Індійці керують Google, Microsoft і Twitter. Як так сталося?

Нікхіл Інамдар і Апарна Аллурі

BBC News

15 хвилин(и) тому

Автор фото, Twitter Підпис до фото, Засновник Twitter Джек Дорсі пішов з посади голови компанії, поступившись місцем Парагу Агравалу

Параг Агравал, який цього тижня очолив Twitter, поповнив лави "технарів" індійського походження, що стали топ-менеджерами у найвпливовіших компаніях Кремнієвої долини.

Сатья Наделла з Microsoft, Сундар Пічаї з Alphabet, директори IBM, Adobe, Palo Alto Networks, VMWare і Vimeo - також вихідці з Індії.

На індійську громаду припадає лише близько 1% населення США і 6% робочої сили Кремнієвої долини, однак у її керівництві найвищої ланки їх значно більше.

Як так сталося?

"Жодна інша країна у світі не "тренує" стільки людей у такій гладіаторській манері, як Індія", - каже Рамабадран Гопалакрішнан, колишній виконавчий директор індійської транснаціональної компанії Tata Sons та співавтор книги "Менеджер, зроблений в Індії".

"Від свідоцтва про народження до свідоцтва про смерть, від школи до отримання роботи, від поганої інфраструктури до дефіциту можливостей - дорослішання в Індії дає можливість індійцям стати "природженими менеджерами", - додає він, цитуючи відомого індійського корпоративного стратега К. К. Прахалада.

Іншими словами, конкуренція і хаос роблять їх адаптивними до вирішення проблем, а частий вибір на користь професійних, а не особистих амбіцій допомагає вижити в американській офісній культурі понаднормової роботи, додає він.

"Це якості топ-менеджерів у будь-якій точці світу", - каже Гопалакрішнан.

Керівники Кремнієвої долини індійського походження також належать до чотиримільйонної меншини, що є однією з найбагатших і найосвіченіших у США.

Близько мільйона з них - науковці та інженери. Понад 70% робочих віз категорії H-1B (яка дозволяє освіченим іноземним фахівцям - головним чином у сфері технологій - працювати у Сполучених Штатах) видаються індійським інженерам-програмістам, а 40% усіх інженерів іноземного походження у таких містах, як Сіетл, є вихідцями з Індії.

"Це результат різкої зміни міграційної політики США у 1960-х роках", - пишуть автори книги "Інший один відсоток: індійці в Америці".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Уродженець Індії Сатья Наделла став влітку 2021 року головою ради директорів Microsoft. До цього він сім років пропрацював генеральним директором цієї корпорації

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

На тлі руху за громадянські права у США імміграційні квоти за національним походженням замінили квоти, де перевага надавалася професійним навичкам та об'єднанню родини. Тому до США почали прибувати високоосвічені індійці - спочатку вчені, інженери та лікарі, а потім переважно програмісти.

За словами авторів, ця когорта індійських іммігрантів "не була схожа на жодну іншу з будь-якої іншої країни".

Вони пройшли "потрійний відбір" і належали не просто до вищої касти, що могла дозволити собі вступити до авторитетного американського вишу, вони формували ще меншу групу, що могла оплатити магістратуру в США, - адже багато керівників у Кремнієвій долині мають ступінь магістра.

І останній фактор - це візова система, яка ще більше звузила коло індійських мігрантів до тих, хто має певні навички, часто в галузі науки, технологій, інженерії та математики або STEM, і може задовольнити "потреби американського ринку праці у фахівцях найвищого класу".

"Це найкращі з найкращих, і вони приєднуються до компаній, де найкращі підіймаються на вершину, - каже підприємець і вчений Вівек Вадхва. - Зв'язки, які вони будують [у Кремнієвій долині], також створюють перевагу, адже це дає їм можливість допомагати одне одному".

Вадхва додає, що багато генеральних директорів індійського походження поступово підіймалися кар'єрними сходами, і це, на його думку, дало їм смирення, яке відрізняє їх від багатьох директорів-засновників, яких звинувачують у зарозумілості й авторитарності.

На думку Вадхви, таких людей, як Наделла і Пічаї, відрізніє певна обережність, розсудливість і "м'якша" культура управління, що робить їх ідеальними кандидатами на найвищі посади - особливо в часи, коли репутація технологічних гігантів різко впала на тлі антимонопольних слухань у Конгресі, скандалів з іноземними урядами і фінансовою прірвою між дуже багатою Кремнієвою долиною та рештою Америки.

Їхнє "стримане, неагресивне лідерство" є величезним плюсом, вважає Саріта Рай, яка висвітлює індустрію високих технологій в Індії для Bloomberg News.

Культурне та релігійне різноманіття Індії з безліччю звичаїв і мов "дає їм [менеджерам індійського походження] можливість орієнтуватися у складних ситуаціях, особливо у питаннях масштабування бізнесу", каже Вінод Хосла, індо-американський бізнесмен, інвестор і мільярдер, засновник Sun Microsystems.

"Це разом з етикою працелюбності правильно їх налаштовує", - додає він.

Є й більш очевидні причини. Вільне володіння англійською багатьох індійців полегшує їхню інтеграцію у технологічну індустрію США. А акцент в індійській системі освіти на математиці та природничих науках дає учням навички, які отримують подальшу підтримку у провідних школах інженерії чи менеджменту у США.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Сундару Пічаї (праворуч) було 43, коли він очолив Google у 2015 році

Однак величезні затримки з отриманням грін-карт у США та нові можливості на індійському ринку, безумовно, знизили привабливість кар'єри за кордоном для вихідців з Індії.

"Американську мрію замінила мрія про стартап в Індії", - каже Рай.

Експерти вважають, що поява індійських "однорогів" - компаній вартістю понад мільярд доларів - свідчить про те, що в країні з'являються великі технологічні компанії. Але, додають вони, поки що зарано говорити, який глобальний вплив вони матимуть.

"Система стартапів в Індії - відносно молода. Приклади успішних індійців у бізнесі й на керівних посадах дуже допомогли, але для поширення цих рольових моделей потрібен час", - каже Хосла.

А більшість успішних прикладів для наслідування, як і майже всі менеджери Кремнієвої долини індійського походження, - це чоловіки. Експерти вважають, що їхнє стрімке зростання не є достатньою підставою для того, щоб очікувати від індустрії прогресу в питанні гендерної різноманітності.

"Представленість жінок [у технологічній індустрії] далека від того, якою вона має бути", - підсумовує Рай.