"Цей варіант здивував нас". Чим небезпечний новий штам коронавірусу

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ілюстративний малюнок коронавірусу

Вчені по всьому світу, ВООЗ та уряди різних країн стурбовані появою нового штаму коронавірусу. Донедавна випадки зараження ним були тільки в одній провінції ПАР, але в останню добу ще по одному хворому виявили в Гонконгу та Ізраїлі.

Фахівці побоюються швидкого розповсюдження нового штаму світом і встановлюють його особливості.

Наразі зафіксовано 77 випадків захворювання на новий варіант коронавірусу в південноафриканській провінції Гаутенг і чотири - у Ботсвані. Випадок у Гонконгу безпосередньо пов'язують із прильотом інфікованого з ПАР. Про можливі причини захворювання в Ізраїлі поки що не повідомляють.

За словами вчених, кількість мутацій нового штаму жахає. Жоден із попередніх варіантів коронавірусу не мутував так інтенсивно.

Найголовніше питання зараз - наскільки швидко цей штам може поширюватись світом.

Що відомо про новий штам?

За словами вчених, він дуже відрізняється від усіх попередніх.

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"Цей варіант здивував нас. Він зробив великий еволюційний стрибок і пройшов близько 50 мутацій", - сказав на брифінгу для журналістів професор Туліо де Олівейра, голова південноафриканського Центру епідеміологічного реагування та інновацій.

Близько 30 з 50 мутацій торкнулися так званого спайк-протеїну - шипів на оболонці вірусу. За допомогою цих шипів вірус проникає в клітини людини.

Це найтривожніша особливість нового штаму, кажуть вчені, оскільки більшість вакцин працює якраз на нейтралізацію цих шипів.

Інша частина вірусу, яка вступає в контакт із організмом після того, як спайк-протеїн проклав йому дорогу в клітину, мутувала у новому варіанті 10 разів. Для порівняння - у Дельта-штамі цей сегмент вірусу здійснив лише дві мутації.

На думку вчених, рівень мутацій міг бути спровокований в організмі одного пацієнта з ослабленим імунітетом, який не зміг подолати вірус.

Чим може бути небезпечним B.1.1.529?

Хоча інтенсивна мутація не обов'язково є небезпечною для людини, кажуть фахівці, в цьому випадку важливо розуміти, що зараз ми маємо справу з вірусом, який радикально відрізняється від того, що з'явився в Ухані і призвів до пандемії.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Через появу нового штаму, деякі країни, зокрема, Британія. припинили авіасполучення з Південною Африкою та її сусідами

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Це означає, що всі створені натепер вакцини можуть виявитися неефективними проти B.1.1.529.

Зокрема, деякі мутації призводять до того, що антитіла в організмі людини не можуть легко розпізнавати вірус.

А мутація, відома як N501Y, робить вірус заразнішим, і з кожним новим подібним перетворенням збільшуються масштаби поширення інфекції.

Саме цього - ширших можливостей вірусу до поширення - і побоюються зараз вчені. Крім того, новий штам, навчився обманювати деякі частини імунної системи людини, які ще нещодавно досить легко його виявляли.

Поки що неясно, яким буде вплив нового варіанту коронавірусу в країнах з високим відсотком вакцинації.

Незрозуміло також, наскільки він небезпечніший за штам "Дельта" в тому, що стосується перебігу хвороби.

Поки йдуть лабораторні дослідження, ВООЗ закликає країни посилити заходи епідеміологічної безпеки та регулярно надавати статистику про поширення нового штаму.