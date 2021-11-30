Ляшко: бустерна доза буде з січня, а нова хвиля ковід - в кінці зими

Діана Куришко

BBC News Україна

1 година тому

Автор фото, unian

Україна виходить з найтяжчої хвилі ковіду у той час, коли світ чекає інформації, наскільки небезпечним може бути його новий штам - Омікрон.

Після 800-700 смертей на день українські лікарні, здається, отримали перепочинок. Але чи надовго?

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко прогнозує, що нова хвиля може прийти до України вже наприкінці січня, якщо не втрутяться нові мутації і цього не станеться ще раніше.

Проте сподівається, що смертей під час четвертої хвилі буде менше, якщо українці масово підуть вакцинуватися.

Він закликає українців не бути егоїстами і не вимагати бустерної дози вже зараз, коли перше щеплення в Україні не зробили більшості людей. При цьому обіцяє, що бустерну дозу почнуть робити з січня.

Чи треба щеплювати дітей, чому не розганяють мітинги антивакцинаторів і, коли до України може прийти Омікрон, Віктор Ляшко розповів в інтерв'ю ВВС News Україна.

Чи загрожує Україні Омікрон

ВВС: Коли до України може прийти новий штам коронавірусу Омікрон?

Віктор Ляшко: Це важко спрогнозувати. Це може відбутися як завтра, так і через місяць. Але ми робимо все можливе для того, щоб цього не відбулося. Громадяни південноафриканських країн і люди, які були там впродовж останніх 14 днів, будуть направлятися на самоізоляцію, незалежно від того, чи є у них негативний ПЛР-тест чи довідка про вакцинацію.

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ВВС: Новий штам також виявили й в багатьох європейських країнах, куди часто подорожують українці - це Франція, Чехія, Бельгія, Нідерланди, Італія. Чи плануєте якісь обмеження щодо цих подорожей?

Віктор Ляшко: Вірус мутує постійно. У цих країнах виявили лише поодинокі випадки. Ми ще не розуміємо всієї загрози, яку може нести цей штам. Якщо ми не будемо бачити більшої агресивності цього вірусу, то в принципі будуть діяти всі карантинні обмеження, які діяли і при Дельті.

ВВС: Але ж зараз ми знаємо, що Омікрон швидше розповсюджується. ВООЗ назвала цей штам таким, що викликає занепокоєння. Ви сприймаєте його як новий ризик для України?

Віктор Ляшко: ВООЗ у неділю ввечері чітко написала, що є три складових, за якими є ризик, але немає доведеної точки зору. Коли ми говоримо про те, що він передається швидше від людини до людини, то була оцінена певна фокус-група. Зокрема студенти університетів, які самі по собі контактують більше. Тому, щоб підтвердити, що він передається швидше, треба провести низку досліджень.

ВВС: Можливо, що все ще не так страшно, як сьогодні це виглядає?

Віктор Ляшко: Мені хотілося б, щоб це взагалі було не страшно і ми вакцинувалися. Щоб жодна інша мутація коронавірусу не могла оминути імунну відповідь, яка утворюється вакциною.

ВВС: У разі, якщо справдяться найгірші прогнози, є ймовірність, що Україна знову закриється?

Віктор Ляшко: Нічого не можна виключати. Я б не говорив, що можливий жорсткий карантин, як у 2020 році. Сьогодні є вакцини, і є препарати прямої дії. Ми вживаємо певні обмежувальні заходи. Деякі країни закриваються. Поки що є певна невідомість. Все невідоме досить швидко стане відомим. Після цього будуть ухвалювати рішення.

"Система не гумова"

ВВС: Всередині листопада Україна була лідером по смертності від ковіду у світі. Водночас президент Володимир Зеленський на своєму пресмарафоні називає вас "професійним і чесним міністром охорони здоров'я. Вас така оцінка не спантеличила?

Віктор Ляшко: Ви так цікаво все зв'язали. Всередині листопада в Україні був спалах. Водночас такого спалаху не було в жодній країні Європи. Ми ніколи не були в лідерах по смертності. Ми були в лідерах по абсолютній кількості летальних випадків.

ВВС: По 800 людей за день вмирало. Це високі показники.

Віктор Ляшко: Високі цифри, але була велика кількість інфікованих. А тепер подивимось на інші країни - у нас пішли на спад, як загальна кількість, так і кількість летальних випадків. В інших країнах зростає. І сьогодні вже ніхто не говорить, що Україна серед лідерів.

Питання в тому, що треба розрахунки проводити на кількість населення - ми говоримо про смертність, чи про летальність, як про кількість летальних випадків серед усіх хворих. А далі ми ще повинні дивитися і порівнювати різну статистику в різних країнах.

Автор фото, unian

ВВС: Тобто все не так погано було?

Віктор Ляшко: Ми звітуємо про кожен летальний випадок серед хворих на ковід. От людина інфікована на ковід, хоч вона померла від інфаркту, і вона попадає до нас у статистику.

ВВС: Президент чітко сказав, що ви, як очільник МОЗ, справляєтеся. З такою кількістю смертей, з ситуацією, яку ми мали в лікарнях, коли не вистачало кисню, як вважаєте, це справедлива оцінка?

Віктор Ляшко: Я хочу подякувати президенту за високу оцінку, тому що це реально підтримує і дозволяє вибудовувати перспективу.

Щодо того, як можна оцінювати певні факти й де шукати винних, то я скажу, що тут можна багато дискутувати. Я можу роз'яснити вам про кожен летальний випадок - звідки він береться, як він береться. Я маю статистику, і я розумію, що таке щоденна статистика. Вона з'являється у вівторок вранці. Тобто дані за понеділок. Це свідчить про те, що в суботу-неділю не вносили певні цифри…

ВВС: Але були високі цифри й серед тижня.

Віктор Ляшко: Були високі, але тут питання з декількох складових. Давайте дивитися на штами, які циркулювали у першій хвилі, які циркулювали в другій хвилі, і той, який циркулював цієї осені. Цієї осені циркулював штам Дельта…

ВВС: Так, це більш агресивний штам, тому більше людей було в лікарнях, вони були киснезалежні. Але ж ми знали про те, що буде Дельта?

Віктор Ляшко: Так, але покажіть мені статистику, де була така сама ситуація, яка була в цю хвилю осінньо-зимову, коли споживання кисню зростає в 5-6 разів.

Автор фото, unian

ВВС: Але ж ми могли це спрогнозувати?

Віктор Ляшко: Звичайно, всі розумні заднім числом і можуть спрогнозувати.

ВВС: Ми ціле літо говорили про те, що буде Дельта, що цей штам протікає важче…

Віктор Ляшко: Скажіть мені, будь ласка, за кількістю ліжок, яка була навесні, і за кількістю ліжок, яка була восени - за забезпеченням киснем і за кількістю спожитого кисню за цей період…

ВВС: У кисні зросли потреби у 5-7 разів.

Віктор Ляшко: І ми забезпечили ці потреби.

ВВС: Ви хочете сказати, що проблем з киснем не було?

Віктор Ляшко: Я хочу сказати, що жоден заклад не залишився без кисню.

ВВС: Але були перебої з киснем. Волонтери шукали кисень.

Віктор Ляшко: Кисень не шукали волонтери. Зросли потреби в кисні і система пройшла пік з тією кількістю пацієнтів, які одночасно перебували на ліжках - 52 тисячі. І ми пройшли цей пік з потребами більшими у 5-7 разів. Звідки взявся цей кисень? Ніхто не задумувався, чому у нас навесні були проблеми з киснем? Якби ми були не підготовленими, то повірте, ми б захлинулися ще на початку жовтня.

ВВС: Можливо було краще підготуватися? Волонтерка Леся Литвинова писала у фейсбуці, що телефон розривався з проханням знайти місце в лікарнях, знайти кисень. Лікар Іван Черненко з Роздільної розповідав, як лікарі економлять кисень. Є розповіді лікарів з Харкова, з Чернівців. Таких прикладів багато. Ми знали, що буде Дельта, ми знали, яким тяжким буде цей вірус, але ми мали величезні проблеми з киснем.

Віктор Ляшко: Які величезні проблеми?

ВВС: Я вам навела приклади.

Віктор Ляшко: Проблема з чим була?

ВВС: З місцями, з концентраторами.

Віктор Ляшко: Скажіть, будь ласка, коли влада говорила про те, що без різниці - чи ви вакцинуєтеся чи ні, ліжок в лікарнях вистачить для усіх? Що медичних працівників вистачить? І ще паралельно ми будемо госпіталізувати хворих з інфарктами, з інсультами, з опіками й з плановими операціями? Про це ви десь чули? Не чули.

Кожна система охорони здоров'я - не гумова. Не можна говорити про боротьбу з коронавірусом при надзвичайній ситуації, що хтось десь неправильно підготувався.

Тут впливали всі фактори - і готовність системи охорони здоров'я, і виробництво кисню і робота 24/7 кисневих заводів, і логістика.

А ще питання, як вакцинувалися, як дотримувалися карантинних обмежень?

Не можна зараз говорити, "чи могли краще". Та напевне кожен з нас міг би зробити щось краще. Але пройшли - добре. Треба бути тепер готовими до наступного.

Нова хвиля з січня

ВВС: Ми готові до наступної хвилі? Як готуватися так, щоб знову не була настільки висока смертність?

Віктор Ляшко: Переконувати людей щепитись. Чи хворіють вакциновані? Так. Але значно легше. Вакцинація запобігає в першу чергу тяжкому перебігу, потраплянню в реанімацію.

Якби у нас були всі вакциновані, повірте, з тим відсотком вакцинованих, які потрапляють в лікарні, наша система охорони здоров'я спокійно впоралась би.

Автор фото, Reuters

ВВС: Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький писав, що найближчі місяці потрібно використати для аналізу помилок, слабких місць, що ми повинні бути готові до ще суворіших випробувань з ковідом. Скільки у нас є часу до цих ще суворіших випробувань?

Віктор Ляшко: З коронавірусом важко щось прогнозувати, оскільки він руйнує всі прогнози. Навіть щодо цієї хвилі були очікування на середину листопада, а серйозний стрибок пішов всередині жовтня. Спалахи ковіду повторюють сезонні спалахи ГРВІ.

Тому нову хвилю можна очікувати на кінець січня-лютий-березень. Якщо ніякі інші мутації не призведуть до іншого. У якомусь цьому часовому проміжку буде значний підйом захворюваності.

ВВС: Наскільки значним він може бути?

Віктор Ляшко: На цьому тижні зробимо точний прогноз.

ВВС: Може знову бути по 400-800 смертей за день?

Віктор Ляшко: Якщо ми будемо активніше вакцинуватися, то вважаю, що не буде.

Бустерна доза буде

ВВС: ЄС анонсував зміни до ковід-сертифікатів. Їх планують скоротити від року до 9 місяців, планують ввести обов'язкову бустерну дозу. Скоріш за все вже незабаром європейці отримають цю бустерну дозу, отримують свій захист. Українців захищати третьою дозою ви збираєтесь?

Віктор Ляшко: Ми не тільки збираємось, ми повністю готові. Вакцин в Україні вистачає. Міністерство охорони здоров'я уже підписало контракти на поставки на наступний рік. Нам вистачить і для бустерної, і в разі необхідності для повного циклу ревакцинації ще двома дозами.

Але ВООЗ закликає не робити бустерні дози, а вакцинувати якомога більше населення, щоб призупинити активну циркуляцію вірусу. Мета 2021 року - вакцинувати 40% населення планети.

Ми наближаємось до того, що через 2-3 тижні в України двома дозами буде вакциновано 40% дорослого населення. Але в нас завдання - 70%.

Щоб збільшилась кількість українців, вакцинованих принаймні першої дозою. Бо це все одно захист проти тяжкого перебігу ковіду.

Щодо сертифікатів - ми відпрацювали інтеграцію нашого ковідного сертифікату з європейським. Внесення змін до їхніх документів зобов'яже і нас вести ці зміни.

ВВС: Є рекомендації Європейського центру з профілактики та контролю захворювання, що вакцинація захищає протягом 6 місяців, а далі захист знижується. Тому дається ще три місяці на цю бустерну дозу. У мого колеги є батько лікар, який вакцинувався навесні і пів року після його щеплення вже минуло. Він читає рекомендації вчених, що йому бустерна доза потрібна зараз. Що ви йому на це скажете?

Віктор Ляшко: Європейський центр контролю профілактики давав рекомендації для країн ЄС з рівнем вакцинації принаймні однією дозою в районі 80%. Він не видавав ці рекомендації, коли вакциновано однією дозою лише 40 % населення.

ВВС: Але якщо підходить термін і, якщо є вакцина, то чому…

Віктор Ляшко: Чому ЄС зараз говорить про 9 місяців, а не на 6 в сертифікаті?

ВВС: Тому що 6 місяців триває імунітет, 3 місяців додатково для бустерної дози.

Віктор Ляшко: Важливо зрозуміти одну таку річ. Чим більше людей охоплено принаймні однією дозою вакцини, тим краще для системи охорони здоров'я в частині зменшення навантаження по госпіталізації хворих на ковід.

ВВС: Варто відкрити додаткові центри вакцинації тільки для бустерної вакцинації? Ці ж вакцини є.

Віктор Ляшко: Питання в іншому. Питання, як ми розставляємо пріоритети. Бустер буде в країні.

Пріоритети зараз повинні бути розставлені для вакцинації людей, які взагалі не щепилися. Для того, щоб кількість імунізованих людей була більшою.

Автор фото, EPA

ВВС: Не можемо паралельно вакцинувати й тих, кого не щепили, і інших?

Віктор Ляшко: Це предмет знову накручування і нагнітання. Тому що при 40% населення ми турбуємось про певний персональний захист. Для нас пріоритетом є робити більше щеплень людей, які взагалі не мають щеплень.

ВВС: Але багато людей готові щепитися бустерною дозою за гроші…

Віктор Ляшко: Навіщо, якщо можна приїхати й вакцинуватися без оплати?

ВВС: Якщо буде велике навантаження на медичну систему, то це можна віддати приватному сектору. Наприклад, цю бустерну дозу, щоб захистити батьків, людей старшого віку...

Віктор Ляшко: У мене прохання: якщо ми так хочемо захистити українців, то давайте робити з вами одну річ - просити й переконувати тих, хто ще не прийшов на щеплення.

А таких у нас понад 10 млн. Бо це захист наш із вами, це захист наших рідних. Бо тоді ми зменшимо циркуляцію, захистимо наших батьків від того, що їм у певний період можуть не надати допомогу. Оце треба зрозуміти, а не займатися егоїзмом - мені по барабану, що буде відбуватися в країні, мені треба бустерну дозу.

ВВС: То коли українці можуть розраховувати на отримання бустерної дози?

Віктор Ляшко: Орієнтовно ми очікуємо, що це буде січень-лютий 2022 року. Можливо, і раніше.

ВВС: А від чого це залежить?

Віктор Ляшко: Це залежить від багатьох факторів. Якщо українці масово підуть і зроблять перше щеплення, у нас будуть першим щепленням вакциновані принаймні 60% або двома дозами 50%, я як міністр охорони здоров'я відразу ухвалю рішення і запустимо бустерне вакцинування.

"Лікарі мають скаржитись"

ВВС: Двоє лікарів, які працюють у ковідному відділенні у прикарпатській лікарні, просили передати таке - їм давно обіцяли централізовану подачу кисню. Досі цього немає. Вони працюють з важкими й небезпечними балонами. Лікарі кажуть: "Ми розуміємо, що відповідальність несе місцева влада, але, чому МОЗ не контролює такі речі?

Віктор Ляшко: Дивіться, 2,7 млрд гривень виділено за два роки на удосконалення системи киснепостачання. Це без останніх 800 млн, які проголосовані Радою і розпочався процес закупівлі кисневих станцій. І кожного разу ми звертаємося до органів місцевого самоврядування: "Дайте нам кінцеву цифру, скільки вам потрібно на кисень?" Дають. Ми це задовільняємо.

Раніше інфекційна лікарня споживала тону кисню на рік. Коли були перші хвилі, восени цієї тони вистачало на місяць. Весною - на 2 тижні. Цієї тони при Дельті не вистачає і на день.

В одну лікарню можуть поставити кріоциліндр на тонну, а в іншу 3-х чи 5-тонник. Бо кількість ліжок там більша, і простіший маршрут пацієнта, бо там лікарня профільна і простіше надавати цю медичну допомогу.

ВВС: Тобто ми забезпечуємо у першу чергу киснем великі лікарні, де багато пацієнтів?

Віктор Ляшко: Так. Але ми розуміємо, що іноді настає цей критичний період, коли додатково підключаємо інші лікарні - менш потужні, менш забезпечені, в тому числі й киснем. Але щоб кисень там був, дають балони.

Іншого виходу немає. Але ми постійно розширюємося, додатково встановлюємо кисневі станції, як в лікарні першої хвилі, так і в лікарнях резерву.

ВВС: Але є великі лікарні й першої хвилі, у яких були проблеми з киснем. Є Сарненська лікарня у Рівненській області. Там киснева станція з'явилася лише кілька тижнів тому. І у складний період, коли був пік, хворих везли дуже далеко.

Тобто є приклади по Україні, коли не забезпечені киснем навіть лікарні першої хвилі.

Віктор Ляшко: Чи я визнаю це? Визнаю. Чи виїжджаю на місце, дивлюся? Так. Чи є подання про відсторонення і доцільність перебування на посаді того чи іншого керівника? І це є. На жаль, ми живемо не в ідеальному світі. Якийсь чиновник або головний лікар також помиляються, інколи несвідомо, інколи свідомо. На це треба реагувати.

ВВС: І скількох головних лікарів за несвоєчасне обладнання киснем лікарень було звільнено?

Віктор Ляшко: Питання звільнення головних лікарів - це до органів місцевого самоврядування. Ми подання робимо.

ВВС: Ті ж самі лікарі з цього прикарпатського міста розповідають, що керівники лікарні їх попередили: "В листопаді 300% надбавок не чекайте".

Віктор Ляшко: Чому?

ВВС: Немає грошей. Передаю вам їхні слова. Чи ви можете чітко сказати, що "лікарі, які працюють з ковідними хворими, мають отримати 300% надбавок"?

Автор фото, Reuters

Віктор Ляшко: Лікарі, які працюють в ковідних лікарнях, входять до бригад і надають медичну допомогу ковідним хворим, повинні отримати 300% надбавок.

Особливо якщо вони цілий місяць пропрацювали. Були лікарні, які включалися на 3-4 дні, то там 300% на всі робочі дні не буде нараховано. З початку січня ми виплатили 13 млрд 700 млн гривень для ковідних надбавок, для того, щоб закуповувались лікарські засоби.

ВВС: Якщо лікарі чують від керівника, що не отримають надбавки, що їм робити?

Віктор Ляшко: Треба з'ясувати, чому це відбувається, і треба говорити про це. Телефонувати на гарячу лінію національної служби охорони здоров'я.

ВВС: І ви приїдете з перевіркою?

Віктор Ляшко: Ми зобов'язали національну службу здоров'я збирати звіти по виплаті надбавок щодо ковідних лікарень. Якщо будуть дурити вже службу здоров'я - то це вже кримінальна відповідальність.

Дітей щеплювати треба

ВВС: Вакцинація дітей віком від 12 років нібито дозволена. Вона відбувається, але якось не дуже активно. Ви можете сказати: "Батьки йдіть вакцинуйте дітей!" Чи не треба робити цей заклик?

Віктор Ляшко: Ми продовжуємо говорити, що наш пріоритет - це люди дорослого віку, бажано люди 60+. Оскільки найбільше кількість летальних випадків саме в цій віковій групі.

60+ це 80% від всіх летальних випадків. Ми ж не заборонили іншим вакцинуватися. І вакцина приїхала. Вона не може лежати і чекати, поки людина з групи 60+ надумає прийти. Ми опустились нижче і сказали 18+ також вакцинуйтесь…

Автор фото, Reuters

ВВС: Я маю вас перебити. Батьки будуть читати інтерв'ю, їм хочеться почути зрозумілий меседж від міністра: потрібно дітей вакцинувати чи ні?

Віктор Ляшко: Потрібно. Вакцинуйте. Чи вже ми запустили масову компанію вакцинації? Ні. Масова компанія вакцинації у нас працює для людей 18 +, оскільки це більш пріоритетна група ризику. У цій групі є пріоритетність 60+. Ці люди повинні без черги проходити і робити щеплення у будь-якому пункті. Всі хто стоїть у черзі, повинні їх пропустити, не влаштовувати ніяких скандалів.

ВВС: Коли в Україні будуть щеплювати дітей від 5 років?

Віктор Ляшко: Дозволимо, як і дітям від 12 дозволили, але питання, чи запустимо масову вакцинацію. У нас зараз ще немає зареєстрованого препарату. Тому дозволяти зарано.

Чи законні мітинги активакцинаторів?

ВВС: В українських містах відбуваються масові мітинги антивакцинаторів. Чому ці мітинги дозволені? Є постанова уряду, яка забороняє масові зібрання у червоних зонах.

Віктор Ляшко: У нас є закон про захист населення від інфекційних хвороб, в нас є постанова про карантин, ми побачимо, хто відповідальний за дотримання карантинних обмежень.

ВВС: Вони порушуються. Під вашими вікнами збираються мітинги...

Віктор Ляшко: Міністр повинен їх розганяти?

Завжди були люди, які не сприймали це. З 100% людей орієнтовно є 25%, які, щоб ми не комунікували, прийдуть і зроблять щеплення.

Є 25%, які, щоб ми не говорили, не зроблять. Є середина, яка має сумніви. Це наша з вами аудиторія, де цей сумнів треба розвіяти. Нам треба розуміти, чому виник цей сумнів і переконати людей зробити щеплення. Тому що вакцина - це єдиний дієвий спосіб профілактики інфекційних хвороб.

Автор фото, ВВС

ВВС: Такі мітинги антивакцинаторів незаконні? Якщо порушуються ці постанови, то поліція їх…

Віктор Ляшко: Є закон про захист населення від інфекційних хвороб. Є постанова про карантин, там чітко прописані зони відповідальності.

ВВС: Ви маєте на увазі, що поліція не робить свою роботу?

Віктор Ляшко: Просто органи місцевого самоврядування відповідальні…

ВВС: І органи місцевого самоврядування не роблять свою роботу?

Віктор Ляшко: Чому не роблять? Ви можете зайти на сайт нацполіції, можете прочитати кількість адміністративних протоколів, кримінальних порушень за порушення карантинних обмежень.

ВВС: Що ви думаєте про лідера антивакцинаторів Остапа Стахіва, проти якого порушили справу? У СБУ кажуть, йдеться про цілу мережу антивакцинаторів, яку фінансують з Росії. Як ви вважаєте, наших антивакцинаторів фінансують справді з Росії?

Віктор Ляшко: Чи я підтверджую той факт, що Російська Федерація фінансує антивакцинаторський рух і не тільки в Україні? Так. Це вже неодноразово доведено. Тут є спеціальні органи, які точно розберуться.