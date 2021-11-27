"Ердоган нам цього б не пробачив". Повна версія Зеленського про "Вагнергейт"

Святослав Хоменко

ВВС, Київ

55 хвилин(и) тому

Автор фото, President of Ukraine Підпис до фото, Володимир Зеленський каже, що не узгоджував операцію із затримання "вагнерівців". Ці слова суперечать висновкам розслідувальної групи Bellingcat

Після тижневого мовчання Володимир Зеленський у п'ятницю дав розлогий коментар щодо своєї ролі у зірваній операції українських спецслужб із затримання бійців російської приватної військової компанії "Вагнер", яку описала у своєму звіті дослідницька група Bellingcat.

Із плутаних та емоційних пояснень президента України випливає, що українську розвідку кілька років очолювала некомпетентна і корумпована людина, а сам президент України не давав згоди на операцію із затримання трьох десятків "вагнерівців".

Зеленський заявив, що колишній керівник військової розвідки Василь Бурба, який розробив операцію, - "авантюрист і аферист", що намагався зіпсувати відносини України з Туреччиною і США на догоду колишньому президенту країни Петру Порошенку.

Увечері в п'ятницю Василь Бурба відреагував на ці слова: він стверджує, що план операції обговорювався з президентом посекундно та обіцяє подати на Зеленського до суду.

У групі Bellingcat сказали, що їм соромно через пояснення Володимира Зеленського, які пролунали на пресмарафоні.

Зеленський і "Вагнергейт"

"Вагнергейт" - скандал навколо зірваної операції українських спецслужб, які планували влітку 2020 року посадити у Києві літак, що прямував з Мінська до Стамбула, задля арешту трьох десятків бійців російської приватної військової компанії, що були на борту.

Це - наразі одна з найбільш обговорюваних тем в українському політичному середовищі.

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Операції, про яку протягом останнього року фрагментарно повідомляли українські ЗМІ, був присвячений розлогий звіт авторитетної групи розслідувачів Bellingcat.

Автори публікації вказали, що їм не вдалося отримати коментар щодо подій від представників влади - президента Зеленського, який нібито санкціонував відстрочку операції через очільника своєї адміністрації Андрія Єрмака.

Саме після цієї відстрочки стався зрив операції - білоруські силовики заарештували "вагнерівців", що чекали на свій літак у санаторії під Мінськом.

Саме прагнення президента викласти власну версію "Вагнергейту", а не підбиття підсумків першої половини свого президентства, багато журналістів вважали справжньою причиною, через яку Зеленський влаштував раптовий пресмарафон цієї п'ятниці.

Запитання про спецоперацію із захоплення "вагнерівців" пролунало з вуст журналістів одним з перших. Відповідь президента була досить плутаною, він раз у раз переходив то на українську, то на російську.

А трохи згодом, коли про "вагнерівців" в іншому формулюванні запитав ще один журналіст, дискусія між автором запитання та президентом перейшла на особистості, і співрозмовники скотилися до взаємних образ.

Отже, ось що розповів журналістам Володимир Зеленський.

"Поганий Бурба"

Насамперед Зеленський розлого описав журналістам особистість Василя Бурби - колишнього керівника головного управління розвідки міністерства оборони України, за якого розроблялася операція із захоплення "вагнерівців".

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Виразного пояснення, чому корумпованого, за словами президента України, керівника військової розвідки Василя Бурбу не звільнили до провалу "Вагнергейту", на пресмарафоні не пролунало

За словами самого Бурби, після відстрочки операції, що обернулася її зривом, він вимагав у президента розібратися, чи не став провал результатом "зливу" інформації про неї кимось з української влади білоруським чи російським спецслужбам.

Але натомість Бурбу звільнили з посади голови розвідки наказом президента. Він став єдиним українським розвідником, що поспілкувався з Bellingcat без збереження анонімності.

За словами Володимира Зеленського, Бурба - "дріб'язкова" людина, "авантюрист і аферист". Зеленський нагадав, що під час Майдану Бурба, тоді високопосадовець служби безпеки України, керував блокуванням транспорту активістів на під'їздах до Києва.

Документи, що свідчать про це, оприлюднили у 2014 році.

За словами Бурби, його допитали у зв'язку з цими подіями понад два десятки разів. Наразі Бурба не є підозрюваним за жодною справою, пов'язаною з розслідуванням подій Майдану.

"Він не розвідник, він СБУшник, він особисто розвідоперацій не виконував", - говорив про Бурбу Зеленський.

"Це розвідка, це ж не Бессарабка. Всім відомо, що він займався таким бізнесом: він отримував ту чи іншу інформацію і на цій інформації заробляв гроші", - продовжував президент України.

Увечері в п'ятницю Василь Бурба заявив, що подасть на Володимира Зеленського до суду за ці звинувачення.

"Коли я прийшов, я хотів його [Бурбу] звільнити, тому що розвідники не дуже добре про нього говорили", - підсумував Зеленський.

Втім, виразних пояснень, чому Зеленський звільнив Бурбу лише на п'ятнадцятому місяці свого президентства, на пресмарафоні не пролунало.

Операція "Вакцина"

Для того, щоб продемонструвати журналістам професійні та людські якості Бурби, Зеленський досить плутано розповів їм про одну з операцій, яку пропонував реалізувати головний військовий розвідник України.

"Він приніс якусь інформацію про те, що ми отримали оперативну інформацію щодо ковіду. Хто вигадав ковід, [і що] навіть є формула вакцини. Він назвав мені цю країну. Запропонував мені передати цю інформацію Російській Федерації або китайським колегам", - розповів Зеленський.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Володимир Зеленський розповів журналістам, що Бурба пропонував йому вкрасти формулу вакцини проти коронавірусу. Бурба заявив, що вперше про це чує

"Він звинуватив у тому, що хтось поширює ковід. Але ви розумієте, ми ж не ідіоти. Він запропонував це передати і публічно про це розповісти. Я не знаю, за кого він нас мав, але у цей момент стало остаточно зрозуміло, що товариш просто хоче, як кажуть розвідники, якусь торпеду пустити", - вів далі Зеленський.

Президент підсумував свої міркування тим, що звинуватив свого попередника Петра Порошенка у тому, що саме він через Бурбу хотів зіпсувати відносини України зі Сполученими Штатами Америки.

Багато журналістів, які слухали цей спіч Зеленського у приміщенні, де відбувався пресмарафон, втратили нитку сюжету президентської розповіді ще на її перших реченнях.

Можливо, Зеленський мав на увазі сюжет, описаний напередодні пресмарафону близьким до офісу президента блогером, колишнім журналістом Сергієм Лещенком.

"Ще одна спецоперація, яку пропонував Василь Бурба, - це викрадення формули вакцини від коронавірусу в західних лабораторіях. Це не жарт", - написав він у фейсбуці.

Сам Бурба у п'ятницю ввечері заявив, що "вперше чує" про таку спецоперацію. "Єдине, що мене поєднує з ковідом, це те, що я вакцинований", - заявив він.

Що ще сказав президент

Володимир Зеленський заявив, що під час його регулярних нарад з керівниками української розвідки йому жодного разу не говорили про підготовку операції із захоплення "вагнерівців".

"Про це ніхто ніколи не доповідав, ніколи про це не йшлося. Так, була інформація, що є "вагнерівці", що готуються різні речі, вони бандити, дев'ять з них - громадяни України. Загальні були речі. Але коли сідали розвідники всі, цієї інформації не було", - сказав він.

Автор фото, President of Ukraine Підпис до фото, За словами Володимира Зеленського, реалізація плану Василя Бурби призвела б до погіршення відносин України з Туреччиною.

Слова президента суперечать інформації зі звіту Bellingcat, який стверджує, що Зеленському доповіли про підготовку операції 15 червня 2020 року, більш ніж за місяць до її передбачуваного фіналу. Він принципово схвалив її 26 червня, а 1 липня конкретний план операції затвердив міністр оборони України Андрій Таран.

Проте в емоційному викладі Зеленського, який весь час переходив з української на російську і назад на українську, подальші події виглядали так.

"Приходить товариш Бурба і каже: ось така ситуація. А я кажу: я знаю, ви ж вже розповідали, що є кілька напрямків, і інші розвідники, там 20 планів якихось розробляють, але мають бути всі деталі. І розповідає, що він пропонує. Я мав лише одне запитання, і я поставив його напряму... "Турецькі авіалінії" [у літаку цієї авіакомпанії "вагнерівці" мали вилетіти з Мінська до Стамбула - Ред.] Ердоган має знати? Ні. Зрозумів", - розповів Зеленський.

Звіт Bellingcat не згадує про причетність до операції із затримання "вагнерівців" спецслужб будь-яких інших країн, крім України. Водночас російські та українські ЗМІ писали про можливу причетність до неї спецслужб США та Туреччини.

Зеленський продовжив переказувати свою розмову з Бурбою: "А коли ви пропонуєте, щоб знизився літак, і ми його приземлили в Україні, у мене запитання: а якщо бойовики захоплять цей літак, [таке] може бути? - Може, - це він [Бурба] відповідає. - А скажіть мені, будь ласка, а може бути таке, що вони заберуть цей літак, і всі люди загинуть, може? - Навіть краще, ми звинуватимо у цьому інших".

"Я сказав: я вважаю, що це не наша операція, це була моя відповідь. Вона не продумана докладно, я готовий схвалити будь-яку операцію, навіть цю, якщо докладно прорахують речі, і якщо не постраждають люди. Коли він вийшов, я сказав, що після Америки він хоче мене посварити - не лише мене, а втягнути Україну у величезний скандал з Ердоганом. Ердоган би ніколи нам цього не пробачив... Я б ніколи не в'їхав у цю стіну", - заявив Зеленський.

За словами Зеленського, коли Бурба зрозумів, що "його ідеї хлопнуті й розколоті" - тобто, з цього випливає, що розроблену ним операцію із захоплення "вагнерівців" Зеленський не санкціонує, Бурба "злив" інформацію про її проведення засобам масової інформації.

Разом з тим, Зеленський відкинув озвучені у звіті Bellingcat припущення про те, що керівник його офісу Андрій Єрмак міг віддати розвідникам розпорядження про перенесення фінального етапу операції, оскільки він не має для цього повноважень.

Автор фото, Bellingcat Підпис до фото, У звіті групи Bellingcat йдеться про те, що Зеленського протягом кількох місяців інформували про підготовку операції із затримання "вагнерівців", сам президент України стверджує, що на брифінгах з розвідкою "ніколи про це не йшлося"

"Мені соромно за цей епізод у житті розвідки України", - резюмував Зеленський.

У п'ятницю ввечері Василь Бурба заявив, що обговорював із президентом кожну деталь, кожен захід спецоперації посекундно.

Що ж до нібито своїх слів про допустимість і навіть бажаність жертв серед мирного населення у разі, якщо "вагнерівці" захоплять літак "Турецьких авіаліній", Бурба сказав: "Ми не можемо бути задоволені, якщо загинуть люди. Будь-який розвідник, хай як він ненавидить ворога, розуміє, що життя на першому місці, тому таких слів не було".

Бурба утримався від докладніших пояснень щодо зірваної операції, посилаючись на те, що, як і раніше, не може розголошувати відомості, які є державною таємницею.

Водночас він заявив, що у лютому цього року неназваний ним керівник української спецслужби передавав йому умови "угоди" від офісу президента: Бурба мав публічно спростувати факт підготовки операції з упіймання "вагнерівців", а за це отримати посаду посла в "країні, що розташована дуже далеко".

Раніше цього року українські ЗМІ з посиланням на анонімні джерела повідомляли, що Бурбі пропонували посаду посла України в Австралії.

"Це не "Квартал"

Протягом пресмарафону Зеленського двічі запитували про "Вагнергейт". І, якщо відповідаючи на перше запитання, Зеленський отримав можливість озвучити свою версію події, то відповідь на друге переросла в емоційну суперечку з журналістом, який його поставив.

Юрій Бутусов, головний редактор видання "Цензор", що протягом останнього року регулярно інформувало своїх читачів про "Вагнергейт" з посиланням на джерела у спецслужбах, напряму звинуватив Зеленського у брехні.

"Я дуже прошу, щоб ваші фантазії, які ви поширюєте на всю країну, ви хоча б раз розповіли на допиті у слідчого, тому що керівництво державою під час війни - це не "Квартал" [комік-студія "Квартал 95", у якій до обрання президентом працював Зеленський - Ред.], і вам необхідно це вивчити", - сказав Бутусов.

Володимир Зеленський заявив, що Бутусов просто образився на нього, оскільки не отримав посаду в міністерстві оборони.

Автор фото, President of Ukraine Підпис до фото, Формально приводом для пресмарафону Володимира Зеленського був символічний "екватор" його президентства. Реально, підозрювали журналісти, президент України вирішив у такій формі нарешті донести до громадськості свою позицію щодо "Вагнергейту"

Крім того, Зеленський заявив, що через публікації Бутусова змушений мати неприємні розмови з керівництвом західних держав.

Президент не вдавався в деталі, але дав зрозуміти, що мова, зокрема, йде про те, що Бутусов першим повідомив про застосування українськими військами на Донбасі турецького безпілотника "Байрактар".

"Щодо дронів. Я вам скажу - на вашій совісті смерті людей. Після цього скільки було на нас атак і скинутих бомб дронами", - звернувся Зеленський до журналіста, не пояснивши, що конкретно він має на увазі.

У розслідувальній групі Bellingcat заяви Зеленського прокоментували лаконічно.

Один з членів групи та автор доповіді на тему "Вагнергейта" Христо Грозєв у своєму твіттері навів слова Зеленського, сказані ним на пресмарафоні, і прокоментував: "Мені соромно за цю [спецоперацію]". Інший розслідувач Bellingcat Еліот Гіггінс прокоментував цю цитату словами: "Мені ніяково через цю пресконференцію".