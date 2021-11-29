Новий штам Омікрон: що ми про нього знаємо

10 хвилин(и) тому

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Штам Омікрон - новий різновид коронавірусної хвороби, який Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вже назвала таким, що "викликає занепокоєння".

Вперше його виявили в Південно-Африканській Республіці, але він вже шириться світом.

Головне питання, пов'язане з цим штамом, - чи працюватимуть щодо нього наявні вакцини від ковіду.

Що це за штам?

У світі циркулюють тисячі штамів ковіду, адже віруси постійно мутують.

Але новий варіант під назвою B.1.1.529 або Омікрон викликає в експертів особливе занепокоєння, оскільки він дуже відрізняється від початкового ковіду, для боротьби з яким були розроблені нинішні вакцини.

Він має довгий список генетичних змін - всього 50. З них 32 містяться в шипах білку на поверхні вірусних частинок. Саме цей білок на поверхні і є мішенню для вакцин.

Це небезпечно?

Поки що оцінити рівень небезпеки нового штаму важко.

"Точно незрозуміло, чи передається Омікрон швидше, ніж, до прикладу, штам Дельта. Також невідомо, чи викликає нова мутація важчий перебіг захворювання у порівнянні з іншими варіантами", - пише у фейсбуці українське міністерство охорони здоров'я.

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У науковій спільноті не схильні вважати новий штам "катастрофою".

"Це не катастрофа, і заяви деяких моїх колег, які стверджують: "Це жахливо", я вважаю сильно перебільшеними оцінками", - заявив BBC Breakfast мікробіолог Калум Семпл, який консультує уряд Великої Британії.

Він вважає, що у будь-якому випадку вакцини захистять людей від важкого перебігу хвороби, хоча не гарантують, що людина не захворіє взагалі.

Тож, навіть якщо новий штам є більш заразним, важко хворітимуть передусім невакциновані групи населення, як це було з іншими штамами, переконані фахівці.

Щоправда, Омікрон може підштовхнути країни швидше вдатися до введення обов'язкової третьої бустерної дози вакцини.

Чи працюватимуть вакцини?

Поки що немає даних, які б стверджували, що вакцини проти ковіду неефективні у випадку штаму Омікрон.

Більш детальну інформацію фахівці очікують отримати у найближчі два-три тижні.

Водночас вакцини зберігали свою ефективність під час поширення штамів Дельта, Альфа, Бета та Гамма.

До прикладу, останнім часом у Великій Британії, де повний курс вакцинації пройшли щонайменше 42 млн людей, зростає кількість нових хворих, проте кількість госпіталізацій та смертей від ковіду значно нижча ніж у попередні хвилі.

У будь-якому разі, оновлені версії вакцин вже розробляються та тестуються.

Якщо виникне потреба, вдосконалені версії з'являються на ринку набагато швидше, ніж перші вакцини після виникнення ковіду.

Де поширений Омікрон та чи є він в Україні

Після того, як минулого тижня світ заговорив про новий штам у ПАР, Омікрон почали виявляти також в інших країнах Африки: Ботсвані, Зімбабве, Намібії, Лесото, Есватіні та Мозамбіку.

У понеділок українське міністерство охорони здоров'я вже заявило про намір ввести обов'язкову самоізоляцію для українців, які провели в цих країнах понад сім днів.

Днями новий штам вийшов далеко за межі Африки. Його виявили також в Бельгії, Гонконгу, Ізраїлі, Португалії та Великій Британії.

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В Україні, станом на 29 листопада, не було штаму Омікрон, запевняє МОЗ.

"Водночас, всі зразки, які не будуть визначені як Дельта-штам будуть підлягати обов'язковому повногеномному секвенуванню", - зазначає МОЗ.

Міністерство закордонних справ вже рекомендувало громадянам України утриматись від поїздок до країн, де виявили штам Омікрон.

В українському МОЗ наголошують, що наразі, як і з раніше відомими мутаціями, ефективними профілактичними заходами проти вірусу залишаються використання захисних масок, відстеження контактів, дотримання дистанції та вакцинація.