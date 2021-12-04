Індійці керують Google, Microsoft і Twitter. Як так сталося?
- Нікхіл Інамдар і Апарна Аллурі
- BBC News
Параг Агравал, який цього тижня очолив Twitter, поповнив лави "технарів" індійського походження, що стали топ-менеджерами у найвпливовіших компаніях Кремнієвої долини.
Сатья Наделла з Microsoft, Сундар Пічаї з Alphabet, директори IBM, Adobe, Palo Alto Networks, VMWare і Vimeo - також вихідці з Індії.
На індійську громаду припадає лише близько 1% населення США і 6% робочої сили Кремнієвої долини, однак у її керівництві найвищої ланки їх значно більше.
Як так сталося?
"Жодна інша країна у світі не "тренує" стільки людей у такій гладіаторській манері, як Індія", - каже Рамабадран Гопалакрішнан, колишній виконавчий директор індійської транснаціональної компанії Tata Sons та співавтор книги "Менеджер, зроблений в Індії".
"Від свідоцтва про народження до свідоцтва про смерть, від школи до отримання роботи, від поганої інфраструктури до дефіциту можливостей - дорослішання в Індії дає можливість індійцям стати "природженими менеджерами", - додає він, цитуючи відомого індійського корпоративного стратега К. К. Прахалада.
Іншими словами, конкуренція і хаос роблять їх адаптивними до вирішення проблем, а частий вибір на користь професійних, а не особистих амбіцій допомагає вижити в американській офісній культурі понаднормової роботи, додає він.
"Це якості топ-менеджерів у будь-якій точці світу", - каже Гопалакрішнан.
Керівники Кремнієвої долини індійського походження також належать до чотиримільйонної меншини, що є однією з найбагатших і найосвіченіших у США.
Близько мільйона з них - науковці та інженери. Понад 70% робочих віз категорії H-1B (яка дозволяє освіченим іноземним фахівцям - головним чином у сфері технологій - працювати у Сполучених Штатах) видаються індійським інженерам-програмістам, а 40% усіх інженерів іноземного походження у таких містах, як Сіетл, є вихідцями з Індії.
"Це результат різкої зміни міграційної політики США у 1960-х роках", - пишуть автори книги "Інший один відсоток: індійці в Америці".
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Кінець подкаст
На тлі руху за громадянські права у США імміграційні квоти за національним походженням замінили квоти, де перевага надавалася професійним навичкам та об'єднанню родини. Тому до США почали прибувати високоосвічені індійці - спочатку вчені, інженери та лікарі, а потім переважно програмісти.
За словами авторів, ця когорта індійських іммігрантів "не була схожа на жодну іншу з будь-якої іншої країни".
Вони пройшли "потрійний відбір" і належали не просто до вищої касти, що могла дозволити собі вступити до авторитетного американського вишу, вони формували ще меншу групу, що могла оплатити магістратуру в США, - адже багато керівників у Кремнієвій долині мають ступінь магістра.
І останній фактор - це візова система, яка ще більше звузила коло індійських мігрантів до тих, хто має певні навички, часто в галузі науки, технологій, інженерії та математики або STEM, і може задовольнити "потреби американського ринку праці у фахівцях найвищого класу".
"Це найкращі з найкращих, і вони приєднуються до компаній, де найкращі підіймаються на вершину, - каже підприємець і вчений Вівек Вадхва. - Зв'язки, які вони будують [у Кремнієвій долині], також створюють перевагу, адже це дає їм можливість допомагати одне одному".
Вадхва додає, що багато генеральних директорів індійського походження поступово підіймалися кар'єрними сходами, і це, на його думку, дало їм смирення, яке відрізняє їх від багатьох директорів-засновників, яких звинувачують у зарозумілості й авторитарності.
На думку Вадхви, таких людей, як Наделла і Пічаї, відрізніє певна обережність, розсудливість і "м'якша" культура управління, що робить їх ідеальними кандидатами на найвищі посади - особливо в часи, коли репутація технологічних гігантів різко впала на тлі антимонопольних слухань у Конгресі, скандалів з іноземними урядами і фінансовою прірвою між дуже багатою Кремнієвою долиною та рештою Америки.
Їхнє "стримане, неагресивне лідерство" є величезним плюсом, вважає Саріта Рай, яка висвітлює індустрію високих технологій в Індії для Bloomberg News.
Культурне та релігійне різноманіття Індії з безліччю звичаїв і мов "дає їм [менеджерам індійського походження] можливість орієнтуватися у складних ситуаціях, особливо у питаннях масштабування бізнесу", каже Вінод Хосла, індо-американський бізнесмен, інвестор і мільярдер, засновник Sun Microsystems.
"Це разом з етикою працелюбності правильно їх налаштовує", - додає він.
Є й більш очевидні причини. Вільне володіння англійською багатьох індійців полегшує їхню інтеграцію у технологічну індустрію США. А акцент в індійській системі освіти на математиці та природничих науках дає учням навички, які отримують подальшу підтримку у провідних школах інженерії чи менеджменту у США.
Однак величезні затримки з отриманням грін-карт у США та нові можливості на індійському ринку, безумовно, знизили привабливість кар'єри за кордоном для вихідців з Індії.
"Американську мрію замінила мрія про стартап в Індії", - каже Рай.
Експерти вважають, що поява індійських "однорогів" - компаній вартістю понад мільярд доларів - свідчить про те, що в країні з'являються великі технологічні компанії. Але, додають вони, поки що зарано говорити, який глобальний вплив вони матимуть.
"Система стартапів в Індії - відносно молода. Приклади успішних індійців у бізнесі й на керівних посадах дуже допомогли, але для поширення цих рольових моделей потрібен час", - каже Хосла.
А більшість успішних прикладів для наслідування, як і майже всі менеджери Кремнієвої долини індійського походження, - це чоловіки. Експерти вважають, що їхнє стрімке зростання не є достатньою підставою для того, щоб очікувати від індустрії прогресу в питанні гендерної різноманітності.
"Представленість жінок [у технологічній індустрії] далека від того, якою вона має бути", - підсумовує Рай.