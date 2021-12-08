Право жінки чи злочин. П'ять історій про аборти

Пуджа Чабрія

BBC World Service

6 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images/BBC Підпис до фото, Для багатьох жінок аборт пов'язаний з самотністю та осудом

Правовий статус аборту. Дискусії та емоції навколо цієї теми не вщухають у всьому світі.

У вересні в американському штаті Техас почав діяти закон, що забороняє переривання вагітності після шести тижнів. Приблизно тоді ж Верховний суд Мексики скасував в одному з штатів країни покарання за аборт у першому триместрі.

"Правда в тому, що доступ до абортів є і завжди був нестабільним", - каже Ану Кумар, директорка ІПАС - міжнародної некомерційної організації зі штаб-квартирою у США, що виступає за розширення доступу до безпечних й легальних абортів.

Але вона вважає, що все рухається у правильному напрямку: "З 1994 року понад 40 країн лібералізували свої закони щодо абортів".

За цим стоїть особистий досвід, який про який часто не хочуть розповідати.

Ми попросили п'ятьох жінок з різних куточків світу поділитися своїми історіями про переривання вагітності. Деякі з них відмовились називати свої імена.

"Я відразу зрозуміла, що не хочу, щоб цей чоловік був батьком моєї дитини" - Сандра, Бангкок

Сандра* відчула зміни у тілі на восьмому тижні вагітності. Зробила тест, він був позитивним.

"Я відразу зрозуміла, що не хочу, щоб цей чоловік став батьком моєї дитини, - розповіла вона ВВС. - У нас був просто секс без зобов'язань, а попереду кар'єра".

Вона знала, що в Таїланді діє група Tamtang, де можна отримати інформацію про доступ до безпечних абортів, і звернулася до них по допомогу.

"Мені вдалося знайти клініку, але напередодні процедури я почувалася дуже пригніченою", - згадує Сандра.

Донедавна легально перервати вагітність у Таїланді можна було лише у разі зґвалтування, інцесту або загрози життю матері. Сандра наважилася на аборт у 2019 році, коли ці закони ще діяли.

"У голові роїлися різні думки: сказати їм, що я стала жертвою сексуальних домагань, чи достатньо пояснень, що я не потягну дитину фінансово?" - розповідає вона.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Сандра сподівається, що колись жінки зможуть відновити повну автономію над своїм тілом

"Мені здавалося, що всі довкола мене засуджують", - згадує вона.

"Я не могла розповісти про це навіть найближчій подрузі, тому що в нашій культурі дуже багато стереотипів проти абортів. Є навіть телешоу, де розповідають, що жінка, яка зробила аборт, до кінця життя носитиме на спині дитину-примару".

"Процедура тривала 15 хвилин, потім я трохи відлежалася і в другій половині дня вже повернулася на роботу".

"Я заспокоювала себе, казала, що все буде добре, аж поки не побачила у соцмережах неприємні коментарі проти абортів. І зламалася".

Сандра сподівається, що колись жінки зможуть відновити повну автономію над своїм тілом.

"Адже тема абортів досі дуже табуйована".

"Чим більше буде відкритості, тим сильнішою ставатиме наша спільнота" - Ерін, США

Перший аборт Ерін зробила у 28 років, останній - у 36.

"Раніше я думала, що якась ненормальна - робила так багато абортів", - згадує вона.

"Але коли приєдналася до руху за право на аборт, зрозуміла, що це надзвичайно поширене явище".

"А от розмови про це - досі небажана тема, навіть у прогресивних та ліберальних групах чи у спільнотах із захисту репродуктивних прав, - пояснює вона. - Сподіваюся, що скоро це зміниться".

Ерін бореться за репродуктивні права жінок разом з американською організацією Shout Your Abortion. Вона каже, що це допомогло їй більш відкрито розповідати про свої переживання, пов'язані з перериванням вагітності.

"Для мене це стало великим зрушенням. Коли я починала, було важко навіть вимовити слово "аборт", - згадує вона. - Сьогодні для мене абсолютно нормально і легко говорити про аборт відкрито".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, "Раніше я думала, що якась ненормальна через те, що робила так багато абортів", - згадує Ерін

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Ерін виросла у релігійній громаді, де не підтримували ідею абортів.

"Мені було дуже соромно і ніяково, тому я не зверталася до рідних чи друзів по допомогу", - каже вона.

"А після першого аборту - й поготів не думала, що можу просити про підтримку".

Але вона ніколи не вагалася щодо рішення про аборт.

"Я не хотіла бути матір'ю і не хотіла виховувати дитину з жодним зі своїх партнерів", - каже вона.

"Гадаю, ідея про те, що аборт - це важке і травматичне рішення для абсолютно всіх, завдало великої шкоди руху за репродуктивні права".

Ерін сподівається, що ця стигма зникне.

"Аборт завжди був звичайним явищем, але риторика навколо нього стверджувала, що аборт - це рідкість і має бути крайнім заходом", - каже вона.

"Чим більше ми будемо відкрито говорити про аборти, тим сильнішою буде наша спільнота, і тим більше зникатиме стигма, пов'язана з цим. Так ми можемо допомогти одне одному".

"Через відчуття сорому я почувалася ізольованою" - Інду, Індія.

"Я загубила телефон, - розповідає Інду BBC. - Пішла купити новий, у магазині мене знудило. Тоді мій партнер запропонував зробити тест на вагітність".

Результат був позитивним, але жінка твердо вирішила робити аборт.

"Я тільки починала свою кар'єру художника, у партнера була така ж ситуація".

31-річна Інду звернулася до гінеколога, з яким вчилася у школі, і "досить легко" перервала вагітність за допомогою таблеток.

Жах почався пізніше.

"Через стигму, пов'язану з абортами, я приховувала свою історію, і цей сором змусив мене почуватися соціально ізольованою", - каже вона.

"Після аборту почалася сильна кровотеча і нудота. Було дуже страшно. Я ридала так, наче в мене розірвалося серце".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Для Інду наслідки аборту стали випробовуванням

Аборти в Індії, як і раніше, є об'єктом остракізму, а жіноча думка рідко стає вирішальним фактором, писав ресурс IndiaSpend у вересні 2020 року.

"Мене злило, що довелося пройти через це фізично і морально, хоча це стосувалося нас двох, - згадує Інду. - Менш ніж за рік я почала приймати антидепресанти".

Вона каже, що це вплинуло на її майбутні стосунки, і вона довго боялася займатися сексом.

Але жінка усвідомила важливість емоційної підтримки.

"Якби тоді я мала можливість говорити про аборт більш відкрито, все було б інакше".

"У нашому суспільстві аборт вважають гріхом" - Джоселін, Демократична Республіка Конго

Чотири місяці тому 31-річна Джоселін народила другу дитину. Незабаром вона дізналася, що знову вагітна.

"У мене почали набухати груди, з'явилася слабкість, зник апетит", - розповідає вона.

І вони з чоловіком зважились на аборт.

"Вирішальним фактором стало здоров'я моєї дитини. Я боялася, що аборт матиме медичні наслідки, але мені дуже допоміг чоловік. Завдяки його підтримці я подолала усі страхи".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Чотири місяці тому Джоселін народила другу дитину

У дитинстві Джоселін не чула, щоб у їхній громаді хтось робив аборти.

"Тут це вважають гріхом, таємницею за сімома печатками, - пояснює вона. - А якщо справа набуває розголосу, то таку людину зневажають".

Джоселін знадобився час, щоб переконати лікаря зробити їй аборт.

"Він не прийняв [моє рішення] і намагався допомогти порадою, але я вблагала його".

Жінка вирішила провести процедуру вдома, щоб зберегти конфіденційність.

"Мені було страшно, адже я ніколи раніше не робила цього, але я впоралася. Коли все закінчилось, стало легше", - згадує вона.

Джоселін каже, що історія з абортом зробила її більш обізнаною.

"Зараз я приймаю протизаплідні засоби, щоб знову не завагітніти. Цей досвід дав мені впевненість, що зі мною таке більше не повториться".

"Я мрію, що колись жінки стануть вільними" - Марія, Мексика

Для Марії* перша зустріч з гінекологом стала справжнім одкровенням.

Їй було 35, але вона виросла з думкою, що "аборт - це вбивство, щось мега небезпечне, розчленування живої істоти, яка вже відчувала, говорила і думала".

Але ця зустріч змінила все.

"Лікар пояснила мені процедуру так, як лікування будь-якого іншого захворювання", - каже Марія.

"Вона не розпитувала мене, не лаяла, не ставилася до мене як до безвідповідальної людини. Там я зрозуміла весь тягар стигми навколо абортів".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Марія каже, що не могла розповісти рідним про те, що зробила аборт, але її підтримав партнер

За словами Марії, доступ до безпечних абортів є проблемою в Мехіко, хоча офіційно вони дозволені. Послуги приватної клініки - дорожчі, але заради конфіденційності Марія пішла на ці витрати.

"Моя родина не знає про мій аборт. Не знаю, якою була б їхня реакція... але впевнена, що для деяких з них, починаючи з моєї матері, це було б болісно".

Вона згадує розмову про аборт зі своєю сім'єю, коли її молодша сестра завагітніла у 14 років. Марія припустила, що можна перервати вагітність.

"Це їх дуже образило, і я більше ніколи не торкалася цієї теми".

Марію підтримував партнер, він був поруч під час процедури.

"Це тривало близько 30 хвилин, а може, й менше", - каже вона.

"Було важко повірити, що так швидко владнали те, що я вважала величезною проблемою, яка вплине на все моє життя".

Зараз їй 38, і вона свідомо не хоче мати дітей.

"Розуміючи, що тягне за собою батьківство у такому складному світі, ми [мій партнер і я] вирішили відмовитися від цієї ідеї", - каже вона.

"Я мрію, щоб одного чудового дня жінки отримали повну свободу вибору у тому, що відбувається в їхньому житті, і особливо у тому, що відбувається в їхніх тілах. Сподіваюсь, що колись ця мрія стане реальністю".

*Імена змінені з метою безпеки

Додатковий репортаж Емері Макумено