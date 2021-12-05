"Носив у собі людські травми": принц Вільям розповів про роботу пілотом швидкої

Кетрін Сноудон

BBC News

34 хвилин(и) тому

Автор фото, Kensington Palace/ PA Media

Герцог Кембриджський розповів про вплив, який справила на нього робота пілотом швидкої допомоги.

З 2015 по 2017 рік принц Вільям служив пілотом у літаку швидкої допомоги Східної Англії (EAAA).

У подкасті Apple Time to Walk він сказав, що він "забирав із собою додому людські травми та людський смуток".

Принц розповів, що ця робота його засмучувала, попри те, що він був щасливий удома та на роботі.

Раніше принц вже розповідав про те, як робота в EAAA вплинула на його психічне здоров'я, але новий аудіозапис, зроблений під час прогулянки маєтком королеви Сандрінгем у Норфолку, свідчить, що він продовжує проживати ті моменти й досі.

"Розмови про ці завдання безумовно допомагали - я ділився цим із командою, а одного разу зустрівся з пацієнтом, який одужав, хоча і не повністю, але одужав - це точно допомогло", - розповів принц про переживання травматичних моментів.

Він сказав, що спогади про цей досвід досі на нього впливають та викликають емоції.

"Але я думаю, що, як людина, коли ти бачиш когось у таких жахливих обставинах, по суті, на порозі смерті, то не можеш на це не відреагувати", - додав принц.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Принц у липні 2015 року

Герцог розповів, як мати брала його на приватні візити до притулку для бездомних, щоб зустрітися з людьми, яким не пощастило у житті, і дати йому зрозуміти, що за стінами палацу є зовсім інше життя, і що це - "справжній світ".

За прикладом своєї матері, принц Вільям у 2005 році став покровителем благодійної організації для бездомних Centrepoint. Він також є патроном іншої благодійної організації для бездомних, The Passage.

Водночас він згадав і про щасливіші моменти свого життя - наприклад про те, як його мати, принцеса Діана, "на повний голос" співала пісню Тіни Тернер The Best, коли відвозила його до школи.

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Разом із мамою принцесою Діаною в 1991 році

"Коли я слухаю її зараз, я ніби повертаюсь до тих поїздок на машині та згадую свою маму", - додав принц.

Він також розповів, що Thunderstruck AC/DC є його улюбленим треком "ранку понеділка", який допомагає йому "повернутися до тижневої рутини".

"Він пробуджує, налаштовує на найкращий можливий настрій, і ви відчуваєте, що можете упоратися з будь-чим", - додав він.

Підпис до фото, Із дружиною Кейт та дітьми

Його троє дітей, схоже, успадкували батькову любов до музики, і принц Вільям розповів, що майже кожен ранок принц Джордж і принцеса Шарлотта сперечаються через те, яку пісню увімкнути.

В результаті в родині вирішили, що старші діти обиратимуть музику по черзі.

Він також розповів, як принцеса Шарлотта любить танцювати під Шакіру і одягається як балерина для виступу.

"Одна з пісень, які зараз люблять діти - Waka Waka Шакіри. Там багато рухів стегнами, а також багато перевдягань", - розповів він.

"Шарлотта, зокрема, бігає по кухні у балетному вбранні й божеволіє, коли Луї ходить за нею і намагається її наслідувати", - додав батько.