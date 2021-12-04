Бісексуал, феміністка та інші супергерої коміксів, що ламають стереотипи

25 хвилин(и) тому

Автор фото, DC Comics Підпис до фото, У новому випуску коміксів Супермен закохався у журналіста на ім'я Джей Накамура

Це птах? А може літак? Ні, це супергерой, якого ви вже бачили мільйон разів. Чи ні?

Останнім часом концепція персонажів коміксів дуже змінилася - і такі великі гравці галузі, як Marvel та DC, намагаються урізноманітнити всесвіти супергероїв.

Приміром, американське видавництво DC Comics повідомило, що у новому випуску його коміксів один з найпопулярніших героїв - Супермен Джон Кент - стане бісексуальним і матиме одностатеві стосунки.

Чергова серія коміксів під назвою "Супермен: син Кал-Ела" розповідає про Джона Кента, який стає рятівником людства після свого батька - першого Супермена Кларка Кента.

Він також має романічні стосунки з журналістом на ім'я Джей Накамура.

Автори інших коміксів про супергероїв також намагаються зламати стереотипи й знайти нові ракурси для своїх персонажів.

Ось кілька прикладів.

Супергероїня-мусульманка

Автор фото, Marvel Підпис до фото, Камала Кхан - перший мусульманський персонаж у коміксах Marvel, що отримав свою серію коміксів

Камала Кхан стала першим мусульманським персонажем всесвіту Marvel.

Це - 16-річна американка пакистанського походження з Джерсі-Сіті з усіма типовими підлітковими проблемами.

Якось дівчина зрозуміла, що має надзвичайні здібності, - може змінювати форму свого тіла і ставати неймовірно пластичною. Вона бере собі ім'я Міс Марвел і вирішує піти стопами улюблених героїв - за допомогою своїх здібностей боротися зі злом.

Камала дебютувала у коміксах про Капітана Марвел у 2013 році, а у 2014 році стала першою супергероїнею-мусульманкою, що очолила свій власний комікс.

Її авторка, письменниця Дж. Віллоу Вінсон, сказала, що хоче кинути виклик уявленням про дівчину-мусульманку в США.

Автор фото, Marvel Studios Підпис до фото, Камала може змінювати форму свого тіла

Камала також з'являлася у спін-оффах, зокрема у серіалах та відеоіграх.

Її часто називають першою мусульманкою-супергероїнею Marvel, але це не так.

У 2002 році в коміксах "Люди Ікс" була Сурая Кадир - афганська дівчина, що носила нікаб. Вона вміла перетворюватися на пісок і літати у вигляді піщаної хмари.

Гендерне різноманіття

Автор фото, Marvel Studios Підпис до фото, Фрагмент постеру фільму "Вічні". Фастос - четвертий праворуч

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У новому фільмі Marvel "Вічні", що вийшов на екрани 5 листопада, з'являються десять неймовірно могутніх істот, що об'єдналися для захисту Землі.

Вони на планеті вже 35 тисяч років, і серед них - перший супергерой-гей на ім'я Фастос.

У коміксах Фастос - майстер-винахідник, що створює зброю для Вічних і допомагає людству вийти з тіні.

Фастос, мабуть, перший відкритий гомосексуальний супергерой Marvel, якого глядачі побачили на екрані, але не перший супергерой ЛГБТ у коміксах.

Приміром, бісексуалкою була Валькірія. 2017 року на великому екрані її вперше зіграла Тесса Томпсон (яка теж не приховує своєї бісексуальності).

Ще один ЛГБТ-персонаж з'явився у супергеройському бойовику 2017 року "Могутні рейнджери" (Power Rangers). Це була дівчина Тріні, яку зіграла Беккі Джі.

Герой Marvel Дедпул - пансексуал, а Бетвумен, що початково (1956 року) планувалася як подруга Бетмена, у 2006 році повернулася на сторінки коміксів вже лесбійкою.

Обмежені можливості

Автор фото, Marvel Studios Підпис до фото, У "Шибайголові" Метт Мердок втрачає зір, але в нього загострюється слух та розвиваються інші органи чуття

Тема людей з обмеженими можливостями присутня у коміксах упродовж багатьох років - від сліпого Доктора Міднайта 1940-50-х років до професора X, що пересувається у візку та є моральним компасом для "Людей Ікс".

У "Шибайголові Marvel", за яким зняли голлівудський фільм 2003 року з Беном Аффлеком у головній ролі та серіал Netflix 2015 року, Метт Мердок був засліплений радіоактивною речовиною.

Він втратив зір, але в нього загострюється слух та розвиваються інші органи чуття, тому насправді він бачить більше, ніж "зрячі" люди.

Фанати стрічки кажуть, що Шибайголова показує, як не зосереджуватись на фізичних обмеженнях, а натомість зміцнювати інші свої здібності.

Розширення прав і можливостей жінок

Автор фото, Warner Bros Підпис до фото, Галь Гадот знялася у двох фільмах про Чудо-жінку

У 2017 році вийшов комікс-блокбастер "Диво-жінка" з ізраїльською акторкою Галь Гадот у головній ролі. Стрічка отримала багато схвальних відгуків за меседж про розширення прав і можливостей жінок.

Автори зосередилися не на фізичній вроді, а зобразили сильний персонаж із широким спектром емоцій - людину, що може подбати про себе й про інших.

DC Comics запустила також серію заходів, присвячених 80-річчю Диво-жінки.

Її ввели до Зали слави персонажів коміксів. Урочиста церемонія відбулася 21 жовтня у Comic-Con у Сан-Дієго.

Однак була ще одна супергероїня - ще революційніша, - яка з'явилася лише на шість місяців раніше за Чудо-жінку, у квітні 1941 року.

Це світська левиця з Нью-Йорка на ім'я міс Ф'юрі, її також знали як Марлу Дрейк.

Вона не мала значної фізичної сили і більше покладалася на свій інтелект, щоб перехитрити ворогів.

Міс Ф'юрі також була неймовірно сучасною для свого часу: нехтувала нареченими й усиновила малюка свого заклятого ворога, ставши незаміжньою матір'ю.

Персонаж вигадала й намалювала Джун Тарпе Міллс, яка спочатку публікувалася під андрогінним ім'ям Тарпе Міллс - щоб діти не розчарувалися, дізнавшись, що автор "таких мужніх і приголомшливих персонажів був дівчиною", розповіла вона в інтерв'ю New York Post.

Темношкірий супергерой

Автор фото, Walt Disney Studios/ Marvel Studios Підпис до фото, Т'Чалла - король та захисник вигаданої африканської країни Ваканда

У 2018 році на світові екрани вийшла екранізація коміксу Marvel "Чорна пантера", де головним героєм є темношкірий супергерой.

Цей фільм став першим випуском Marvel Studios з переважно афроамериканським акторським складом.

Стрічка зібрала 1,3 млрд доларів у світовому прокаті та стала першим фільмом про супергероїв, який був номінований на "Оскар" у категорії "Найкращий фільм". Головну статуетку він не отримав, але переміг у трьох інших категоріях.

За сюжетом Т'Чалла після смерті батька повертається додому в ізольовану африканську країну Ваканду, де стає новим королем.

Автори відмовилися від загальноприйнятих західних стереотипів про Африку і показали Ваканду надрозвиненою у сенсі передових технологій країною, що не зазнала колоніального гніту.

На підході довгоочікуване продовження стрічки, але, на жаль, без виконавця головної ролі Чедвіка Боузмана, який минулого року помер від раку.

Очікують, що фільм вийде на екрани у 2022 році.