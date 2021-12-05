Світ, якого вже немає, є у книзі Сергія Осоки

Віра Агеєва

Професорка Києво-Могилянської академії, членкиня журі

42 хвилин(и) тому

Рецензія членкині журі Віри Агеєвої на книгу "Три лини для Марії" Сергія Осоки, яка увійшла до короткого списку Книги року ВВС 2021.

Настроєва новелістика Сергія Осоки занурює у світ, який уже існує лише в пам'яті. Це переважно історії сільського дитинства, дорослішання, це простір, де живе спілкування ще не замінене телефонним. І новини дізнаються від поштарки, котра їздить від хати до хати стареньким рипучим велосипедом.

Простір цей самодостатній, для багатьох персонажів книжки звичний і дорогий. У любові до нього часто зізнаються герої письменника. Як-от в оповідці "Шо я там забув" - такому собі спогаді неохочого до будь-яких мандрів хлопчини. Для нього поїздка в піонертабір - за кару, а гостювання в місті тільки знуджує й упевнює, що всі ті урбаністичні принади - нічого не варті у порівнянні з купанням у річці й ранішнім витрушуванням раків із ятерів.

Ритм щоденного побутування неспішний, непередбачуваних подій майже не стається, квапитися ніби й нікуди. Але саме в такому повільному часоплині й з'являється уміння завважувати, виокремлювати й цінувати спостережені деталі, мікросюжети, маленькі пригоди, що трапляються будь-де. Одна з них, скажімо, приголомшила двох закоханих підлітків.

У цій книжці кілька коротких новел об'єднано в історію першого школярського кохання. Спостерігаємо за несміливими спробами оповідача якось порозумітися з тою неприступною Катькою в червоній куртці, що видається йому чи не загадковою інопланетянкою. Шукаючи не так грибів, як усамітнення й зближення, а може, власне "того, чого насправді немає", хлопець із дівчиною заблукали далеко в лісі й сполохали не турбованих людьми оленів. І враз "в її очах з'являється вираз, який там буває вкрай рідко. І я спішу насолодитися тією миттю, адже наступна така буде нескоро". Ця чарівлива зміна сталася при зустрічі з красою у її чистому вигляді, з таємничим і небуденним.

Але так стається нечасто. І на лісову прогулянку треба ще зуміти втекти від пильного материного нагляду, від безлічі домашніх обов'язків. Утікають персонажі Сергія Осоки найчастіше під захист бабусь. І пиріжками пригостить, і допитуватися зайвого не буде. Самотнім стареньким хочеться натомість самим розказати про щось давно пережите. Окремим сюжетом вив'язуються в книжці спогади про повоєнні часи.

Серед найяскравіших - хоча б віньєтка з 1953. Це ще рік, коли нова, щойно збудована сільська школа, тепер закинута й розруйнована, ледь вміщала "голодних, але гамірних", дітей. "Коли помер Сталін, дітвору вишикували на шкільному подвір'ї. Хлопців, стрижених наголо, у перефарбованих кухвайках та недоладних чоботах, і дівчат у біленьких хустинах та праних-перепраних спідничках. Освіта тоді цікавила дітвору куди менше, аніж їжа". І діти з подивом побачили, що вчительки плачуть. А коли почули: "Сьогодні помер вождь народів… наш любимий вождь Сталін", - то заплакали й самі.

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Що змушувало ридати цих знедолених, виснажених тяжкими випробуваннями дорослих і малих? Які страхи й травматичні синдроми вони собі тими слізьми полегшували? І чи вчительки при тому не озиралися одна на одну, намагаючись якнайстаранніше продемонструвати любов до влади, яка все ж забезпечувала їм сяку-таку зарплату?

Сергій Осока уміє розповісти історію через звернення до речей, предметів, які стають носіями пам'яті. У сюжеті про школу таким нагадуванням про минуле стає маленька лялька, що застрягла між рамами вікон, коли першокласниця хотіла перекинути її подрузі на подвір'я. Так і зосталася там іграшка назавжди, скільки й стояла сільська спорожніла школа. І нагадувала про дітей, які колись гралися в лунких коридорах, заповнювали гомінкі класи. Може, й сама будівля сумувала за колишніми часами.

А от власниця ляльки, проходячи поруч, навіть не пізнала свою іграшку й не озирнулася на стару затихлу споруду. Так рвуться зв'язки з дитинством, врешті, взаємини між поколіннями. А пам'ятні речі стають просто непотребом, коли в людській свідомості звітрюється їхня емоційна вартість.

А от початок дев'яностих, коли додаткові нулі на цінниках у крамницях з'являлися чи не щомісяця, для оповідача новели "Мило "Jean Patou"" асоціюється з коробкою французького мила, побаченого в універмазі. Та перев'язана красивою стрічкою коробка з золотим тисненням коштувала чверть маминої місячної платні. Й дозволити собі таке марнотратство вона, звісно, не могла. Тільки раз у раз приходила подивитися на той символ якогось недоступного для неї життя. Йшлося не про мило, а таки про мрію: і це зрозумів її восьмилітній син. Довго збирав гроші зі своїх кишенькових, а коли прийшов з витрушеними копійками до крамниці, виявилося, що чарівну коробку давно продали. Цю історію син нагадав матері вже дорослим. І дізнався, що продавчиня розповіла мамі про його спробу купити подарунок.

Уся збірка "Три лини для Марії" так чи так перейнята щемкою ностальгією за часом, коли трава була вищою, а дитині бракувало багато чого, але не любові.