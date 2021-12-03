Вітренко: Росія зменшує поставки газу у Європу і блокує транзит вугілля з Казахстану

Ірена Таранюк

BBC News Україна, Лондон

35 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Зростання цін на енергоносії охопило весь світ, а в Україні вже кілька місяців говорять про можливу нестачу газу та відключення електроенергії в розпал опалювального сезону.

Чого чекати українським споживачам взимку, як Росія влаштувала енергетичний шантаж Європи, яке майбутнє чекає українську ГТС та Північний потік-2 - розповів ВВС News Україна у Лондоні голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

"У нас достатньо газу, щоб покрити потреби населення"

Автор фото, УНІАН

ВВС: У зв'язку з нарощуванням військ Росії довкола українських кордонів енергетична криза у Європі відійшла на другий план. Але нікуди не поділася. Чи можете ви заспокоїти українців, що палива вистачить і чим можете зарадити європейцям?

Юрій Вітренко: У нас достатньо газу в сховищах і власного видобутку для того, щоби покрити потреби побутових споживачів, населення України. Щодо промислових споживачів, тут ситуація більш ринкова і все залежатиме від того, чи буде з їхнього боку платоспроможний попит. Якщо такий попит буде, то в нас достатньо потужностей для того, щоби продавати газ зі сховищ і імпортувати додаткові обсяги.

Щодо Європи, то тут ситуація в багатьох країнах є складнішою, ніж в Україні. В багатьох країнах сховища належать "Газпрому". Він їх орендує. І влітку "Газпром" не закачував газ у ці сховища або закачував малі обсяги, і тепер ці країни сильно залежать від того, скільки газу компанія буде направляти в Європу.

Зі свого боку, щоб допомогти, ми сказали - дивіться, з одного боку, в нас є найбільше сховище в Європі, яке можна використати, щоб зберігати газ для споживання європейців. Також ми сказали, що в нас є значні потужності української ГТС, які можна використати для додаткового транзиту в Європу, і ми навіть запропонували знижку для транзиту в Європу на оці додаткові обсяги - зробити це вдвічі дешевше.

ВВС: Яка була відповідь на вашу пропозицію зменшити оплату за транзит?

Ю. В.: З боку Європейської комісії, європейських політиків відповідь була позитивна. Але це залежить від "Газпрому", від Росії, а вони не хочуть направляти в Європу додаткові обсяги газу.

Як Путін шантажує Європу

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ВВС: Корінь проблеми - позиція Росії. Газпром уже суттєво зменшив транзит українською газотранспортною системою. Яке майбутнє чекає українську ГТС - і як Ви бачите оптимальний варіант переговорів з "Газпромом"?

Ю. В.: По-перше, треба зауважити, що проблема не в тому, що в нас із "Газпромом" якісь не такі стосунки. Це геополітичне питання. Путін використовує газ як геополітичну зброю проти України - і зараз, і раніше використовував - і в цьому корінь проблеми.

Чи змінить Путін свою політику щодо України? Він її змінить тільки тоді, коли Захід продемонструє сильну системну позицію. Покаже, що Захід не піддасться на той шантаж, що зараз триває з боку Путіна в газовому питанні і не тільки.

Коли Путін побачить сильний Захід, він буде змушений прийняти ці європейські правила гри і грати за цими правилами.

ВВС: Чия більша провина в нинішній ситуації на енергетичному ринку континенту - Європи чи Путіна?

Ю. В.: Є загальні глобальні чинники, починаючи з інфляції глобальної, надруковано багато грошей на Заході і в тих же США. Крім цього, американський уряд змінив політику щодо нафтогазових компаній, зупинив деякі інфраструктурні проєкти, що негативно вплинуло на пропозицію природного газу.

Але при цьому ціни не були б настільки вищими, як зараз - рекордно високими.

І в цьому основна причина таких цін - політика Путіна, який шантажує Європу. З одного боку, зменшує обсяги газу, який Росія відправляє у Європу, вимагає без дотримання європейських правил, без правильної сертифікації, щоб дали можливість працювати "Північному потоку-2", щоб Європа укладала з Росією довгострокові контракти на постачання газу.

Усе це є елементами шантажу, і через це настільки високі ціни зараз у Європі, від чого потерпають як європейці, так і українська економіка, бо ми продовжуємо імпортувати газ з європейського ринку. І поки ми імпортуємо газ, високі ціни у Європі завдають шкоди українській економіці.

Росія блокує транзит вугілля

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Росія блокує транзит казахського вугілля, каже Юрій Вітренко

ВВС: Коли на європейському ринку газу обмаль, а в підземних сховищах не такі великі обсяги, чи можете гарантувати, що цієї зими не буде віялових вимкнень електроенергії?

Ю. В.: Давайте крок за кроком. Це не питання обсягів, а питанні ціни. Зараз ціни в 5 разів більші, ніж 1-2-3 роки тому. Ми можемо імпортувати з Європи, але за такою ціною це дуже складно робити. Щодо електрики, в Україні зазвичай не використовується газ для виробництва електроенергії…

ВВС: Але запасів вугілля теж немає.

Ю. В.: А от головна проблема в тому, що Росія блокує транзит вугілля з того ж Казахстану, і тоді це змушує електрогенеруючі компанії використовувати газ. І якщо буде масове використання газу для генерування електроенергії, це буде додаткове навантаження вже на газотранспортну систему, тобто потрібно забезпечити взимку додаткові обсяги в системі для того, щоб електрогенеруючі компанії могли споживати газ для вироблення електроенергії, і це, в принципі проблема.

Вона вирішується за рахунок грошей, але дуже великих грошей. Нам потрібно буде взимку імпортувати значну кількість газу, тому що нам не буде вистачати газу, який є в підземних сховищах, плюс власного видобутку для того, щоби покрити і потреби побутових споживачів, і звичайні потреби тієї ж промисловості, плюс потреби електрогенеруючих компаній. Це можливо, але це буде дорого.

Навіщо Україні участь у сертифікації Північного потоку-2

Автор фото, Reuters

BBC: Чого ви прагнете досягти участю в сертифікації газопроводу Північний потік-2?

Ю. В.: Найкращий сценарій - щоб німецький регулятор сказав "Газпрому", що він не відповідає європейським правилам, що він має докорінно змінити спосіб, у який продає газ на європейські ринки. Що замість зловживати своїм панівним становищем на ринку й обмежувати обсяги газу через українську ГТС, він має надати без жодних переваг доступ на європейські ринки всім трубопроводам, які поєднують Росію з ринками Європи.

Зокрема і тим, що проходить через українську територію. Північний потік-2, Північний потік-1, Ямал-Європа - мова про всі газогони.

Вони повинні також дозволити транзит через територію Росії і України палива з Центральної Азії. Це означатиме, що європейські споживачі отримають значно більше газу, рішення, яким трубопроводом транспортувати газ, буде не політичним, а комерційним.

Самі компанії вирішуватимуть, як їм вигідніше транспортувати газ, який вони відбиратимуть, наприклад, на українсько-російському кордоні. Чи вони захочуть закачати його в українські газосховища. Це означатиме рівні умови і покаже силу ЄС, перемогу принципів над короткозорими комерційними вигодами.

ВВС: Що введення Північного потоку-2 в експлуатацію означатиме для України?

Ю. В.: Це означатиме, що транзит газу територією України повністю припиниться найпізніше 2025 року. Але навіть до цього "Газпром" зможе припинити постачання газу через українську територію, дарма що законтрактував транзитні обсяги і платитиме за принципом "качай або плати", як передбачено нинішнім контрактом.

Не лише з комерційної точки зору, це ще й безпековий ризик. І для України, і для всього регіону. Бо без фізичного потоку газу українською територією - окрім технічних викликів для України і регіону, виникає ще й загроза повномасштабної війни. Звісно, ми не хочемо війни з Росією, але, сподіваюся, Європа теж не зацікавлена в повномасштабній війні в Україні.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Будівництво "Північного потоку-2" завершилося у вересні

ВВС: Ви отримали важливу тактичну перемогу тим, що вибороли право брати участь у сертифікації Північного потоку-2. Як розгортатимуться події, на ваш погляд?

Ю. В.: Зрозуміло, що багато і бізнесменів, і політиків у Німеччині і навіть у США хочуть якоїсь домовленості з Росією і хочуть, щоби Північний потік-2 був запущений. І це є проблемою.

З іншого боку, ми створюємо тиск по всіх фронтах. Не тільки в Німеччині, а й у решті Європи, і в США, щоб люди розуміли, що їм просто так не вдасться заплющити очі на очевидну невідповідність Північного потоку-2 європейським правилам. І якраз тому, що ми ведемо роботу по всіх фронтах, ми залучаємо багато партнерів. Дуже багато людей симпатизують позиції України, розуміють ту шкоду, яку несе цей проєкт.

ВВС: Де ці люди - у ЄС, у Британії, у Вашингтоні?

Ю. В.: І в Європі, і в Британії, і в Вашингтоні. У Вашингтоні ми маємо двопалатну підтримку американського Конгресу. Проблема в тому, що Конгрес приймає закони, які зобов'язують адміністрацію накладати санкції на оператора Північного потоку-2, але адміністрація Байдена використала своє право зробити виключення для оператора і не застосувала найбільш дієві санкції.

Це сталося відразу після інавгурації президента Байдена, і будівництво відновилося практично відразу. Ми зустрічалися з членами британського парламенту. Всі вони підтримували нас.

ВВС: Але політичний вплив Британії у ЄС зараз ослаб.

Ю.В.: Після брекзиту британці мають менший вплив на Європейський Союз. Але ми говорили про те, що в них залишається значний вплив у НАТО, а це питання передовсім безпекове. Це не економічне питання, не питання якихось компенсацій. Це питання глобальної безпеки. Тому настільки важливою є роль США.

Хтось може сказати - чого Америка втручається в європейські якісь справи. Дійсно, якби тут була тільки економіка, то чого б Америці втручатися. Але тут ідеться про глобальну безпеку.

Що буде з українською ГТС

Автор фото, УНІАН

ВВС: Чи вірите ви запевненням, які пролунали від Меркель і адміністрації Байдена, що українська ГТС буде частково заповнена навіть після введення в експлуатацію Північного потоку-2? Чи вважаєте ідеальним варіантом повну відмову від його роботи? І які надії пов'язуєте з новим урядом Шольца?

Ю. В.: А не було ніяких запевнень з боку Меркель чи Байдена, що буде завантажена українська ГТС. Були декларації політичні, що вони хочуть, щоби це сталося. Але я теж багато чого хочу, але це, на жаль, не відбувається. І питання не в тому, хочуть вони цього чи ні, а чи готові вони робити те, щоб це сталося.

Для того, щоб транзит через Україну продовжувався, не можна дати можливість ПП-2 запрацювати без дотримання всіх європейських правил. А ці європейські правила передбачають, наприклад, щоб оператор був відокремлений від "Газпрому", щоб "Газпром" не контролював оператора ПП-2. Далі, до ПП-2 - до всього трубопроводу - мають отримати доступ треті сторони - компанії, які хочуть експортувати газ з території Росії, з території Центральної Азії.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Юрій Вітренко каже, що не було жодних запевнень з боку Ангели Меркель чи Джо Байдена щодо завантаження української ГТС

ВВС: Ви говорите, як бізнесмен, а не політик. Коли президент Путін на пресконференції заявляє про ненадійність української ГТС, що там ледь труби не лускають, то з українського боку не чути такого ж високого рівня заперечень і спростувань.

Ю. В.: Я, наприклад, про це завжди кажу - і на міжнародній арені. Я не на рівні Путіна, зрозуміло. Але про це казав і український прем'єр-міністр, і український президент.

Інша справа, що в нас більше проблем, на жаль, ніж у того Путіна. Для нього Північний потік-2 і вся газова сфера взагалі - це якась особиста така справа. Я не знаю його відносин власності з цими компаніями. Принаймні офіційно це компанії державні.

Ми розуміємо, як багато проблем в українського президента. Але він часто каже про Північний потік-2, на всіх міжнародних зустрічах він про це згадує.

У Вашингтоні, наприклад, я разом з президентом особисто зустрічався з Меркель. Ми мали вечерю чотири з половиною години. І з цих 4,5 години ми говорили про ПП-2, про енергетику, десь половину часу - дві години.

Ми говорили про війну, про Донбас, про Крим, і про Північний потік-2. Особисто я брав участь у цій розмові. Тому я не можу сказати, що ми про це не говоримо.

І пан Зеленський пояснював німецькій стороні, наскільки надійна українська ГТС. Але вони і так знають, що вона є надійною. Всі і так розуміють, що коли пан Путін каже, що українська система ненадійна, то це чиста геополітика.

Чи поглине Україну енергетична бідність?

Автор фото, УНІАН

ВВС: Енергетична криза заторкнула і британських споживачів. Зараз уряд фіксує граничну межу ціни для приватних споживачів, але британців готують, що від квітня платіжки виростуть. Говорять про зростання енергетичної бідності. В Україні МВФ вимагає від уряду максимально наблизити ціну газу для населення до ринкової. Нинішня ціна також фіксована лише до квітня. Чи чекає на українців енергетична бідність?

Ю. В.: Ми бачимо, що енергетична бідність є і в Британії, де і середні зарплати, і пенсії вищі, ніж в українців. Британія і Україна інтегрована в єдиний європейський енергоринок, тому ціни на наших ринках приблизно однакові. Маю на увазі ринкові ціни.

Якщо ми бідніші за британців, а ринкові ціни приблизно однакові, то ми й ще малоенергоефективні. Ми ще більше споживаємо газу на душу населення, і це величезна проблема.

У нас була зафіксована ціна на рік. Це не питання якогось ринкового регулювання. Люди не можуть жити, коли в них щомісяця змінюється ціна. Тому ми і запровадили вимогу, щоб у ринковий спосіб, але постачальники визначали ціну на рік, а не на місяць. І якби цього не сталося, то споживачі сьогодні платили б не 7-9 гривень (за кубометр), а 30-40 гривень.

1 травня наступного року спливає термін дії цієї річної ціни, і постачальники визначатимуть ціну на період до травня 2023 року.

Якою буде ця ціна, це відкрите питання. Залежить від ринку. Зараз є очікування, що з квітня ціни будуть знижуватися, і якщо подивитися на форвардні ціни, то вони наступного літа набагато нижчі, ніж цієї зими.

А форвардні ціни на наступну зиму, як очікує ринок, теж суттєво менші, ніж цього року. Якщо ці очікування справдяться, тоді і ціни будуть набагато меншими.