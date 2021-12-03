Як дізнатися, що ваш гаджет стежить за вами

Івана Давідовіч

Кореспондентка BBC News з питань бізнесу

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Нещодавно Google видалив рекламу програм, які дозволяють шпигувати за телефоном вашого партнера

Марія розповідає, що виросла у "люблячій" католицькій родині на східному узбережжі Америки. Її батьки щотижня влаштовували великі недільні обіди. У них був щасливий шлюб, і вона хотіла такої ж поваги та близькості у своїх стосунках.

Коли вона зустріла свого чоловіка, їй було за двадцять. Дівчині здалося, що це кохання.

Але романтика швидко перетворилася на 25-річну історію аб'юзу та контролю. Усе почалося з обзивання. Потім настав повний контроль над її фінансами й переміщенням і, зрештою, над їхніми трьома синами.

Її чоловік був проти виходу Марії на роботу, де вона могла спілкуватися з іншими людьми, він також заборонив їй користуватися комп'ютером.

"Він називав мене товстою щодня, міг виштовхнути з дому, коли був у поганому настрої", - згадує жінка.

Згодом фінансові зловживання посилилися. Спочатку він забирав у неї зарплату, яку вона отримувала за прибирання, потім зареєстрував кредитну картку на її ім'я, використавши її номер соціального страхування.

Шість років тому Марія була остаточно зломлена, коли почула слова чоловіка, що він хоче її смерті. За допомогою церкви та родини вона поступово розробила план втечі.

Після втрати майна через борги вона переїхала до своєї сестри. У неї вперше з'явився ноутбук і вона могла тепер створити собі акаунт у Facebook. Вона почала зустрічатися.

Але незабаром її колишній чоловік почав цитувати повідомлення, які вона відправляла своєму другові. Він також з'являвся всюди, де б вона не була.

Вона помічала, як він їде за нею на автостраді. А одного разу жінка дуже злякалась через те, що він гнався за нею і міг витягти пістолет, і викликала поліцію.

Хоча вона не подала на нього до суду, переслідування врешті-решт припинилося й вона почала жити далі. Втім, згодом вона дізналася, що стала жертвою сталкерської програми.

Stalkerware - це комерційно доступні програми, які дозволяють шпигувати за іншою особою через її пристрій - зазвичай телефон - і без її згоди.

Така програма дозволяє бачити чужі повідомлення, локацію, фотографії, файли і навіть підслуховувати поруч із телефоном.

Автор фото, CAS Підпис до фото, У домашньому насильстві завжди залучена яка-небудь техніка, каже Єва Гальперін, засновниця Коаліції проти шпигунських програм

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Для боротьби з цією проблемою Єва Гальперін у 2019 році сформувала Коаліцію проти шпигунських програм.

Вона вирішила створити групу після того, як вивчила повідомлення кількох жертв зґвалтування, які боялися, що їхній кривдник продовжить руйнувати їхнє життя за допомогою технологій.

Коли хтось має доступ до вашого телефону, потенціал для експлуатації величезний, пояснює вона. Наприклад, жертву можуть шантажувати оприлюдненням її інтимних фотографій.

За словами Гальперін, у випадках домашнього насильства, з якими вона стикається, "завжди присутнє зловживання технологіями" і, як правило, це сталкерські програми.

"Часто вони пов'язані саме з найжорстокішими випадками, оскільки такі додатки - потужний інструмент примусового контролю", - додає експертка.

Дослідження свідчать про тривожне поширення шпигунських програм. За даними Norton Labs, кількість пристроїв, на яких виявили сталкерську програму, зросло на 63% з вересня 2020 року по травень 2021 року.

Таке різке зростання може бути пов'язане з карантинами й тим, що люди проводять вдома більше часу, припускається у звіті.

"Особисті речі людей, з якими ви живете, легко доступні, й це створює можливості для зловживань за допомогою технологій, як-от встановлення шпигунських програм на пристрої партнера", - зазначено і звіті.

Протягом останніх двох років Єва Гальперін змогла переконати низку антивірусних компаній серйозніше ставитися до цього типу шкідливого програмного забезпечення. Спочатку вони не хотіли позначати сталкерські програми як шкідливі через можливість їхнього легального використання.

У жовтні Google видалив кілька рекламних оголошень програм, які заохочували потенційних користувачів шпигувати за телефоном свого партнера.

Такі програми розраховані на батьків, які хотіли б знати, де перебувають їхні діти й з ким вони переписуються. Однак згодом їх почали використовувати й домашні аб'юзери, щоби стежити за своїми партнерами.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Влада США веде боротьбу з фірмами, які продають сталкерські програми

Сталкерські додатки навмисне розроблені так, щоби їх було важко помітити, а тому їхньою жертвою можуть стати й ті, хто непогано знається на техніці.

Так сталося із Шарлоттою (ім'я змінене), старшим аналітиком із кібербезпеки.

Незабаром після заручин вона почала розуміти, що з її телефоном відбуваються дивні речі. Акумулятор швидко розряджався, телефон раптово перезавантажувався. Це - ознаки того, що на пристрої може бути встановлена шпигунська програма.

Жінка зрозуміла, що відбувається, лише після того як виявилося, що її партнер завжди знав, де вона була.

Тоді вона пішла за порадою на зустріч із хакерами. Її партнер працював у цій галузі й дехто з людей був їй знайомий.

Вона була шокована, коли виявила, що "багато хто схвалював ідею стежити за своїм партнером".

Середовище "технарів", з яким вона стикнулася, спонукало її перейти працювати у галузь кібербезпеки.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Деякі фахівці техгалузі не бачать нічого поганого у тому, щоб стежити за своїми партнерами

Швидкий пошук в інтернеті виявляє чимало служб, які стверджують, що можуть зламати чийсь смартфон лише за номером телефону. Коштує послуга в середньому кілька сотень доларів, які можна сплатити у криптовалюті.

Однак, хоча програми з такими можливостями можуть бути доступними для правоохоронних органів, експерти з кібербезпеки вважають, що ці вебсайти, ймовірно, є шахрайством.

Натомість реальні додатки для стеження, як правило, покладаються на "соціальну інженерію". І люди цілком можуть навчитися не потрапляти на такий гачок, вважає Шарлотта.

Як це працює? Людині приходить реалістичне текстове повідомлення із пропозицією перейти за посиланням.

Або фальшивий додаток, який виглядає, як цілком безпечний.

"Не лякайтеся", якщо додаток почне надсилати багато повідомлень, коли ви намагаєтесь його видалити, пояснює Шарлотта.

"Іноді злочинці використовують тактику залякування, щоб змусити користувачів не видаляти програму. Вони використовують багато методів соціальної інженерії".

Якщо нічого не допомагає, Шарлотта рекомендує оновити телефон до заводських налаштувань, змінити всі паролі облікового запису у соціальних мережах і постійно використовувати двофакторну автентифікацію.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Експерти радять видаляти підозрілий додаток з телефону, навіть якщо він надсилає попередження

Отже, як найкраще розв'язати цю проблему?

У багатьох країнах вже діють певні закони щодо прослуховування телефонів та стеження за людьми.

Наприклад, 2020 року Франція внесла новий законопроєкт про домашнє насильство, в якому, серед іншого, посилене покарання за таємне спостереження.

Стеження за кимось без згоди людини тепер карається ув'язненням на один рік і штрафом у розмірі 45 тисяч євро.

Якщо це робить ваш партнер, штрафи потенційно ще вищі.

Що далі?

На думку Єви Гальперін, цю проблему неможливо вирішити лише законодавством.

Вона вважає, що й Google, й Apple могли б заборонити продаж цих додатків у своїх магазинах.

Важливо, додає вона, покращити й роботу кіберполіції у цьому напрямку.

Одна з найбільших проблем, яку вона бачить, полягає у тому, що коли жертви приходять до правоохоронних органів, вони по суті стикаються з газлайтингом, адже їм кажуть, що такої проблеми не існує.

Поширення кіберсталкінгу сприяло появі нового типу підтримки жертв домашнього насильства.

Приміром, такого закладу є Клініка з припинення технологічного насильства (Clinic To End Tech Abuse - CETA) у США, яка співпрацює з Корнелльським університетом.

CETA працює безпосередньо з жертвами аб'юзу, однак також проводить дослідження про зловживання новітніми технологіями.

Розанна Белліні із CETA каже, що іноді вони не радять жертвам негайно видаляти сталкерські програми з телефону без попереднього планування безпеки.

Минулий досвід показує, що аб'юзер може перейти до жорстокіших дій, якщо доступ до телефона жертви раптом переривається.

Марія вже шість років вільна від жорстокого шлюбу, але життя все ще не є ідеальним.

"У мене хороші стосунки з людиною, яка дійсно піклується про мене і підтримує мене у цей складний період", - каже вона.

Але іноді жінка починає боятися свого телефона. У неї діагностували посттравматичний стресовий розлад (ПТСР). Але вона хоче, щоб інші жертви кіберпереслідування знали, це величезна проблема й вони не далеко не самі.

"Не бійтеся. Вам допоможуть. Я зробила величезний крок у свої 56 років, а значить, і ви зможете".