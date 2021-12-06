Чому маму не взяли на велосипеди?

Вадим Карп'як

Телеведучий, член журі

30 хвилин(и) тому

Рецензія члена журі Вадима Карп'яка на книгу "Швидконіжка і дуже велосипедна пригода" Юри й Тані Гайдаїв, яка увійшла до короткого списку Дитячої Книги року ВВС 2021.

Що мені подобається у велосипедах, то це те, що навчившись на ньому їздити раз, ви вже маєте це вміння на все життя. Так само і з читанням. Не можу сказати, що "Швидконіжка і дуже велосипедна пригода" це книжка на все життя, але якусь його частину вона вам може знадобитися. Особливо, якщо ви чи ваша дитина (або і ви, і дитина) зацікавилися велосипедами.

Минулого року, до речі, в конкурсі Книга Року ВВС брала участь схожа за тематикою книжка того ж таки видавництва Yakaboo Publishing, яка називається "Непосидючка, який любив бігати". Нинішній претендент на лауреатство це - логічне продовження спортивної теми для всієї сім'ї, і, окрім ідейної схожості, обидва видання ще й оформлені в одному стилі, за що треба дякувати їхній ілюстраторці Ользі Дегтярьовій.

Отож Швидконіжка. Це історія про сім'ю, що живе у невизначеному прикарпатському містечкові і любить велосипеди. Хоча "про сім'ю" це - заголосно сказано. Основна частина пригоди обертається довкола тата і старшого сина. У той час як мама з молодшим виконують свою традиціоналістську функцію і підтримують головних героїв з дому, бо в обіцяну велосипедну пригоду їх не взяли. Хоча починається все якраз із сімейного захоплення великами, і не зовсім зрозуміло, чому ж велика пригода обходиться без половини потенційних учасників.

Зрештою, і пригоди як такої у тексті не дуже помітно. Це швидше антропологічний опис ініціації в нинішньому світі: підготовки батька з сином до веломандрівки горами, де два покоління сім'ї зустрічаються з третім і найстаршим - з дідом. А той ділиться з ними нехитрою мудрістю, що вибір веломаршрутів для подорожі це - як вибір шляхів у житті: кожна нова розвилка обіцяє інакший шлях і точку фінішу. Порівняння таке ж заїжджене, як велодоріжки в Амстердамі.

Але якщо художні прийоми "Швидконіжки" навряд чи вразять вас оригінальністю, то його змістовна частина компенсує смислові і драматургічні огріхи. Бо крім самої оповідки, книжка містить і доречні цьому випадку практичні речі.

І з самого тексту, і зі спеціальних вставок ви дізнаєтеся, чим відрізняються одне від одного різні види велосипедів, з чого їх роблять, що таке Тур де Франс, як підготуватися до тривалої велосипедної мандрівки і навіть, що з собою ліпше в неї взяти. Це своєрідне введення у велосипедне мистецтво любові й догляду за двоколісними. І воно чудово надається як для самостійного читання дітьми, так і для сімейного опановування десь перед сном з розгляданням ілюстрацій.

Секрет їзди на велосипеді полягає у вмінні тримати баланс. Юра і Таня Гайдаї зробили непогану спробу втримати цей баланс, задумавши книжку одночасно і пригодницькою оповідкою, і довідничком про велосипедний світ для найменших.

Місцями ця конструкція перехиляється то в одну, то в іншу сторони, але з велосипедистами так само, коли вони підіймаються під гору. Ви ж помічали, що вони при цьому хитаються з боку в бік? Тому потрапляння "Швидконіжки" в короткий список Книги Року ВВС 2021 це вже дуже хороший результат. З ним можна позмагатися і за жовту майку лідера.