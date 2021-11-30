Омікрон: підстав для паніки поки що немає

Микола Воронін

Кореспондент з питань науки

42 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA

Немає нічого дивного у тому, що новий варіант коронавірусу, про який світ дізнався менш як тиждень тому, за минулі вихідні виявили одразу в кількох країнах - і це попри миттєве закриття кордонів та інші заходи.

Науковий підхід базується на аналізі зроблених раніше спостережень, а тому завжди не встигає за реальністю, що стрімко змінюється. Особливо коли йдеться про інфекцію, що проявляється в найкращому разі за кілька днів, а в багатьох хворих минає взагалі без симптомів.

У лютому минулого року, коли експерти ВООЗ все ще сподівалися втримати спалах нової хвороби в межах якщо не Китаю, то хоча б азійського регіону, вірус, як ми дізналися пізніше, вже давно проник до Америки і Європи.

Приблизно те саме можна спостерігати й зараз.

Лише на двох останніх рейсах, що прибули з Південної Африки до Нідерландів, виявили більш як десять інфікованих. А загалом з початку місяця з ПАР тільки до Європи прилетіли три сотні рейсів - тобто близько 100 тисяч людей.

Тому треба розуміти, що закриття кордонів і посилення інших обмежувальних заходів у всьому світі має на меті не зупинити поширення вірусу (це навряд чи можливо в принципі), а уповільнити його. Виграти час, щоб краще вивчити властивості нового варіанту і зрозуміти, наскільки він небезпечніший за своїх попередників - і чи небезпечніший взагалі.

Як одностайно заявляють експерти, поки що панікувати зарано. Сьогодні ми не можемо стверджувати навіть те, що новий варіант заразніший - не кажучи вже про важкий перебіг, рівень смертності та інші жахи, якими лякають читача таблоїди.

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Втім, щодо заразності докази поки що не на користь "обвинуваченого". Омікрон виявили після того, як вчені звернули увагу на хвилю заражень у Південній Африці. За останні три тижні кількість нових випадків там збільшилась майже у 13 разів - з 275 до 3 700 щодня.

Логічно припустити, що причиною такого сплеску стали одразу три десятки мутацій у складі білка, з якого складаються шипи вірусної "корони" - саме він допомагає вірусу проникати в наші клітини. Втім, лабораторного підтвердження ця версія поки що не має, а нова хвиля заражень має й інші можливі пояснення.

Зрештою у ПАР наразі лише близько 24% дорослого населення пройшли повний курс вакцинації, тож, як зазначає ВООЗ, не виключено, що все почалося з якогось одиничного випадку масового зараження.

Те саме стосується й інших побоювань: нібито підвищена смертоносність Омікрону, ні здатність нового штаму обходити імунний захист, наукового підтвердження поки не отримали - і навряд чи отримають у найближчі кілька тижнів.

Наразі єдине, що, за словами експертів, можна стверджувати більш-менш впевнено, - це те, що Омікрон, здається, трохи легше повторно заражає тих, хто вже переніс Covid-19.

Обережний оптимізм

Однак маємо одразу кілька підстав для оптимізму.

По-перше, ПАР має чудову систему виявлення нових патогенів і добре оснащені лабораторії (не в останню чергу через епідемію ВІЛ), тому виявити Омікрон вдалося досить швидко. Це означає, що вчасно запроваджені обмежувальні заходи майже напевно спрацюють краще, ніж це було у випадку з Альфою та Дельтою.

По-друге, навіть якщо наявні вакцини виявляться не настільки ефективними проти зараження новим варіантом (це поки що теж припущення, зараз його перевіряють у лабораторіях Pfizer/BioNTech), то імунний захист від важкої інфекції та летальних випадків залишається, як і раніше, високим. А представники Pfizer навіть пообіцяли за 100 днів надати першу партію нової версії вакцини, адаптованої до нового варіанту.

І по-третє, судячи з попередніх даних, Омікрон переноситься значно легше, ніж Дельта.

Як повідомляє Reuters з посиланням на південноафриканських лікарів, скарги пацієнтів переважно пов'язані з підвищеною втомою, головним та м'язовим болем. А от втрату смаку чи нюху ні в кого з інфікованих новим штамом поки що не зафіксували.

Але головне - в жодного з нових коронавірусних хворих не виявили різкого падіння рівня кисню в крові. А отже, немає потреби у госпіталізації: принаймні поки що пацієнтів лікують переважно вдома.

Крім того, більшість випадків заражень у ПАР наразі реєструють у пацієнтів до 40 років, які загалом переносять Covid-19 легше, ніж люди похилого віку.

При цьому лікарі наголошують, що більшість інфікованих або не були щеплені взагалі, або встигли отримати лише одну дозу вакцини.