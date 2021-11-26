Як подружжя з Мінська дев'ять разів арештували за особисте спілкування

Аліна Ісаченко

Російська служба ВВС, Лондон

35 хвилин(и) тому

Автор фото, Kondratiev Family archive

Молоде подружжя з Мінська, що відсиділо сумарно понад двісті діб за особисте листування, несподівано відпустили після чергового адміністративного вироку 5 листопада.

Викладачка Анастасія Крупенич-Кондратьєва та IT-фахівець Сергій Кондратьєв пройшли через дев'ять судів та арештів - рекордну кількість для однієї людини з початку протестів. Після раптового звільнення подружжя залишило Білорусь.

В інтерв'ю Російській службі ВВС Сергій Кондратьєв та Анастасія Крупенич-Кондратьєва розповіли про арешт за особисте листування у телефоні, життя в одній камері з безпритульними, а також про те, чому силовики змусили їх пройти через таку кількість судів й арештів.

"Готувалась сидіти до Нового року"

"У в'язниці у мене постійно були емоційні гойдалки: сьогодні все більш-менш нормально, а завтра починаються панічні атаки, параноя, що тебе ніколи не випустять, що ти залишишся тут назавжди", - згадує своє перебування в ізоляторі на Окрестина Анастасія Крупенич-Кондратьєва .

27-річну Анастасію та її 26-річного чоловіка Сергія Кондратьєва вперше затримали 15 липня 2021 року - майже за рік після протестів, у яких вони брали участь, "але не попалися".

Незадовго до цього Анастасія попередила Сергія у повідомленні, що телефонували з [головного управління боротьби з організованою злочинністю і корупцією] ГУБОЗІК і просили прийти. Він був на роботі й не встиг відповісти на кілька дзвінків.

"Коли я вийшов з роботи, Настю вже затримали, - згадує Кондратьєв. - Пізніше мені повідомили, що проти неї висунули звинувачення терміном від п'яти до семи років, а я "поїду за адміністративкою". Все це супроводжувалося лайкою, матюками, образами".

"Працівники ГУБОЗ казали мені: чого тобі не вистачає, дістали нас ці айтівці, завжди вам все не подобається, валіть у свою Польщу", - додає Сергій.

Автор фото, Kondratiev Family archive Підпис до фото, Анастасія Крупенич-Кондратьєва працювала педагогом в одній з мінських гімназій

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

За словами Анастасії Крупенич-Кондратьєвої, спочатку її звинуватили у тому, що вона написала коментар у чат-боті "Чорної книги Білорусі". Це телеграм-канал, куди потрапляють особисті дані працівників органів, і влада визнала його екстремістським.

Але посадили подружжя за зовсім іншою статтею - слідство зацікавило їхнє особисте листування.

"Вони оглянули нашу квартиру, забрали телефон Насті, почали дивитись наші повідомлення", - згадує Сергій Кондратьєв.

Зрештою Сергій та Анастасія отримали свої перші 15 діб за статтею "Поширення інформації, що містить заклики до екстремістської діяльності".

За версією слідства, подружжя надсилало одне одному новини з заборонених у Білорусі телеграм-каналів і так порушувало закон.

"Ми надсилали репости одне одному з різних телеграм-каналів, - згадує Сергій Кондратьєв. - Я надіслав новину, що електричка в Молодечно спалахнула".

"А я про те, що викладача звільнили з університету, - веде далі Анастасія. - Щоразу новий протокол за нові репости".

Після 15 діб на Окрестина подружжя не відпустили, а повідомили про нову адміністративну справу проти них. Згодом ситуація повторилася, потім ще раз.

Спочатку вони відсиділи 41 добу поспіль. 25 серпня їх відпустили, Анастасію - з ізолятора у Барановичах у Брестській області, Сергія - з ізолятора тимчасового тримання на Окрестина.

Коли вони поверталися додому, їх зустріли міліціонери і просили наступного ранку з'явитися до РУВС - "підписати документи". Там на них чекали нові протоколи, за якими кожному знову дали по 15 діб.

Серед їхніх правопорушень: Анастасія відправила Сергію репост з телеграм-каналу "Білорусь головного мозку" (теж визнаний екстремістським у країні) новини про те, що у структурі МВС відбулися скорочення.

Автор фото, Photo by Sergei GAPON / AFP Підпис до фото, Подружжя відбувало термін в ізоляторі на Окрестина, що відомий своїм жорстким поводження з учасниками акцій протесту 2020 року

Анастасія і Сергій пройшли через дев'ять судів - і щоразу за особисте листування. Загалом суд дав їм 126 та 127 діб арешту для двох членів сім'ї.

"Після третьої "доби" нові суди увійшли в норму, я займалася побутом на Окрестина і готувалася сидіти до Нового року", - згадує Анастасія.

Історія подружжя привернула увагу незалежних ЗМІ й правозахисників: невдовзі Анастасію і Сергія визнали політв'язнями, а про їхню справу почали розповідати після кожного нового адміністративного терміну.

До цього рекордсменом із судових розглядів (їх було вісім) став студент Білоруського державного університету інформатики та радіоелектроніки Ян Солонович.

Щоправда, замість встановлених 117 діб арешту за участь у протестах, він відсидів трохи більше 80-ти, потім його теж несподівано відпустили, і він виїхав з Білорусі.

Погляд через "годівницю"

"Наші камери були розташовані так, що під час перевірки ми могли дивитися одне на одного через маленьке віконце - годівницю", - згадує Сергій Кондратьєв.

"Вранці треба було назвати своє ім'я й по батькові, - додає Анастасія. - Коли чуєш голоси одне одного, стає легше - це означає, що все гаразд".

Анастасію і Сергія посадили у "політичні" чи "контрольні" камери - саме так, за словами подружжя, їх зараз називають.

"У двомісній камері максимально було по 15 людей і стабільно підкидали кілька безхатченків з вошами, - згадує Анастасія Крупенич-Кондратьєва. - Піднімали за ніч двічі: назвати прізвище, ім'я та по батькові. Спали без матраців, на підлозі, з увімкненим світлом. Нам не передавали ні передач, ні книг, не було нічого. Митися не водили, на прогулянку виводили двічі влітку, коли було 36 градусів".

"Найперше ми обнялися"

5 листопада у подружжя відбувся черговий суд. Вирок - 15 діб, і знову - за особисте листування (щоразу йшлося про повідомлення, надіслані одне одному ще до першого затримання).

"Після суду я, як завжди, зайшов до себе у камеру, - згадує Сергій Кондратьєв. - Хвилин за 40 у двері постукали і сказали: "З речами на вихід". Я вийшов, побачив Настю, нам віддали особисті речі й виставили за паркан".

"Найперше ми обнялися, у найближчому кафе попросили викликати таксі, - продовжує Сергій. - Виглядали не дуже: волохаті, одяг самі розумієте, який".

Автор фото, Piotr Lapinski/NurPhoto Підпис до фото, У Польщі Анастасія і Сергій планують допомагати білорусам, що опинилися у складній ситуації

"Люди ходять, життя йде, а ти просто випав із цього на три з половиною місяці", - згадує перші хвилини на волі Анастасія.

Подружжя вважає, що численними судами влада чинила на них моральний тиск - хотіла помститися за "Чорну Книгу", де Анастасія, за її словами, залишила лише один коментар. А дострокове звільнення пояснюють інформаційним галасом навколо їхньої історії.

"Нас взяли на такий гачок: п'ятнашка висить, будь-якої миті могли викликати і попросити досидіти", - каже Сергій.

Від'їзд "до друзів"

За три доби після звільнення Анастасія й Сергій втекли з Білорусі: спочатку в Україну через сухопутний кордон ("Сказали, що їдемо до друзів, і нас без питань пропустили"), а звідти до Польщі.

"Ми хотіли європейську вільну Білорусь, але зараз цього, на жаль, немає, ситуація гіршає з кожним днем", - каже Сергій.

Подружжя каже, що у найближчих планах - легалізуватися, вивчити польську мову та допомагати білоруській діаспорі за кордоном.

"Будемо підтримувати людей, що опинилися у такій ситуації, як ми. Коли ми сюди приїхали, нам теж допомогли, і ми зобов'язані допомагати іншим", - каже Анастасія Крупенич-Кондратьєва.