Чому альбатроси стали частіше розлучатися? Їх вважають дуже вірними
- Маніш Панді
- Репортер Newsbeat
Коли стосунки закінчуються, це зазвичай пов'язано з тим, що між партнерами зникла іскра або вони менше часу проводять разом.
Але чи можна розлучитися через зміни клімату?
Так, стверджують вчені. Альбатроси - одні з найвідданіших птахів у світі - стали частіше "розлучатися" саме з цієї причини.
До таких висновків дійшли науковці, які спостерігали за поведінкою 15 500 пар альбатросів, що гніздяться на Фолклендських островах останні 15 років.
Результати нового дослідження опублікували у науковому журналі Лондонського Королівського товариства.
Насправді розлучення у альбатросів - це у людському розумінні звичайна зрада. Коли хтось із пари зав'язує стосунки з іншою особою.
Як і люди, альбатроси проходять через фазу дорослішання, намагаючись (іноді безрезультатно) знайти найкращий спосіб створити родину.
Але коли вони знаходять пару, то ці стосунки тривають все життя.
Лише 1% альбатросів розлучаються після вибору супутника життя - це значно рідше, ніж у людей.
"Їм властиві моногамія й довгострокові зв'язки", - каже Франческо Вентура, дослідник з Лісабонського університету та співавтор дослідження.
Але за роки, коли вода у світовому океані стала значно теплішою, показник розлучень серед альбатросів піднявся до 8%.
У всьому винна екологія
"Розставання з причин довкілля може бути неврахованим наслідком змін клімату", йдеться в дослідженні.
Зазвичай альбатроси розлучаються, якщо пара має проблеми з народженням потомства, тому наступного сезону розмноження вони знаходять нових партнерів.
Але результати дослідження виявили, що пари розходяться, навіть якщо народили пташенят.
Тому є дві причини, вважає Франческо. Перша пов'язана із тривалими розставаннями.
Для морських птахів тепліша вода означає меншу кількість риби, тому самці змушені проводити більше часу в океані у пошуках їжі.
Але якщо вони не повернуться до сезону розмноження, їхні партнерки можуть знайти їм заміну.
Крім того, через кліматичні проблеми у птахів підвищуються гормони стресу.
"Тож після складного сезону розмноження та через брак їжі самки, що перебувають у стресовому стані, можуть розірвати зв'язок зі своїм попереднім партнером", - пояснили вчені.
Дослідження було зумовлено тим, що багато видів альбатросів опинилися в біді.
Дані за 2017 рік свідчать, що кількість пар, що гніздяться, скоротилися вдвічі у порівнянні з періодом 1980-х років.
Франческо каже, що популяції на Фолклендських островах нічого не загрожує, але в інших районах, де популяція альбатросів обмежена, це викликає занепокоєння.
"Температура підвищується і підвищуватиметься далі, а це може призвести до додаткових проблем", - каже він.