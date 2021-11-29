Чому альбатроси стали частіше розлучатися? Їх вважають дуже вірними

Маніш Панді

Репортер Newsbeat

22 хвилин(и) тому

Автор фото, Francesco Ventura

Коли стосунки закінчуються, це зазвичай пов'язано з тим, що між партнерами зникла іскра або вони менше часу проводять разом.

Але чи можна розлучитися через зміни клімату?

Так, стверджують вчені. Альбатроси - одні з найвідданіших птахів у світі - стали частіше "розлучатися" саме з цієї причини.

До таких висновків дійшли науковці, які спостерігали за поведінкою 15 500 пар альбатросів, що гніздяться на Фолклендських островах останні 15 років.

Результати нового дослідження опублікували у науковому журналі Лондонського Королівського товариства.

Насправді розлучення у альбатросів - це у людському розумінні звичайна зрада. Коли хтось із пари зав'язує стосунки з іншою особою.

Як і люди, альбатроси проходять через фазу дорослішання, намагаючись (іноді безрезультатно) знайти найкращий спосіб створити родину.

Але коли вони знаходять пару, то ці стосунки тривають все життя.

Лише 1% альбатросів розлучаються після вибору супутника життя - це значно рідше, ніж у людей.

"Їм властиві моногамія й довгострокові зв'язки", - каже Франческо Вентура, дослідник з Лісабонського університету та співавтор дослідження.

Але за роки, коли вода у світовому океані стала значно теплішою, показник розлучень серед альбатросів піднявся до 8%.

У всьому винна екологія

"Розставання з причин довкілля може бути неврахованим наслідком змін клімату", йдеться в дослідженні.

Зазвичай альбатроси розлучаються, якщо пара має проблеми з народженням потомства, тому наступного сезону розмноження вони знаходять нових партнерів.

Але результати дослідження виявили, що пари розходяться, навіть якщо народили пташенят.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Для морських птахів тепла вода означає меншу кількість риби

Тому є дві причини, вважає Франческо. Перша пов'язана із тривалими розставаннями.

Для морських птахів тепліша вода означає меншу кількість риби, тому самці змушені проводити більше часу в океані у пошуках їжі.

Але якщо вони не повернуться до сезону розмноження, їхні партнерки можуть знайти їм заміну.

Крім того, через кліматичні проблеми у птахів підвищуються гормони стресу.

"Тож після складного сезону розмноження та через брак їжі самки, що перебувають у стресовому стані, можуть розірвати зв'язок зі своїм попереднім партнером", - пояснили вчені.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Зазвичай альбатроси "одружуються" раз і назавжди

Дослідження було зумовлено тим, що багато видів альбатросів опинилися в біді.

Дані за 2017 рік свідчать, що кількість пар, що гніздяться, скоротилися вдвічі у порівнянні з періодом 1980-х років.

Франческо каже, що популяції на Фолклендських островах нічого не загрожує, але в інших районах, де популяція альбатросів обмежена, це викликає занепокоєння.

"Температура підвищується і підвищуватиметься далі, а це може призвести до додаткових проблем", - каже він.