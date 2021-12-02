Секс і місто: 5 деталей нового сезону

Стівен Макінтош

Кореспондент з питань шоубізнесу

39 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Сара Джессіка Паркер, Синтія Ніксон і Крістін Девіс повертаються у новому серіалі

Якщо 2021-му і є за що дякувати, це, вочевидь, повернення одного з найулюбленіших серіалів в історії телебачення.

До прем'єри спін-оффу залишилося ще кілька тижнів, але дещо ми вже встигли розгледіти у трейлері 10-серійного серіалу, який вийде під назвою "І просто так" (And Just Like That).

Перше враження від тизеру - не розчаровує. Цього року мережа HBO Max зробила успішний перезапуск "Друзів", а тому ми налаштовані оптимістично й з приводу відродження "Сексу і міста".

Протягом останнього року чимало ньюйорківців, прогулюючись Мангеттеном, мали нагоду підгледіти зйомки "І просто так". Вони ділилися знімками в Instagram акаунті DeuxMoi, куди викладають фото випадково побачених селебретіз, і створювали напружене очікування.

Автор фото, HBO Max Підпис до фото, Синтія Ніксон (ліворуч) знову зіграє Міранду

Ми знову побачимо Синтію Ніксон у ролі Міранди Гоббс, Крістін Девіс у ролі Шарлотти Йорк і Сару Джессіку Паркер у ролі Керрі Бредшоу, журналістки, яка веде гламурний спосіб життя на Мангеттені і раз на тиждень пише колонку про стосунки і секс. Кар'єра буває й такою.

Події нового серіалу відбуваються через 20 років після першого сезону й розповідають про новий розділ у житті героїнь. Їм тепер 50 років і вони знов досліджують життя й насолоджуються дружбою.

Прем'єра "І просто так" відбудеться цього місяця - через 17 років після фіналу серіалу "Секс і місто" й через 13 років після виходу повнометражного фільму "Секс у великому місті" 2008 року. (2010 року також вийшов його сиквел "Секс у великому місті 2", але про нього ні слова.)

Творці спін-оффу не видають багато подробиць, але ось п'ять речей, які ми помітили у трейлері.

1. Їх тепер троє, а не четверо

Автор фото, HBO MAX Підпис до фото, Шарлотта тримає сукню Oscar de la Renta, знак, що серіал не втратив свого шику

Реклама у цю пору року вміє вибивати у глядача сльозу. Однак у перші 12 секунд трейлеру ми ридаємо не від розчулення, а від суму, коли чуємо слова адміністратора "Вечірка на трьох, Керрі?"

Так, їх тепер троє, а не четверо. "Саманта" Кім Кеттролл відмовилася від участі у серіалі через тривалу ворожнечу з Сарою Джесікою Паркер.

Справедливості заради, дух Саманти відчутно у серіалі. А як інакше? Чи могли творці шоу просто проігнорувати той факт, що легендарна четвірка втратила одну зі своїх компаньйонок.

Це як возз'єднання Spice Girls. Усі чудово провели час, але вас не полишає думка, що з Вікторією було б іще краще.

2. Керрі веде подкаст

Автор фото, HBO Max

Ну хто б сумнівався! Подкастам з зірками, схоже, давно вже потрібна політика "не більше одного у приміщенні", адже останнім часом вони з'являються як гриби після дощу.

І отже, Керрі тепер також у гігантських навушниках міркує про своє життя у мікрофон.

"Що довше я живу, то більше упевнена, якщо поруч з вами справжні друзі, ви зможете усе", - видає вона.

"Ми не знаємо, що буде завтра, ми всі на різних етапах життя", - веде вона далі.

Пізніше у трейлері вона обговорює секс і стосунки з гостями свого подкасту, але розказати, про що саме вони балакають, ми не можемо - BBC читають діти.

Втім, вже зрозуміло, що серіал буде не менш відвертим, ніж його перші частини, та хіба ми дивилися б його, якби було інакше?

3. Керрі, Міранда і Шарлотта все ще заміжні (здається)

Автор фото, HBO Max

Як можна зрозуміти з тизеру, всі три жінки - все ще у шлюбі зі своїми партнерами.

Приблизно половина шлюбів у США закінчуються розлученням, і отже, якщо вірити статистиці, принаймні одна з пар серіалу мала б розстатися. Гаразд, залишимо це питання команді BBC Reality Check.

Роль Гаррі, чоловіка Шарлотти, знову зіграє Еван Гендлер, а Девід Ейгенберг повертається у ролі партнера Міранди Стіва Брейді.

4. Містер Біг на місці

Автор фото, HBO Max

Втім, особливу увагу в трейлері отримує містер Біг (Кріс Нот), якого спочатку ми бачимо на велотренажері, а потім він цілує Керрі зі словами: "Пам'ятаю, як ти тримала светри в духовці".

Схоже, він натякає, що в молодості в її квартирі було обмаль місця. А може Керрі їх просто нагрівала перед тим як вдягнути? У будь-якому разі, будь ласка, не пробуйте це зробити вдома.

У трейлері мигцем з'являється Віллі Гарсон, який зіграв роль найкращого друга Керрі Стенфорда. Актор помер від раку у вересні у віці 57 років.

5. І нові обличчя

Автор фото, HBO Max Підпис до фото, Сіма (Саріта Чоудхурі) обідає з Керрі у ресторані

У спін-оффі серіалу з'являться нові акторки - Сара Рамірес, Саріта Чоудхурі, Ніколь Арі Паркер і Карен Піттман.

Деякі з нових персонажів символізують зміни, які відбулися у культурі побачень і романтичних стосунків за останні роки.

Коли 2004 року "Секс і місто" завершився, починалася доба додатків для знайомств.

Коли Керрі запитує у героїні Чоудхурі Сіми Патель, скільки програм для знайомств вона використовує, жінка відповідає: "Я просто чекаю, коли нарешті створять сайт під назвою "Ось чоловік, якого ти шукаєш".

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