Тобто деякі вакцини мають більше побічних реакцій, але і більшу ефективність.

Найбільш несприятливою подією після вакцинацій є анафілактичний шок. Це тяжка алергічна реакція, яка виникає у перші 15 хвилин після введення вакцини. Статистика по багатьох країнах і по Україні показує, що ризик виникнення анафілактичного шоку після Pfizer вищий у порівняні з AstraZeneca. А ризик після AstraZeneca вищий, ніж після CoronaVac.

Але всі випадки анафілактичного шоку в Україні закінчилися благополучно. Всім своєчасно надали допомогу.

Ця реакція стається приблизно раз на один мільйон вакцинованих.

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Чи впливає вакцина на здатність народжувати дітей?

У світі зробили понад 8 млрд доз вакцин. Вже 40% населення вакциновано. Щеплення жінок у дітородному віці проводиться у багатьох країнах. Є дослідження, які доводять, що вакцинація не призводить до переривання вагітності, до передчасних народжень і вроджених аномалій.

А от ковід може негативно впливати на фертильні функції і у чоловіків, і у жінок. Ковід може призводити до тромбозів, а це дуже небезпечний стан для вагітних.

Водночас постковідний синдром дає втому, коли нічого не хочеться. Це негативно впливає на лібідо. Тому не вакцина, а сама хвороба може призвести до проблем з народжуваністю.

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Вакциновані й невакциновані однаково поширюють вірус?

Ні. Вакциновані виділяють вірус меншу кількість днів.

Відсоток вакцинованих, які виділяють вірус понад один тиждень, - 25%, а невакцинованих - 75%.

Тобто ти меншу кількість днів виділяєш вірус і меншу кількість людей заразиш.

Окрім того, кількість вірусу, який виділяють вакциновані, також менша.

Чи потрібно перед щепленням здавати аналіз на тромбоз?

Перед щепленням такий аналіз буде абсолютно неінформативним. Чітко доведено, що тромбоз і тромбоемболія легеневої артерії можуть стати наслідками Covid-19.

У США та у Британії провели дослідження, де оцінювали ризики виникнення тромбозу після щеплення Pfizer, AstraZeneca і порівнювали це з тими, хто перехворів на ковід і не був вакцинований. Після Covid-19 тромбози виникають у рази частіше.

Це факт.

І не факт, що тромбози після щеплення виникли через щеплення.